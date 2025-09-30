R o m a , 3 0 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - " D a l l e o p p o s i z i o n i a b b i a m o s e n t i t o u n a s e r i e d i p o l e m i c h e s t e r i l i r i s p e t t o a l P n r r . M a i d a t i d i c o n o c h e s i a m o i l p r i m o p a e s e p e r o b i e t t i v i r a g g i u n t i e r i s o r s e o t t e n u t e , e o l t r e i l p r i m o p o s t o d a v v e r o n o n s i p u ò a n d a r e . I p r o b l e m i d e l l a s a n i t à d i c u i l a s i n i s t r a p a r l a s o n o a t a v i c i , e q u e s t o g o v e r n o l i s t a a f f r o n t a n d o s i a c o n i l P n r r s i a c o n u n a s e r i e d i i n v e s t i m e n t i c h e v e r r a n n o r a f f o r z a t i a n c h e n e l l a p r o s s i m a m a n o v r a " . C o s ì i l s e n a t o r e d i F o r z a I t a l i a D a r i o D a m i a n i i n t e r v e n e n d o i n A u l a i n o c c a s i o n e d e l l a d i s c u s s i o n e g e n e r a l e s u l l e c o m u n i c a z i o n i d e l m i n i s t r o T o m m a s o F o t i r e l a t i v e a l l a r i m o d u l a z i o n e d e l P n r r . " E ' e v i d e n t e c h e , r i s p e t t o a q u a n d o è s t a t o s c r i t t o i l p i a n o , l a s i t u a z i o n e è c o m p l e t a m e n t e c a m b i a t a . S e r v e u n a r i m o d u l a z i o n e u t i l e a l P a e s e , p e r c h é n o n p o s s i a m o e n o n v o g l i a m o s p r e c a r e l e r i s o r s e a n o s t r a d i s p o s i z i o n e . V o g l i a m o i n v e c e c o n t i n u a r e a r e a l i z z a r e r i f o r m e i m p o r t a n t i c o m e l a Z e s u n i c a p e r i l M e z z o g i o r n o . S i a m o a g l i u l t i m i m e t r i p e r a r r i v a r e a l l a c o n c l u s i o n e d e l P i a n o e p e r c o m p l e t a r e l a m e s s a a t e r r a d i t u t t i i p r o g e t t i , c o n l e r e l a t i v e r i s o r s e " , c o n c l u d e .