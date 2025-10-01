R o m a , 1 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " S u l P n r r A z i o n e h a u n a p p r o c c i o c o s t r u t t i v o e a p e r t o a l d i a l o g o c o n i l g o v e r n o , m a v o g l i a m o c h e i s o l d i s i a n o s p e s i b e n e e i n t e m p i c e r t i . S i a m o d i f r o n t e a l l a p i ù g r a n d e o c c a s i o n e d i m o d e r n i z z a z i o n e d e l l a s t o r i a r e c e n t e e p e r q u e s t o c h i e d i a m o c o n c r e t e z z a e r e s p o n s a b i l i t à " . C o s ì D a n i e l a R u f f i n o , d e p u t a t a d i A z i o n e , n e l l a s u a d i c h i a r a z i o n e i n a u l a a l l a C a m e r a i n s e g u i t o a l l e C o m u n i c a z i o n i d e l m i n i s t r o T o m m a s o F o t i s u l P n r r . " C o n c e d i a m o u n ’ a p e r t u r a d i c r e d i t o a l g o v e r n o p e r r i p o r t a r e i n c a r r e g g i a t a a l c u n i i n t e r v e n t i c h e a l t r i m e n t i s a r e b b e r o i n c o m p i u t i . P e n s i a m o a l l e a r e e i n t e r n e , c a r t i n a d i t o r n a s o l e d e l P i a n o - p r o s e g u e - s u c u i e r a p r e v i s t a u n a s o m m a c o n s i s t e n t e c h e è s t a t a r i d o t t a e n o n c o m p e n s a t a c o n l a l e g g e s u l l a m o n t a g n a . C i s o n o p i c c o l i c o m u n i e a r e e r u r a l i p r i v e d i i n f r a s t r u t t u r e , d i g i t a l i z z a z i o n e e s e r v i z i e s s e n z i a l i . I n a l c u n e z o n e g l i a s i l i n i d o n o n s o n o p r e v i s t i p e r l e b a s s e i s c r i z i o n i m a s e r v o n o r i s p o s t e , c o s ì c o m e p e r l e s c u o l e c h e v e d o n o a n c o r a l a s o p p r e s s i o n e d e l l e c l a s s i . E i n m e r i t o a l l a s a n i t à , m a n c a u n ’ a c c e l e r a z i o n e s u l l a t e l e m e d i c i n a c h e è i m p o r t a n t i s s i m a " . " L e r i s o r s e c i s o n o m a s e r v e u n a p r o g r a m m a z i o n e s t r u t t u r a l e a n c h e s o t t o l ’ a s p e t t o i n d u s t r i a l e . I n d u s t r i a 4 . 0 . , c o m e e r a p r e v i s t a i n o r i g i n e , p o t e v a e s s e r e l a s p i n a d o r s a l e p e r l a m o d e r n i z z a z i o n e i t a l i a n a , m a n e l l a s u a n u o v a v e r s i o n e è d i v e n t a t a u n ’ o c c a s i o n e m a n c a t a : g l i i n c e n t i v i d e l p i a n o s i s o n o c o n c e n t r a t i s u s t r u m e n t i v e c c h i , f r a m m e n t a t i , b a n d i c o m p l e s s i e r i s o r s e r i m o d u l a t e i n v e c e d i s o s t e n e r e u n a t r a s f o r m a z i o n e d i g i t a l e e v e r d e d e l l e i m p r e s e , m e n t r e o g g i l e p r o s p e t t i v e e u r o p e e c i p o r t a n o v e r s o u n a t e c n o l o g i a i n c u i l a p r o d u t t i v i t à v a d i p a r i p a s s o c o n l a s o s t e n i b i l i t à e l a r e s i l i e n z a . C i a u g u r i a m o c h e l e p r o p o s t e d i A z i o n e s i a n o p r e s e i n c o n s i d e r a z i o n e : c o n t i n u e r e m o a c o n f r o n t a r c i c o n r e s p o n s a b i l i t à " , c o n c l u d e .