R o m a , 2 4 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - “ A v e t e p r o m e s s o d i d i f e n d e r e l a s a n i t à p u b b l i c a e i n v e c e l ’ a v e t e c o n d a n n a t a a l f a l l i m e n t o . I n u m e r i p a r l a n o c h i a r o e s o n o i m p i e t o s i : a n o v e m e s i d a l l a s c a d e n z a d e l P n r r s u 1 9 , 3 m i l i a r d i d e l l a M i s s i o n e S a l u t e , a v e t e s p e s o a p p e n a i l 3 4 , 4 % e r e a l i z z a t o i l 3 8 , 2 % d e i p r o g e t t i . S u 1 0 3 8 c a s e d i c o m u n i t à n e a v e t e a p e r t e s o l o 1 9 1 e g l i o s p e d a l i s o n o f e r m i a 5 0 s u p i ù d i 3 0 0 p r e v i s t i . E d è i n s o p p o r t a b i l e c h e c i s i a u n o s c a r i c a b a r i l e s u l l e r e g i o n i : i n A b r u z z o l e c a s e d i c o m u n i t à s o n o z e r o , i n M o l i s e d u e , i n C a l a b r i a d u e , i n S i c i l i a n o v e . T u t t e g o v e r n a t e d a l c e n t r o d e s t r a , f a t e v i a l m e n o u n a t e l e f o n a t a t r a v o i i n v e c e d i v e n i r e i n A u l a a r i v e n d i c a r e n u m e r i i m b a r a z z a n t i ” . C o s ì l a p r e s i d e n t e d e i d e p u t a t i d i I t a l i a V i v a M a r i a E l e n a B o s c h i , r e p l i c a n d o a l m i n i s t r o F o t i d u r a n t e i l q u e s t i o n t i m e . “ I n r e a l t à s e r v i r e b b e r o c i n q u e o s e i a n n i p e r c o m p l e t a r e c i ò c h e v o i n o n s i e t e r i u s c i t i a f a r e i n d u e . M a i l P n r r s c a d e e a l l o r a c h i m e t t e r à i s o l d i ? N o n c e r t o u n G o v e r n o c h e d e f i n a n z i a l a s a n i t à p u b b l i c a . I l r i s u l t a t o ? C a s e d i c o m u n i t à s e n z a m e d i c i e i n f e r m i e r i , o s p e d a l i d i c o m u n i t à c o m e c a t t e d r a l i n e l d e s e r t o , m e n o s e r v i z i , l i s t e d ’ a t t e s a i n f i n i t e . L a v e r i t à è c h e c o n v o i c h i h a i s o l d i s i c u r a n e l p r i v a t o , c h i n o n l i h a a s p e t t a . E c h i n o n p u ò a s p e t t a r e m u o r e ” , c o n c l u d e .