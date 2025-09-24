R o m a , 2 4 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - “ P u r t r o p p o i l P a e s e è c o s t r e t t o a c o n s t a t a r e i l t r a d i m e n t o , t r a l e a l t r e , d e l l a m i s s i o n e ‘ S a l u t e ’ d e l P n r r d a p a r t e d e l G o v e r n o M e l o n i . I d a t i A g e n a s s u l l e C a s e d i c o m u n i t à , l e s t r u t t u r e s a n i t a r i e c h e d o v r e b b e r o g a r a n t i r e p r o s s i m i t à t e r r i t o r i a l e n e l l ’ e r o g a z i o n e d i s e r v i z i s a n i t a r i , d e c o n g e s t i o n a n d o o s p e d a l i e l i s t e d ’ a t t e s a , r e s t i t u i s c o n o u n r i t a r d o f u o r i c o n t r o l l o . A b b i a m o s o l o 6 6 0 s t r u t t u r e a p e r t e s u l l e 1 . 7 2 3 p r o g r a m m a t e e s o l o 4 1 n e l S u d . U n g a p g r a v i s s i m o , c h e a d d i r i t t u r a v e d e r e g i o n i c o m e A b r u z z o , B a s i l i c a t a e C a m p a n i a c o n z e r o s t r u t t u r e . P u r t r o p p o q u e s t i d a t i s i f o n d o n o d r a m m a t i c a m e n t e c o n l ’ a t t e g g i a m e n t o g e n e r a l e d e l G o v e r n o n e i c o n f r o n t i d e l l a s a n i t à p u b b l i c a , f i n a n z i a t a n e l 2 0 2 4 a l l i v e l l o d e l 6 , 3 % d e l P i l , s o g l i a n e t t a m e n t e a l d i s o t t o d e l l a m e d i a O c s e ( 7 , 1 % ) e U e ( 6 , 9 % ) " . C o s ì i n u n a n o t a l a s e n a t r i c e d e l M 5 s M a r i o l i n a C a s t e l l o n e , v i c e p r e s i d e n t e a P a l a z z o M a d a m a . " N e l 2 0 2 0 - 2 0 2 1 , g r a z i e a l l e p o l i t i c h e d i d i f e s a e r i l a n c i o d e l G o v e r n o C o n t e I I , l ’ I t a l i a e r a r i u s c i t a a p o r t a r e i l f i n a n z i a m e n t o d e l s e r v i z i o s a n i t a r i o o l t r e i l 7 % d e l P i l , s f o r z o o g g i c o l p e v o l m e n t e v a n i f i c a t o d a l G o v e r n o , e s a t t a m e n t e c o m e i f o n d i P n r r . L o s t e s s o d e f i n a n z i a m e n t o d e l l a s a n i t à p u b b l i c a s i r i f l e t t e s u l l a s c a r s a c o p e r t u r a d i p e r s o n a l e a n c h e n e l l e p o c h e C a s e d i c o m u n i t à a t t i v e , d o v e n o n s i r a g g i u n g o n o g l i o b i e t t i v i m i n i m i d i p r e s e n z a d i m e d i c i e i n f e r m i e r i p e r l ’ e r o g a z i o n e d e i s e r v i z i s a n i t a r i . M e n t r e f e s t e g g i a i l r a t i n g i n s o l i t u d i n e , a l l a v i g i l i a d e l l a q u a r t a m a n o v r a e c o n o m i c a , i l G o v e r n o M e l o n i - G i o r g e t t i n o n s i r e n d e c o n t o c h e i l r a t i n g r e a l e d e l P a e s e , i n p a r t i c o l a r e q u e l l o d e l l a s a n i t à , è p e s s i m o ” , c o n c l u d e .