R o m a , 3 0 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - " A b b i a m o a s c o l t a t o d a l m i n i s t r o F o t i u n a r e l a z i o n e s u l m o n i t o r a g g i o d e l P n r r , n o n u n d i s c o r s o s u l l a r e v i s i o n e t e c n i c a d e l P i a n o . S o l o c h e q u e s t o m o n i t o r a g g i o d o v e v a e s s e r e f a t t o a n n i f a , a n c h e p e r c h é u n a p r o f o n d a r e v i s i o n e d e l P n r r e r a g i à s t a t a f a t t a n e l 2 0 2 3 d a l l ’ a l l o r a m i n i s t r o F i t t o . I l P n r r , o g g i , è i l P i a n o d e l G o v e r n o M e l o n i , p r o p r i o i n v i r t ù d i q u e l l a r e v i s i o n e . E l o a v e v a m o d e t t o : s e s i s p o s t a i n a v a n t i l a s p e s a , c o m e f a r e m o a m o n i t o r a r e l o s t a t o d i a v a n z a m e n t o d e l P i a n o ? " . L o h a d e t t o i n a u l a l a s e n a t r i c e M 5 s K e t t y D a m a n t e , s e g r e t a r i a d e l l a c o m m i s s i o n e b i l a n c i o , d u r a n t e l a d i c h i a r a z i o n e d i v o t o s u l l e r i s o l u z i o n i s u l l a r e v i s i o n e d e l P n r r . " A n c o r a o g g i a s c o l t i a m o s o l u z i o n i c h e c o i n c i d o n o c o n u n o s p o s t a m e n t o d i f o n d i , c o n i 2 0 m i l i a r d i d e l l e c o s i d d e t t e f a c i l i t i e s c h e e m i g r a n o a n c o r a u n a v o l t a , f o r s e f i n o a l 2 0 2 9 . N o n c ’ è u n a l o g i c a s t r a t e g i c a - p o l i t i c a , n o n c ’ è u n a p i a n i f i c a z i o n e d a p a r t e d e l l ’ E s e c u t i v o . C o n t i n u i a m o c o n l a m i g r a z i o n e d e i f o n d i P n r r a d a l t r i s t r u m e n t i . E q u e s t o p e r c h é s i d i m e n t i c a n o l e e s i g e n z e d e i c i t t a d i n i p e r f a v o r i r e l e r a g i o n i d e i s i n g o l i m i n i s t r i , p e r m e t t e n d o l o r o d i d e c i d e r e q u a n d o e a c h i d a r e r i s o r s e . P r i m a s i è a c c e n t r a t o t u t t o i n t o r n o a F i t t o , p o i è a r r i v a t o F o t i , p o i è a r r i v a t o S b a r r a a c u i s i d o v e v a d a r e q u a l c o s a c o n i l n u o v o D i p a r t i m e n t o p e r i l S u d . S i a m o q u i a p a r l a r e d i r e v i s i o n e , è l a c o l p a d i c h i è ? L e r e s p o n s a b i l i t à s o n o t u t t e d e l G o v e r n o M e l o n i p e r c h é q u e s t o , d o p o l a r e v i s i o n e d i F i t t o , è i l P n r r d e l l a M e l o n i " , c o n c l u d e .