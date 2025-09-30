R o m a , 3 0 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - " C ’ è u n a t o t a l e a s s e n z a d i c a p a c i t à d i r i f o r m a d i q u e s t o g o v e r n o c h e i n t r e a n n i n o n h a a f f r o n t a t o n e s s u n o d e i p r o b l e m i d e l p a e s e : i l d e b i t o p u b b l i c o è c r e s c i u t o , l a p r e s s i o n e f i s c a l e è a u m e n t a t a , c ’ è s t a t o u n u l t e r i o r e c a l o d e l l e n a s c i t e , l a s a n i t à è a l c o l l a s s o , l e l i s t e d ’ a t t e s a s i s o n o a l l u n g a t e , l e p r o c e d u r e d e i l a v o r i p u b b l i c i n o n s o n o s t a t e s e m p l i f i c a t e . C o n 2 0 0 m i l i a r d i d e l P n r r i l g o v e r n o n o n è r i u s c i t o a s m u o v e r e n e m m e n o u n a d i q u e s t e q u e s t i o n i " . C o s ì l a s e n a t r i c e R a f f a e l l a P a i t a , c a p o g r u p p o a l S e n a t o d i I t a l i a V i v a , d u r a n t e l e d i c h i a r a z i o n i d i v o t o a l l e m o z i o n i s u l l e c o m u n i c a z i o n i d e l m i n i s t r o F o t i s u l P n r r . " C i s o n o r i t a r d i s u t u t t e l e i n f r a s t r u t t u r e , d a l l a S a l e r n o R e g g i o C a l a b r i a a l l a P a l e r m o C a t a n i a , f i n o a l t e r z o v a l i c o d e i G i o v i i n L i g u r i a . G l i o s p e d a l i d i c o m u n i t à s o n o f e r m i a 5 0 s u 3 0 0 , g l i a l l o g g i d e g l i s t u d e n t i u n i v e r s i t a r i , T r a n s i z i o n e 5 . 0 è u n a c a t a s t r o f e . S a r e b b e b a s t a t o c o p i a r e I n d u s t r i a 4 . 0 d e l g o v e r n o R e n z i . I r i t a r d i c i s o n o e r i s c h i a n o d i e s s e r e i r r e v e r s i b i l i . C o s ì s i p o r t a i l p a e s e a s b a t t e r e " , c o n c l u d e .