M i l a n o , 2 5 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I l p r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e L a z i o , F r a n c e s c o R o c c a , h a i n a u g u r a t o l ' U n i t à d i M e d i c i n a d ' u r g e n z a d e l P o l i c l i n i c o T o r V e r g a t a d i R o m a , r e a l i z z a t a g r a z i e a i f o n d i d e l G i u b i l e o e d e s t i n a t i a l D i p a r t i m e n t o d i E m e r g e n z a e A c c e t t a z i o n e ( D e a ) . L ' i n t e r v e n t o , c o n s e g n a t o n e i t e m p i p r o g r a m m a t i - s i l e g g e i n u n a n o t a - c o s t i t u i s c e u n t a s s e l l o s t r a t e g i c o n e l r a f f o r z a m e n t o d e l l ' a r e a d e l l ' E m e r g e n z a e U r g e n z a , i n u n c o n t e s t o d i c r e s c i t a c o s t a n t e d e g l i a c c e s s i a l P r o n t o s o c c o r s o . N e g l i u l t i m i a n n i , i n f a t t i , i l P o l i c l i n i c o T o r V e r g a t a h a r e g i s t r a t o u n i n c r e m e n t o s i g n i f i c a t i v o d e l l a d o m a n d a a s s i s t e n z i a l e u r g e n t e , c o n u n a u m e n t o d e i p a z i e n t i a d a l t a c o m p l e s s i t à c l i n i c a e u n r i c o r s o p i ù f r e q u e n t e a i p e r c o r s i d i o s s e r v a z i o n e e t r a t t a m e n t o i n t e n s i v o . I l c o m p l e t a m e n t o d e l l ' U n i t à d i M e d i c i n a d ' u r g e n z a r i s p o n d e a q u e s t a e s i g e n z a , o f f r e n d o n u o v i s p a z i , t e c n o l o g i e a v a n z a t e e u n ' o r g a n i z z a z i o n e p i ù e f f i c i e n t e p e r l a p r e s a i n c a r i c o d e i p a z i e n t i a c u t i . S i t u a t a a l 4 ° p i a n o d e l l a T o r r e 8 , l a n u o v a u n i t à - d e s c r i v e l a n o t a - d i s p o n e d i 2 0 p o s t i l e t t o , g i à p i e n a m e n t e o p e r a t i v i . L a d o t a z i o n e c o m p r e n d e : 1 4 p o s t i l e t t o d i d e g e n z a o r d i n a r i a ( 6 s t a n z e d o p p i e e 2 s t a n z e s i n g o l e , d i c u i u n a c o n b a g n o a c c e s s i b i l e a l l e p e r s o n e c o n d i s a b i l i t à ) ; 6 p o s t i l e t t o m o n i t o r i z z a t i , c o n f o r m i a g l i s t a n d a r d d e l l a T e r a p i a s u b - i n t e n s i v a , c o l l o c a t i i n 3 s t a n z e d o p p i e p o s t e a l l ' i n g r e s s o d e l r e p a r t o . G l i s p a z i s o n o s t a t i p r o g e t t a t i p e r g a r a n t i r e u n ' a s s i s t e n z a t e m p e s t i v a , c o n t i n u a t i v a e m u l t i d i s c i p l i n a r e , f a c i l i t a n d o l a g e s t i o n e d e i p a z i e n t i c h e n e c e s s i t a n o d i m o n i t o r a g g i o c l i n i c o a v a n z a t o e / o d i u n a r a p i d a s t a b i l i z z a z i o n e p r i m a d e l t r a s f e r i m e n t o n e i r e p a r t i s p e c i a l i s t i c i . L ' i n t e r v e n t o d i r i s t r u t t u r a z i o n e e c o m p l e t a m e n t o h a i n t e r e s s a t o c i r c a 1 . 0 0 0 m e t r i q u a d r a t i d i s u p e r f i c i e f u n z i o n a l e , c u i s i a g g i u n g o n o c i r c a 3 0 0 m e t r i q u a d r a t i d i a r e e c o m u n i e s p a z i d i a t t e s a , p e r u n i n v e s t i m e n t o c o m p l e s s i v o p a r i a 4 . 2 0 9 . 0 0 0 e u r o . L ' a m p l i a m e n t o p e r m e t t e a l D e a d i d i s p o r r e d i p e r c o r s i a s s i s t e n z i a l i p i ù f l u i d i , r i d u c e n d o t e m p i d i a t t e s a e c o n g e s t i o n e n e l l e a r e e a d a l t a i n t e n s i t à d e l P r o n t o s o c c o r s o . C o n q u e s t o i n t e r v e n t o s t r a t e g i c o - c o n c l u d e l a n o t a - i l P o l i c l i n i c o T o r V e r g a t a c o n f e r m a i l p r o p r i o i m p e g n o n e l m i g l i o r a r e l a q u a l i t à d e i s e r v i z i e n e l r e n d e r e i l p e r c o r s o d i e m e r g e n z a - u r g e n z a p i ù e f f i c i e n t e , a c c e s s i b i l e e a d e g u a t o a i b i s o g n i d i u n a p o p o l a z i o n e i n c o n t i n u a e v o l u z i o n e .