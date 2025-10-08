R o m a , 8 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " L ’ e n n e s i m o r i c o n o s c i m e n t o p e r l ’ o t t i m o l a v o r o p o r t a t o a v a n t i s u l P n r r a r r i v a d a l l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a c h e , n e l l a s u a q u a r t a r e l a z i o n e a n n u a l e s u l l ’ a t t u a z i o n e d e l P i a n o , c o l l o c a l ’ I t a l i a t r a l e N a z i o n i d i t e s t a i n E u r o p a p e r q u a n t o r i g u a r d a l ’ a t t u a z i o n e d e l l o s t e s s o e p e r l ’ a m m o n t a r e d e i f o n d i g i à r i c e v u t i . U n r i s u l t a t o s t r a o r d i n a r i o , f r u t t o d e l l a g e s t i o n e e f f i c a c e e l u n g i m i r a n t e d e l G o v e r n o M e l o n i e d e l l ’ i m p e g n o c o s t a n t e p r i m a d e l m i n i s t r o F i t t o e o g g i d e l m i n i s t r o F o t i , c h e h a n n o s a p u t o t r a s f o r m a r e i l P n r r i n u n v e r o m o t o r e d i c r e s c i t a e m o d e r n i z z a z i o n e " . C o s ì i l d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a G r a z i a D i M a g g i o . " S e c o n d o l a C o m m i s s i o n e , g l i i n v e s t i m e n t i d e l P i a n o g e n e r e r a n n o q u a s i 1 9 0 m i l i a r d i d i e u r o d i r i c c h e z z a a g g i u n t i v a e n t r o i l 2 0 3 0 , p a r i a c i r c a i l 9 % d e l P I L n a z i o n a l e . N u m e r i c h e c o n f e r m a n o u n a s t r a t e g i a v i n c e n t e e u n a v i s i o n e c h i a r a d i s v i l u p p o e s t a b i l i t à p e r l a n a z i o n e . L ’ E u r o p a p r o m u o v e l ’ I t a l i a a p i e n i v o t i . S o l t a n t o l a s i n i s t r a i n I t a l i a , p a l e s e m e n t e a n t i i t a l i a n a , n o n r i e s c e a r i c o n o s c e r e i b r i l l a n t i r i s u l t a t i d e l g o v e r n o M e l o n i " , c o n c l u d e .