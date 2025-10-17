R o m a , 1 7 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - A r g e n x h a a n n u n c i a t o c h e l a C o m m i s s i o n e E u r o p e a h a a p p r o v a t o e f g a r t i g i m o d a l f a 1 0 0 0 m g p e r i n i e z i o n e s o t t o c u t a n e a ( S c ) i n m o n o t e r a p i a p e r i l t r a t t a m e n t o d i p a z i e n t i a d u l t i c o n p o l i n e u r o p a t i a d e m i e l i n i z z a n t e i n f i a m m a t o r i a c r o n i c a ( C i d p ) a t t i v a , p r o g r e s s i v a o r e c i d i v a n t e , d o p o p r e c e d e n t e t r a t t a m e n t o c o n c o r t i c o s t e r o i d i o i m m u n o g l o b u l i n e . E f g a r t i g i m o d a l f a p e r i n i e z i o n e s o t t o c u t a n e a è d i s p o n i b i l e s o t t o f o r m a d i f l a c o n c i n o o s i r i n g a p r e r i e m p i t a e p u ò e s s e r e s o m m i n i s t r a t o d a u n p a z i e n t e , d a u n c a r e g i v e r o d a u n o p e r a t o r e s a n i t a r i o . I l t r a t t a m e n t o v i e n e i n i z i a t o c o n u n r e g i m e p o s o l o g i c o s e t t i m a n a l e e p u ò e s s e r e a g g i u s t a t o a s e t t i m a n e a l t e r n e i n b a s e a l l a v a l u t a z i o n e c l i n i c a . " E f g a r t i g i m o d a l f a è i l p r i m o t r a t t a m e n t o c o n u n n u o v o m e c c a n i s m o d ' a z i o n e a d e s s e r e a p p r o v a t o i n E u r o p a n e g l i u l t i m i 3 0 a n n i p e r i p a z i e n t i c h e s o f f r o n o d i C i d p - h a s p i e g a t o F a b r i z i o C e l i a , g e n e r a l m a n a g e r d i A r g e n x i n I t a l i a . " C o n e f g a r t i g i m o d p e r i n i e z i o n e s o t t o c u t a n e a , i p a z i e n t i i t a l i a n i c h e s o f f r o n o d i C i d o e i m e d i c i c h e l a c u r a n o a v r a n n o p r e s t o a c c e s s o a u n a n u o v a t e r a p i a e f f i c a c e c o n u n p r o f i l o d i s i c u r e z z a f a v o r e v o l e , c o n u n m e c c a n i s m o d ' a z i o n e p r e c i s o e u n a c o m o d a o p z i o n e d i a u t o s o m m i n i s t r a z i o n e . Q u e s t a a p p r o v a z i o n e c o n f e r m a u l t e r i o r m e n t e i l p o t e n z i a l e d i e f g a r t i g i m o d n e l l e m a l a t t i e a u t o i m m u n i m e d i a t e d a I g G . ” “ P o s s i a m o c o n s i d e r a r e l ’ a p p r o v a z i o n e d e l l a C o m m i s s i o n e E u r o p e a u n a i m p o r t a n t e r i s p o s t a a u n a p a t o l o g i a r a r a e a u t o i m m u n e c h e a n c o r a h a n u m e r o s i b i s o g n i i n s o d d i s f a t t i p e r q u a n t o r i g u a r d a d i s a b i l i t à e q u a l i t à d i v i t a d e i p a z i e n t i - h a a f f e r m a t o G i u s e p p e L a u r i a P i n t e r , d i r e t t o r e S c i e n t i f i c o d e l l ’ I s t i t u t o N e u r o l o g i c o B e s t a d i M i l a n o e p r i n c i p a l i n v e s t i g a t o r d e l l o s t u d i o A d h e r e - L ’ a p p r o v a z i o n e e u r o p e a s i b a s a s u i r i s u l t a t i f a v o r e v o l i o t t e n u t i d a l l o s t u d i o c l i n i c o A d h e r e , i l p i ù a m p i o s t u d i o c o n d o t t o f i n o r a s u p a z i e n t i a f f e t t i d a C i d p , c h e h a d i m o s t r a t o s i g n i f i c a t i v i m i g l i o r a m e n t i c l i n i c i , m i g l i o r a m e n t i n e l l a m o b i l i t à , a u t o n o m i a n e l l e a t t i v i t à q u o t i d i a n e e n e l l a f o r z a m u s c o l a r e " . L ’ A g e n z i a I t a l i a n a d e l F a r m a c o ( A i f a ) h a i n c l u s o E f g a r t i g i m o d a l f a t r a i m e d i c i n a l i a p p r o v a t i n e l l ’ a m b i t o d i u n p r o g r a m m a d i u s o c o m p a s s i o n e v o l e a i s e n s i d e l D m 7 s e t t e m b r e 2 0 1 7 p e r p a z i e n t i a d u l t i c o n p o l i n e u r o p a t i a d e m i e l i n i z z a n t e i n f i a m m a t o r i a c r o n i c a ( C i d p ) p e r i q u a l i n o n s i a n o d i s p o n i b i l i a l t e r n a t i v e t e r a p e u t i c h e a u t o r i z z a t e . “ N e l r i s p e t t o d e l n o s t r o i m p e g n o v e r s o i p a z i e n t i e d e l l a r e s p o n s a b i l i t à c h e s e n t i a m o n e i c o n f r o n t i d e i b i s o g n i c l i n i c i a n c o r a i n s o d d i s f a t t i n e l l a C i d p a b b i a m o a v v i a t o , c o n i l p a r e r e f a v o r e v o l e d e l l ’ a u t o r i t à c o m p e t e n t e , u n p r o g r a m m a d i a c c e s s o p r e c o c e a e f g a r t i g i m o d - h a a g g i u n t o S i l v i a R o s s i , d i r e t t o r e m e d i c o d i A r g e n x i n I t a l i a - I l t r a t t a m e n t o s a r à r e s o d i s p o n i b i l e a c a r i c o d e l l ’ a z i e n d a p e r q u e i p a z i e n t i c h e , s e c o n d o l a v a l u t a z i o n e d e l m e d i c o c u r a n t e e n e l r i s p e t t o d e l p e r c o r s o r e g o l a t o r i o p r e v i s t o , n o n h a n n o a l m o m e n t o v a l i d e a l t e r n a t i v e t e r a p e u t i c h e . V o g l i a m o s u p p o r t a r e i l p e r c o r s o d i c u r a e g a r a n t i r e u n a c c e s s o t e m p e s t i v o a l l a t e r a p i a , e v i t a n d o c h e p a z i e n t i c o n u n b i s o g n o c l i n i c o c o n c r e t o d e b b a n o a t t e n d e r e l a p i e n a r i m b o r s a b i l i t à d e l f a r m a c o i n I t a l i a " . L a C i d p è u n a r a r a e d e b i l i t a n t e p a t o l o g i a n e u r o m u s c o l a r e d e l s i s t e m a n e r v o s o p e r i f e r i c o , a c a r a t t e r e i m m u n o m e d i a t o e s p e s s o p r o g r e s s i v a . I p a z i e n t i p r e s e n t a n o u n a s e r i e d i d i f f i c o l t à i n v a l i d a n t i a l i v e l l o m o t o r i o e s e n s o r i a l e , t r a c u i d i f f i c o l t à a d a l z a r s i d a u n a p o s i z i o n e s e d u t a , d o l o r e , a f f a t i c a m e n t o e f r e q u e n t i i n c i a m p i o c a d u t e . C o n i l p r o g r e d i r e d e l l a m a l a t t i a , l e p e r s o n e a f f e t t e d a C i d p p o s s o n o a r r i v a r e a d o v e r u t i l i z z a r e u n a s e d i a a r o t e l l e e a n o n e s s e r e p i ù i n g r a d o d i l a v o r a r e . A t t u a l m e n t e , l ’ 8 5 % d e i p a z i e n t i n e c e s s i t a d i u n t r a t t a m e n t o c o n t i n u a t i v o e q u a s i l ’ 8 8 % d i c o l o r o c h e r i c e v o n o t e r a p i a p r e s e n t a c o m u n q u e m e n o m a z i o n i e d i s a b i l i t à r e s i d u e . " A c c o g l i a m o c o n s o d d i s f a z i o n e l a d e c i s i o n e d e l l a C o m m i s s i o n e E u r o p e a s u e f g a r t i g i m o d a l f a i n q u a n t o l ' a r r i v o d i u n a n u o v a t e r a p i a m i r a t a p e r l a C i d p r a p p r e s e n t a u n i m p o r t a n t e p a s s o a v a n t i p e r l a c o m u n i t à d e i p a z i e n t i - h a c o m m e n t a t o M a s s i m o M a r r a , p r e s i d e n t e d i C i d p I t a l i a A p s - C i a u g u r i a m o c h e i l m e d i c i n a l e v e n g a p r e s t o r i m b o r s a t o i n I t a l i a , c o s ì d a o f f r i r e n u o v e o p p o r t u n i t à t e r a p e u t i c h e a c h i c o n v i v e c o n l e n e u r o p a t i e i n f i a m m a t o r i e c o m e l a C i d p , p a t o l o g i e c h e p o s s o n o i n s o r g e r e a l l ' i m p r o v v i s o e c o m p r o m e t t e r e r a p i d a m e n t e l ' a u t o n o m i a , s t r a v o l g e n d o l a v i t a q u o t i d i a n a d i c h i n e s o f f r e " . L ' a p p r o v a z i o n e d a p a r t e d e l l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a " f a s e g u i t o a u n a r a c c o m a n d a z i o n e p o s i t i v a d e l C o m i t a t o p e r i m e d i c i n a l i p e r u s o u m a n o ( C h m p ) e s i b a s a s u i r i s u l t a t i p o s i t i v i d e l l o s t u d i o c l i n i c o A d h e r e , i l p i ù g r a n d e s t u d i o s u p a z i e n t i a f f e t t i d a C i d p f i n o a d o g g i . N e l l o s t u d i o , i l 6 6 , 5 % ( 2 1 4 / 3 2 2 ) d e i p a z i e n t i t r a t t a t i c o n e f g a r t i g i m o d a l f a s o t t o c u t a n e a h a d i m o s t r a t o e v i d e n z a d i m i g l i o r a m e n t o c l i n i c o , a n c h e i n t e r m i n i d i m o b i l i t à , f u n z i o n e e f o r z a . I l b e n e f i c i o c l i n i c o è s t a t o o s s e r v a t o i n t u t t i i s o t t o t i p i d i p a z i e n t i , i n d i p e n d e n t e m e n t e d a l t r a t t a m e n t o p r e c e d e n t e . A d h e r e h a r a g g i u n t o i l s u o e n d p o i n t p r i m a r i o ( p < 0 , 0 0 0 1 ) d i m o s t r a n d o u n a r i d u z i o n e d e l 6 1 % ( H R : 0 , 3 9 ; I C 9 5 % : 0 , 2 5 ; 0 , 6 1 ) d e l r i s c h i o d i r e c i d i v a r i s p e t t o a l p l a c e b o . I l 9 9 % d e i p a z i e n t i p a r t e c i p a n t i a l l o s t u d i o h a n n o s c e l t o d i c o n t i n u a r e c o n l ' e s t e n s i o n e i n a p e r t o d e l l o s t u d i o A d h e r e . I r i s u l t a t i d i s i c u r e z z a s o n o s t a t i c o e r e n t i c o n i l p r o f i l o d i s i c u r e z z a n o t o d i e f g a r t i g i m o d a l f a s o t t o c u t a n e a i n p r e c e d e n t i s t u d i c l i n i c i " , s i l e g g e n e l l a n o t a . L ' a p p r o v a z i o n e d e l l a C o m m i s s i o n e E u r o p e a s i a p p l i c a a t u t t i i 2 7 S t a t i m e m b r i d e l l ' U n i o n e E u r o p e a , n o n c h é i n I s l a n d a , L i e c h t e n s t e i n e N o r v e g i a . A r g e n x " s t a l a v o r a n d o p e r g a r a n t i r e c h e i p a z i e n t i c h e p o t r e b b e r o b e n e f i c i a r e d i e f g a r t i g i m o d a l f a s i a n o i n g r a d o d i a c c e d e r e a l n u o v o t r a t t a m e n t o i l p r i m a p o s s i b i l e . Q u e s t a a p p r o v a z i o n e r e g o l a t o r i a è l a s e c o n d a p e r e f g a r t i g i m o d a l f a s o t t o c u t a n e a i n E u r o p a , c h e h a r i c e v u t o p e r l a p r i m a v o l t a l ' a p p r o v a z i o n e c o m e a g g i u n t a a l l a t e r a p i a s t a n d a r d p e r i l t r a t t a m e n t o d i p a z i e n t i a d u l t i c o n m i a s t e n i a g r a v e g e n e r a l i z z a t a ( g M G ) p o s i t i v i a g l i a n t i c o r p i a n t i - r e c e t t o r e d e l l ' a c e t i l c o l i n a ( A C h R ) " , c o n c l u d e l a n o t a .