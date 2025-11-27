R o m a , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ B e n e l ’ a p p r o v a z i o n e d e f i n i t i v a d a p a r t e d e l C o n s i g l i o e u r o p e o d e l l a r e v i s i o n e d e l P n r r d e l l ' I t a l i a . Q u e s t o u l t e r i o r e p a s s o i n a v a n t i c e r t i f i c a i l b u o n l a v o r o s v o l t o d a l g o v e r n o d i c e n t r o d e s t r a c h e , c o n d e t e r m i n a z i o n e , s t a p o r t a n d o l ’ I t a l i a a r i s p e t t a r e g l i i m p e g n i p r e s i p e r i l r i l a n c i o d e l l ' e c o n o m i a e l a m o d e r n i z z a z i o n e d e l P a e s e . S t i a m o r a g g i u n g e n d o , c o n r e a l i s m o e c o n c r e t e z z a , g l i o b i e t t i v i p r e f i s s a t i , c o r r e g g e n d o g l i e r r o r i d e l p a s s a t o . C o n c o n t i n u i t à e s e r i e t à , i l g o v e r n o p r o s e g u e n e l s u o l a v o r o g r a z i e a u n a g e s t i o n e r i g o r o s a e d a u n a v i s i o n e c h i a r a , a f f i n c h é i l P n r r p o s s a e s s e r e u n a v e r a e p r o p r i a s p i n t a p e r l a c r e s c i t a e c o n o m i c a , l ' i n n o v a z i o n e e i l m i g l i o r a m e n t o d e l l e i n f r a s t r u t t u r e e d e i s e r v i z i p e r i c i t t a d i n i ” . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d i F o r z a I t a l i a , M a u r i z i o G a s p a r r i .