R o m a , 1 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " A d o g g i l ' I t a l i a h a r e n d i c o n t a t o c o n s u c c e s s o s e t t e r a t e d e l P n r r e c e n t r a t o 3 3 4 o b i e t t i v i , p a r i a l 5 4 , 4 % , u n a m e d i a a m p i a m e n t e s u p e r i o r e a q u e l l a d e i p a e s i e u r o p e i c h e s i a t t e s t a i n v e c e a l 3 8 % . P e r q u a n t o r i g u a r d a l e r i s o r s e r i c e v u t e , l ’ I t a l i a h a o t t e n u t o i l i l 7 2 % d e l l e r i s o r s e c o m p l e s s i v e , m e n t r e l a m e d i a e u r o p e a è p a r i a l 5 7 % . Q u e s t i d a t i d i m o s t r a n o c o m e l a r e a l i z z a z i o n e d e l P n r r s t i a p r o c e d e n d o i n m a n i e r a s p e d i t a e p o s i t i v a , s p a z z a n d o v i a t a n t e p r e v i s i o n i d i s v e n t u r a " . C o s ì A l e s s a n d r o B a t t i l o c c h i o , d e p u t a t o d i F o r z a I t a l i a , i n t e r v e n e n d o i n A u l a i n d i c h i a r a z i o n e d i v o t o , s u l l e c o m u n i c a z i o n i d e l m i n i s t r o T o m m a s o F o t i s u l P i a n o n a z i o n a l e d i r i p r e s a e r e s i l i e n z a . " Q u e s t o p i a n o s i c o m p o n e v a e s i c o m p o n e d i u n n u m e r o e l e v a t i s s i m o d i r i f o r m e e d i i n v e s t i m e n t i d a r e a l i z z a r e - p r o s e g u e - n e c e s s a r i a m e n t e a t t r a v e r s o a g g i u s t a m e n t i d o v e r o s i e p r o g r e s s i v i , u n ’ o p e r a z i o n e c h e è s t a t a c o n d o t t a p r i m a d a l m i n i s t r o F i t t o p o i d a l m i n i s t r o F o t i c o n g r a n d e r e s p o n s a b i l i t à e c o n c o r a g g i o , i n c o s t a n t e c o l l a b o r a z i o n e c o n l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a . L a p r o p o s t a a t t u a l e c h e h a l a f i n a l i t à d i m e t t e r e i n s i c u r e z z a 1 4 , 5 m i l i a r d i d i e u r o , h a l ’ o b i e t t i v o d i s a l v a g u a r d a r e l a c o m p e t i t i v i t à d i t a n t i s e t t o r i , l ' a g r o a l i m e n t a r e , i l s e r v i z i o c i v i l e u n i v e r s a l e , l ’ h o u s i n g u n i v e r s i t a r i o , l e i n f r a s t r u t t u r e e n o n u l t i m i , q u e l l o d e l l a s a l u t e e d e i p i a n i u r b a n i i n t e g r a t i , c h e r i g u a r d a n o l e p e r i f e r i e d e l l e c i t t à m e t r o p o l i t a n e " . " T u t t o c i ò è s t a t o e d è p o s s i b i l e g r a z i e a u n g r a n d e g i o c o d i s q u a d r a e a u n a s i n e r g i a t r a t u t t i i v a r i l i v e l l i i s t i t u z i o n a l i . P e r q u e s t o F o r z a I t a l i a è f a v o r e v o l e a l l a p r o p o s t a d i r e v i s i o n e d e l P n r r e r i n n o v a a l G o v e r n o i l s u o p i e n o s o s t e g n o c o n s a p e v o l e c h e i l P i a n o s a r à p o r t a t o a t e r m i n e n e l m o d o p i ù p r o f i c u o e v a n t a g g i o s o p e r i l n o s t r o P a e s e " , c o n c l u d e .