R o m a , 3 0 g e n . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - G i à d i s p o n i b i l e i n 6 0 P a e s i , c o m p r e s a l ' I t a l i a , p e r i l t r a t t a m e n t o d i a l t r e p a t o l o g i e , d u p i l u m a b - o r a a p p r o v a t o d e l l ' A g e n z i a e u r o p e a p e r i m e d i c i n a l i ( E m a ) p e r l a b r o n c o p n e u m o p a t i a c r o n i c a o s t r u t t i v a ( B p c o ) e p r e s t o r i m b o r s a t o n e l n o s t r o P a e s e - " è u n p a s s o i n a v a n t i p e r q u e i p a z i e n t i c h e p r e s e n t a n o i n f i a m m a z i o n e c o n e o s i n o f i l i n e l s a n g u e p e r i f e r i c o e r i a c u t i z z a z i o n i " , n o n o s t a n t e s i a n o g i à s o t t o p o s t i " a l l a m a s s i m a e s p r e s s i o n e d e l l a t e r a p i a . L ' o b i e t t i v o è r i d u r r e l e r i a c u t i z z a z i o n i . U n p a z i e n t e f u m a t o r e c o n s i n t o m i q u a l i t o s s e e c a t a r r o v a s o t t o p o s t o a u n a s p i r o m e t r i a p e r e v i d e n z i a r e l ' o s t r u z i o n e b r o n c h i a l e e r i c e v e r e u n a d i a g n o s i " e l ' a d e g u a t a t e r a p i a . L o h a d e t t o A l b e r t o P a p i , c o m p o n e n t e d e l g r u p p o G o l d ( C o m i t a t o i n t e r n a z i o n a l e p e r l e l i n e e g u i d a d e l l a b r o n c o p n e u m o p a t i a c r o n i c a o s t r u t t i v a ) , p r o f e s s o r e d i M a l a t t i e d e l l ' a p p a r a t o r e s p i r a t o r i o e d i r e t t o r e U n i t à R e s p i r a t o r i a D i p a r t i m e n t o C a r d i o R e s p i r a t o r i o o s p e d a l e S a n t ’ A n n a d i F e r r a r a , i n t e r v e n e n d o a l l ' i n c o n t r o d e d i c a t o a l l a B p c o o r g a n i z z a t o o g g i a M i l a n o d a S a n o f i . " D u p i l u m a b - s p i e g a - è u n a n t i c o r p o m o n o c l o n a l e c h e h a c o m e o b i e t t i v o s p e c i f i c o d u e c i t o c h i n e : l ' i n t e r l e u c h i n a 4 ( I L - 4 ) e l ' i n t e r l e u c h i n a 1 3 ( I L - 1 3 ) , c o i n v o l t e i n m o l t i d e i m e c c a n i s m i l e g a t i a l l a B p c o c o m e p r o d u z i o n e d i m u c o , c o s t r i z i o n e d e l l a m u s c o l a t u r a l i s c i a , p r o g r e s s i o n e d e l l a p a r e t e d e l l e v i e a e r e e " . L ' a n t i c o r p o m o n o c l o n a l e r i e s c e a r i d u r r e i l " 3 0 % d e l l e r i a c u t i z z a z i o n i i n q u e i p a z i e n t i - c i r c a i l 3 0 - 4 0 % - c h e p r e s e n t a u n ' i n f i a m m a z i o n e d i t i p o T 2 c o n e o s i n o f i l i n e l s a n g u e p e r i f e r i c o a p i ù d i 3 0 0 " , c h e n o n c o n t r o l l a n o l a p a t o l o g i a " n o n o s t a n t e l a t r i p l i c e t e r a p i a " . I n q u e s t i p a z i e n t i , i l f a r m a c o i n d u c e " i n o l t r e m i g l i o r a m e n t i s i a d e l l a f u n z i o n e r e s p i r a t o r i a , s i a d e l l a q u a l i t à d i v i t a " . L a B p c o , r i c o r d a l ' e s p e r t o , " a l l e n o s t r e l a t i t u d i n i è f o n d a m e n t a l m e n t e l e g a t a a l f u m o d i s i g a r e t t a c h e n e è l a c a u s a p i ù i m p o r t a n t e " . L a m a l a t t i a s i m a n i f e s t a c o n " t o s s e , c a t a r r o , f a t i c a a r e s p i r a r e . Q u e s t i s o n o i s i n t o m i c r o n i c i i n a g g i u n t a a e p i s o d i d i p e g g i o r a m e n t o a c u t o l e g a t o a u n ' o s t r u z i o n e d e i b r o n c h i c o n i p e r p r o d u z i o n e d i m u c o . E c c o p e r c h é i l p a z i e n t e f a f a t i c a a r e s p i r a r e . L e r i a c u t i z z a z i o n i - s o t t o l i n e a P a p i - s o n o e p i s o d i a c u t i , p o s s o n o e s s e r e m o l t o g r a v i , a n c h e f a t a l i e i n c i d o n o s u l l a p r o g r e s s i o n e d e l l a m a l a t t i a , n e a c c e l e r a n o i l p e g g i o r a m e n t o e a n c h e l a s e v e r i t à . L a p r e v e n z i o n e d e l l e r i a c u t i z z a z i o n i è u n o b i e t t i v o p r i n c i p a l e d e l l ' i n t e r v e n t o t e r a p e u t i c o . R i d u r l e a z e r o è l ' o b i e t t i v o a c u i p u n t i a m o " .