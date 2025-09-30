R o m a , 3 0 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - " L ’ a p p e l l o d e l M i n i s t r o F o t i n o n p u ò c a d e r e n e l v u o t o : l e o p p o s i z i o n i s m e t t a n o d i f i n g e r e d i d i f e n d e r e l ’ I t a l i a m e n t r e , n e i f a t t i , c o n t i n u a n o a r e m a r e c o n t r o i l P n r r e q u i n d i c o n t r o i l f u t u r o d e l l a N a z i o n e . L e m i s u r e i n t r o d o t t e i n q u e s t a r e v i s i o n e s o n o s t r u m e n t i n e c e s s a r i , p r e v i s t i d a l l ’ E u r o p a , p e r r a g g i u n g e r e o b i e t t i v i p r e c i s i . L ’ u n i c o v e r o t r a g u a r d o è c h i a r o : p o r t a r e a c a s a , n e i t e m p i s t a b i l i t i , i l P i a n o e g a r a n t i r e l e r i s o r s e i n d i s p e n s a b i l i p e r c r e s c e r e , i n n o v a r e e r e n d e r e p i ù c o m p e t i t i v e l e n o s t r e i m p r e s e . D a v a n t i a u n a s f i d a d i q u e s t a p o r t a t a n o n c ’ è s p a z i o p e r c a l c o l i d i p a r t e : o s i s t a c o n l ’ I t a l i a o c o n t r o " . C o s ì i l v i c e p r e s i d e n t e v i c a r i o d e l g r u p p o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a a l S e n a t o , R a f f a e l e S p e r a n z o n .