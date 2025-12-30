R o m a , 3 0 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ e r o g a z i o n e d e l l ’ o t t a v a r a t a d e l P n r r p e r u n v a l o r e d i 1 2 , 8 m i l i a r d i d i e u r o r a p p r e s e n t a u n r i s u l t a t o d i s t r a o r d i n a r i a i m p o r t a n z a c h e c e r t i f i c a , i l g r a n d e l a v o r o s v o l t o d a l G o v e r n o M e l o n i , c a p a c e d i g a r a n t i r e u n r i t m o s o l i d o d i a t t u a z i o n e d e l P i a n o e u n a q u a l i t à e l e v a t a d e l l e r i f o r m e e d e g l i i n v e s t i m e n t i m e s s i i n c a m p o . Q u e s t o t r a g u a r d o , a s s i e m e a l l a r i c h i e s t a d e l l a n o n a r a t a i n o l t r a t a q u e s t a m a t t i n a , è f r u t t o d i u n a s t r a t e g i a c h i a r a e d i u n a f o r t e s i n e r g i a i s t i t u z i o n a l e : i l l a v o r o p o r t a t o a v a n t i d a l p r e c e d e n t e m i n i s t r o R a f f a e l e F i t t o e q u e l l o d e l l ’ a t t u a l e m i n i s t r o T o m m a s o F o t i s i i n s e r i s c o n o i n u n p e r c o r s o c o e r e n t e , c h e h a c o n s e n t i t o a l l ’ I t a l i a d i r i s p e t t a r e g l i i m p e g n i a s s u n t i e d i r a f f o r z a r e l a p r o p r i a c r e d i b i l i t à n e i c o n f r o n t i d e l l e i s t i t u z i o n i e u r o p e e " . L o a f f e r m a G a l e a z z o B i g n a m i , c a p o g r u p p o d i F r a t e l l i d ' I t a l i a a l l a C a m e r a . " L e r i s o r s e e r o g a t e - a g g i u n g e - s o s t e r r a n n o s e t t o r i d e c i s i v i p e r l a c r e s c i t a d e l l ’ I t a l i a , d a l l a p u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e a l l ’ i n n o v a z i o n e , d a l l ’ e n e r g i a a l l a s c u o l a , f i n o a l c o n t r a s t o a l l a p o v e r t à e n e r g e t i c a . S p i a c e p e r q u a n t i h a n n o s e m p r e a u g u r a t o o g n i s o r t a d i o s t a c o l o e s c i a g u r a p e r i l G o v e r n o M e l o n i , l a c u i l i n e a p e r ò s i d i m o s t r a v i n c e n t e : t r a s f o r m a r e i l P n r r i n u n o s t r u m e n t o c o n c r e t o d i s v i l u p p o , m o d e r n i z z a z i o n e e t u t e l a d e l l ’ i n t e r e s s e n a z i o n a l e ” .