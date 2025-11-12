B o l o g n a , 1 2 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " I r i s u l t a t i c h e c o n c o m p r e n s i b i l e o r g o g l i o l ’ A n c i p r e s e n t a p e r l e p r e s t a z i o n i f o r n i t e n e l l ’ a t t u a z i o n e d e l P n r r c o s t i t u i s c o n o u n a b u o n a n o t i z i a p e r t u t t i . I l P i a n o e u r o p e o d i r i l a n c i o è d i v e n t a t o u n a c c e l e r a t o r e d e l l e p r o f e s s i o n a l i t à e d e l l e c o m p e t e n z e d e i C o m u n i i t a l i a n i , c h e a d e s s o s o n o a d i s p o s i z i o n e d e l l a s o c i e t à e c h e s a r e b b e u n d a n n o s o i m p o v e r i m e n t o d i r i s o r s e n o n u t i l i z z a r e a l m e g l i o " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a n e l s u o i n t e r v e n t o a l l ' A s s e m b l e a d e l l ' A n c i .