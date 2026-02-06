R o m a , 6 f e b . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " L a b r o n c o p n e u m o p a t i a c r o n i c a o s t r u t t i v a è u n a p a t o l o g i a s o g g e t t a a r i a c u t i z z a z i o n i , c h e p o s s o n o e s s e r e m o l t o g r a v i , a n c h e i n p a z i e n t i t r a t t a t i c o n i l m a s s i m o d e l l a t e r a p i a a t t u a l m e n t e d i s p o n i b i l e . L ’ a p p r o v a z i o n e d i m e p o l i z u m a b c o n s e n t e d i o f f r i r e a p a z i e n t i c h e n o n a v e v a n o n e s s u n a o p z i o n e o l t r e q u e l l e d i s p o n i b i l i , u n ’ o p p o r t u n i t à a g g i u n t i v a a n c h e q u a n d o h a n n o r i a c u t i z z a z i o n i e s o n o m a s s i m i z z a t i c o n l a t e r a p i a i n a l a t o r i a " . C o s ì a l l ’ A d n k r o n o s S a l u t e A l b e r t o P a p i , p r o f e s s o r e d i M a l a t t i e d e l l ' A p p a r a t o r e s p i r a t o r i o e d i r e t t o r e U n i t à R e s p i r a t o r i a D i p a r t i m e n t o C a r d i o R e s p i r a t o r i o o s p e d a l e S a n t ’ A n n a d i F e r r a r a , c o m m e n t a n d o l ’ a p p r o v a z i o n e d a p a r t e d e l l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a d i m e p o l i z u m a b , u n a n t i c o r p o m o n o c l o n a l e d i r e t t o c o n t r o l ’ i n t e r l e u c h i n a - 5 , n e g l i a d u l t i c o m e t r a t t a m e n t o d i m a n t e n i m e n t o a g g i u n t i v o p e r l a B p c o ( b r o n c o p n e u m o p a t i a c r o n i c a o s t r u t t i v a ) n o n c o n t r o l l a t a c a r a t t e r i z z a t a d a u n a u m e n t o d e g l i e o s i n o f i l i n e l s a n g u e , i n a s s o c i a z i o n e a u n c o r t i c o s t e r o i d e i n a l a t o r i o , u n b e t a 2 - a g o n i s t a a l u n g a d u r a t a d ’ a z i o n e e u n a n t a g o n i s t a m u s c a r i n i c o a l u n g a d u r a t a d ’ a z i o n e . L ’ a p p r o v a z i o n e s i è b a s a s u i d a t i p o s i t i v i d e l l o s t u d i o d i f a s e 3 M a t i n e e , i n c u i m e p o l i z u m a b h a m o s t r a t o u n a r i d u z i o n e c l i n i c a m e n t e e s t a t i s t i c a m e n t e s i g n i f i c a t i v a d e l t a s s o a n n u a l i z z a t o d i r i a c u t i z z a z i o n i m o d e r a t e / g r a v i r i s p e t t o a l p l a c e b o p i ù l o s t a n d a r d d i c u r a i n u n a m p i o s p e t t r o d i p a z i e n t i c o n B p c o c o n f e n o t i p o e o s i n o f i l o . " I d a t i p o s i t i v i d e l l o s t u d i o d i f a s e 3 M a t i n e e – s p i e g a l ’ e s p e r t o – h a n n o d i m o s t r a t o c h e n e l l a t i p o l o g i a d i p a z i e n t i c h e a b b i a m o d e s c r i t t o l ' a g g i u n t a d i u n i n i b i t o r e s p e c i f i c o d e l l a i n t e r l e u c h i n a 5 r i d u c e l e r i a c u t i z z a z i o n i . L a s p e c i f i c i t à d e l f a r m a c o s t a n e l f a t t o c h e è i n d i c a t o i n u n a c a t e g o r i a s p e c i f i c a d i p a z i e n t i c h e h a n n o u n ' i n f i a m m a z i o n e f a c i l m e n t e i d e n t i f i c a b i l e c o n u n s e m p l i c e e s a m e d e l s a n g u e , u n s e m p l i c e e m o c r o m o c h e c i d i c e c h e h a n n o g l i e o s i n o f i l i e l e v a t i q u i n d i s i t r a t t a d i u n a t e r a p i a m o l t o t a r g e t s p e c i f i c a " . " Q u e s t a p l a t e a è c o m p o s t a d a p a z i e n t i s i a c o n b r o n c h i t e c r o n i c a c h e s e n z a , s i a c o n e n f i s e m a c h e s e n z a , c o n u n a m p i o s p e t t r o d i c o m p r o m i s s i o n e p o l m o n a r e . Q u i n d i a l l ' i n t e r n o d i q u e s t o g r u p p o d i p a z i e n t i c o n i n f i a m m a z i o n e e o s i n o f i l i c a , l a p l a t e a d i p o t e n z i a l i d e s t i n a t a r i è a m p i a , q u i n d i è u n a b u o n a n o t i z i a p e r i p a z i e n t i " , c o n c l u d e .