R o m a , 1 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " L a r e v i s i o n e d e l P n r r n o n è a f f a t t o u n p a s s o i n d i e t r o c o m e q u a l c u n o v u o l f a r i n t e n d e r e , m a u n a t t o d i r e s p o n s a b i l i t à p e r s u p e r a r e l e c r i t i c i t à e r e d i t a t e , r i m o d u l a r e l e r i s o r s e n o n a t t u a b i l i e r a f f o r z a r e m i s u r e e s i s t e n t i , m e t t e n d o l e i n s i c u r e z z a e a l l i n e a n d o l e a l l e n u o v e e s i g e n z e g e o p o l i t i c h e e d e c o n o m i c h e . S i g n i f i c a e f f i c i e n z a e c o n c r e t e z z a . È u n p i a n o c h e p r i v i l e g i a l a s o s t a n z a s u l l a f o r m a , l a c o n c r e t e z z a s u l l e i d e o l o g i e , c o n u n ’ a t t e n z i o n e p a r t i c o l a r e a f a m i g l i e , i m p r e s e e a c h i h a p i ù b i s o g n o " . C o s ì I l a r i a C a v o , p r e s i d e n t e d e l c o n s i g l i o n a z i o n a l e d i N o i M o d e r a t i e v i c e p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e A t t i v i t à p r o d u t t i v e d e l l a C a m e r a , i n t e r v e n e n d o d o p o l a r e l a z i o n e d e l m i n i s t r o p e r g l i A f f a r i e u r o p e i T o m m a s o F o t i s u l l o s t a t o d e l P n r r . “ A b b i a m o a s c o l t a t o c o n c h i a r e z z a e p r e c i s i o n e i d a t i f o r n i t i d a l m i n i s t r o . I l 5 4 % d e g l i o b i e t t i v i - p r o s e g u e - è g i à s t a t o r a g g i u n t o a f r o n t e d i u n a m e d i a e u r o p e a d e l 3 8 % . I l 7 2 % d e l l e r i s o r s e è s t a t o e r o g a t o e , s o p r a t t u t t o , è s t a t o r i b a d i t o c h e i l P i a n o r e s t a a c a p i e n z a i n v a r i a t a : n e s s u n t a g l i o a i 1 9 4 m i l i a r d i c o n f e r m a t i . N o n s o l o : è s t a t o a n n u n c i a t o l ’ a r r i v o d e l l ’ o t t a v a r a t a e n t r o i l m e s e d i n o v e m b r e . S o n o n u m e r i c h e p a r l a n o d a s o l i e c h e s m e n t i s c o n o c h i p a v e n t a a r r e t r a m e n t i . V a e v i d e n z i a t o i n p a r t i c o l a r e l ’ i n c r e m e n t o d i 2 m i l i a r d i p e r l ’ a g r i c o l t u r a , i 4 , 7 m i l i a r d i n o n s p e s i e n t r o d i c e m b r e 2 0 2 5 c h e o r a p o t r a n n o e s s e r e d e s t i n a t i a c o n t r a t t i v i n c o l a n t i p e r l a t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a , e l ’ a u m e n t o d e l l e r i s o r s e d e l M i m i t c h e s a l g o n o a o l t r e 3 0 m i l i a r d i , u n t e r z o i n p i ù r i s p e t t o a l p i a n o o r i g i n a r i o . È u n s e g n a l e f o r t e d i s o s t e g n o a l l e i m p r e s e , v e r o v o l a n o d e l l o s v i l u p p o " . " C o n f e r m a l ’ a t t e n z i o n e a l S u d , c o n o l t r e i l 4 0 % d e i f o n d i g i à d e s t i n a t i e c o n i l n u o v o D i p a r t i m e n t o c h e a s s o r b e l a s t r u t t u r a Z e s p e r r a f f o r z a r e i n f r a s t r u t t u r e e a t t r a z i o n e d i i n v e s t i m e n t i . E n o n v e n g o n o t o c c a t i s e t t o r i f o n d a m e n t a l i c o m e i s t r u z i o n e , c u l t u r a , s a l u t e , s p o r t , c a s e d i c o m u n i t à , r e t i i d r i c h e e b a n d a l a r g a . S e m b r a v a c h e l ’ I t a l i a p o t e s s e p e r d e r e i f o n d i , n o n p e r d e r e m o n u l l a . A n d i a m o a v a n t i c o n s p e s e d i q u a l i t à e p e r f o r m a n c e . S o s t e n i a m o c o n c o n v i n z i o n e q u e s t o l a v o r o e v i g i l e r e m o s u l l ’ a v a n z a m e n t o d e l P i a n o " , c o n c l u d e .