R o m a , 3 0 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - " S u l P n r r l a n o t i z i a c h e c i h a d a t o i l g o v e r n o è c h e c ’ è u n a m o d i f i c a p e r c h é i p i a n i n o n p o s s o n o e s s e r e r i s p e t t a t i . C ’ è u n g r a n d e r i t a r d o . M a i l P n r r n o n è s o l o c o n t i , m a u n ’ i d e a d i c o e s i o n e d e l l ’ E u r o p a e d e l l ’ I t a l i a . S i a m o c o n t e n t i s e f i n a l m e n t e g o v e r n o e m a g g i o r a n z a l a d i f e n d o n o , m a d a l m i n i s t r o F o t i c i s a r e m m o a s p e t t a t i i n d i c a z i o n i s u q u a l i p o l i t i c h e a t t u a r e d o p o , c i s a r e m m o a s p e t t a t i u n a c h i a r a a m m i s s i o n e c h e i l P i l i t a l i a n o è c r e s c i u t o e n o n s i a m o i n r e c e s s i o n e p e r c h é è s t a t o a p p l i c a t o i l p i a n o d e l P n r r " . C o s ì A n t o n i o N i c i t a , v i c e p r e s i d e n t e d e l G r u p p o P d , i n d i c h i a r a z i o n e d i v o t o s u l l e c o m u n i c a z i o n i d e l m i n i s t r o p e r g l i A f f a r i e u r o p e i . " E i n v e c e s i è p e n s a t o , p e r e s e m p i o , d i r i p r o g r a m m a r e l a d e s t i n a z i o n e d e l l e r i s o r s e p u b b l i c h e , s p o s t a n d o d a l 2 0 2 6 a l 2 0 3 0 i l c o m p l e t a m e n t o d e l l a c a b l a t u r a d e l P a e s e c o n l ’ a g g i u n t a d e l l a c o n n e s s i o n e s a t e l l i t e , q u a n d o , i n v e c e , s e r v o n o i n f r a s t r u t t u r e c h e r e s t i n o s u l t e r r i t o r i o p e r l a c r e s c i t a d e l P a e s e e n o n u n f a v o r e a M u s k . C h i e d i a m o c h e i l P n r r v e n g a r i s p e t t a t o i n t e g r a l m e n t e , q u i n d i , a n c h e p e r c i ò c h e r i g u a r d a i g i o v a n i , i l r i s c h i o i d r o g e o l o g i c o , l a f i l i e r a d e l l ’ i d r o g e n o e p e r t u t t a l a p a r t e c h e r i g u a r d a l a s o l i d a r i e t à s o c i a l e , l a d i s a b i l i t à e l a c o e s i o n e s o c i a l e " , c o n c l u d e .