R o m a , 3 0 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - " I l s e n a t o r e L o r e f i c e c o n t i n u a a p a r l a r e a s p r o p o s i t o , i n t e r v e n e n d o s u t e m i c o m p l e s s i c o m e i l P n r r c h e d i m o s t r a d i n o n c o m p r e n d e r e o c h e p r e f e r i s c e d i s t o r c e r e p e r m e r e r a g i o n i d i p r o p a g a n d a . È b e n e r i b a d i r l o c o n c h i a r e z z a : i l P n r r n o n è u n p i a n o b a s a t o s u l l a s p e s a , m a s u l l a c a p a c i t à d i r a g g i u n g e r e o b i e t t i v i e p e r f o r m a n c e . P r o p r i o g r a z i e a i r i s u l t a t i c o n s e g u i t i d a l l ’ I t a l i a , l e i s t i t u z i o n i e u r o p e e e g l i o r g a n i s m i i n t e r n a z i o n a l i l o d a n o l a n o s t r a N a z i o n e p e r i l l a v o r o s v o l t o e p e r i t r a g u a r d i r a g g i u n t i " . C o s ì i l s e n a t o r e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a D o m e n i c o M a t e r a , c a p o g r u p p o F d I i n c o m m i s s i o n e P o l i t i c h e e u r o p e e a P a l a z z o M a d a m a . " I n I t a l i a , i n v e c e , a s s i s t i a m o a l c o n s u e t o a t t e g g i a m e n t o d i c h i , c o m e l e o p p o s i z i o n i , n o n r i e s c e a l i b e r a r s i d a u n a p e r e n n e c a m p a g n a e l e t t o r a l e e p r e f e r i s c e t i f a r e c o n t r o e d i f f o n d e r e a l l a r m i i n f o n d a t i , i g n o r a n d o i p r o g r e s s i r e a l i . I l P n r r r a p p r e s e n t a u n a s t r a o r d i n a r i a o p p o r t u n i t à p e r i l f u t u r o d e l l ’ I t a l i a , c o m e h a r i c o r d a t o c o n c h i a r e z z a a n c h e i l m i n i s t r o F o t i : u n ’ o c c a s i o n e c h e v a c o l t a c o n r e s p o n s a b i l i t à , v i s i o n e e s p i r i t o d i c o l l a b o r a z i o n e , a n z i c h é o s t a c o l a t a d a s t e r i l i p o l e m i c h e " , c o n c l u d e .