R o m a , 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ E u r o p a r i c o n o s c e c i ò c h e i n I t a l i a q u a l c u n o f i n g e d i n o n v e d e r e : i l G o v e r n o M e l o n i s t a g u i d a n d o c o n s e r i e t à , e f f i c i e n z a e v i s i o n e u n a g r a n d e o p e r a z i o n e d i r i l a n c i o e c o n o m i c o . L o t e s t i m o n i a l a q u a r t a r e l a z i o n e a n n u a l e d e l l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a c h e c o l l o c a l ’ I t a l i a t r a i P a e s i l e a d e r n e l l ’ a t t u a z i o n e d e l P n r r , c o n o l t r e i l 6 5 % d e l l e r i s o r s e g i à e r o g a t e . U n d a t o c h e r i s p e c c h i a u n a g e s t i o n e r i g o r o s a e u n a s t r a t e g i a c h i a r a , r e s t i t u e n d o c r e d i b i l i t à a l l a n o s t r a N a z i o n e i n E u r o p a . Q u e s t o o b i e t t i v o c o n f e r m a c h e i l P n r r , s o t t o l a g u i d a d e l G o v e r n o M e l o n i e d e l m i n i s t r o F o t i , è f i n a l m e n t e u n p i a n o c o m p e t i t i v o e c o n c r e t o " . C o s ì L u c r e z i a M a r i a B e n e d e t t a M a n t o v a n i , d e p u t a t a d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a e c a p o g r u p p o i n c o m m i s s i o n e P o l i t i c h e d e l l ’ U e .