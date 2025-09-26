R o m a , 2 6 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " A t t u a l m e n t e , i n A f r i c a , p u r t r o p p o l a s a l u t e r e s p i r a t o r i a n o n è u n a p r i o r i t à . A b b i a m o u n c a r i c o m o l t o e l e v a t o d i m a l a t t i e r e s p i r a t o r i e , s o p r a t t u t t o n e i b a m b i n i s o t t o i 5 a n n i , e l e m a l a t t i e r e s p i r a t o r i e i n q u e s t a f a s c i a d ' e t à r e s t a n o a n c o r a l a p r i n c i p a l e c a u s a d i m o r t e . S e g u a r d i a m o i n v e c e a l l e m a l a t t i e r e s p i r a t o r i e c r o n i c h e , q u e s t e s o n o f o r t e m e n t e t r a s c u r a t e : m o l t e p e r s o n e c h e n e s o f f r o n o , c o m e c h i h a a s m a o B p c o " , b r o n c o p n e u m o p a t i a c r o n i c a o s t r u t t i v a , " r e s t a n o s e n z a d i a g n o s i o p p u r e , a n c h e q u a n d o r i c e v o n o u n a d i a g n o s i , h a n n o p o c h i s s i m e o p z i o n i t e r a p e u t i c h e , p e r c h é i n m o l t i P a e s i n o n e s i s t e a l c u n s i s t e m a d i r i m b o r s o p e r l a g e s t i o n e d e l l e m a l a t t i e r e s p i r a t o r i e c r o n i c h e " . L o h a d e t t o R e f i l o e M a s e k e l a , p r e s i d e n t e d e l l a P a n A f r i c a n T h o r a c i c S o c i e t y e r e s p o n s a b i l e d e l D e p a r t m e n t o f P a e d i a t r i c s a n d C h i l d H e a l t h p r e s s o l ' U n i v e r s i t à d i K w a Z u l u - N a t a l ( S u d a f r i c a ) , p a r t e c i p a n d o a P a r m a a l l ' e v e n t o p e r i 2 0 a n n i d e l l a P a o l o C h i e s i F o u n d a t i o n . " P e r m i g l i o r a r e l a s a l u t e p o l m o n a r e i n A f r i c a s e r v e u n a p p r o c c i o m u l t i f a t t o r i a l e . A n z i t u t t o - i l l u s t r a M a s e k e l a - o c c o r r e l a v o r a r e s u l l a f o r m a z i o n e d e g l i o p e r a t o r i s a n i t a r i , i n v e s t i r e n e l l a r i c e r c a s u l l e m a l a t t i e r e s p i r a t o r i e c r o n i c h e - c h e è m o l t o c a r e n t e - e g a r a n t i r e u n m i g l i o r a c c e s s o a f a r m a c i i n a l a t o r i a p r e z z i s o s t e n i b i l i p e r l e p e r s o n e c h e v i v o n o c o n q u e s t e m a l a t t i e . N o n o s t a n t e g l i s f o r z i g l o b a l i , c o m e l a r i c h i e s t a a v a n z a t a a l v e r t i c e O n u d a l F o r u m d e l l e s o c i e t à r e s p i r a t o r i e n a z i o n a l i p e r m i g l i o r a r e l ' a c c e s s o a l l e t e r a p i e i n a l a t o r i e , c ' è a n c o r a u n e n o r m e b i s o g n o d i r a f f o r z a r e l a f o r m a z i o n e d e l l a f o r z a l a v o r o s a n i t a r i a , c o s ì d a p e r m e t t e r e a l l e p e r s o n e d i r i c e v e r e u n a d i a g n o s i , m e n t r e p a r a l l e l a m e n t e s i l a v o r a p e r m i g l i o r a r e l ' a c c e s s o a i f a r m a c i " . U n o d e i p a s s i f o n d a m e n t a l i d a f a r e è " r a f f o r z a r e l a c a p a c i t à d i r i c e r c a , p e r c h é s e n z a d a t i n o n p o s s i a m o q u a n t i f i c a r e r e a l m e n t e i l p e s o d e l l a m a l a t t i a n é v a l u t a r e i p r o g r e s s i n e l l a s u a g e s t i o n e - s o t t o l i n e a l ' e s p e r t a - I n o l t r e , è i m p o r t a n t e c h e i P a e s i a d o t t i n o p o l i t i c h e c h e g a r a n t i s c a n o l ' a c c e s s o u n i v e r s a l e a l l e t e r a p i e i n a l a t o r i e p e r t u t t e l e p e r s o n e c o n m a l a t t i e r e s p i r a t o r i e c r o n i c h e " . S e n z a q u e s t i p a s s i p o l i t i c i , " a n c h e l a d d o v e l a d i a g n o s i è p o s s i b i l e , i t r a t t a m e n t i r i m a n g o n o c o m u n q u e n o n d i s p o n i b i l i - p r e c i s a M a s e k e l a - I n f i n e , q u a n d o p a r l i a m o d i a c c e s s o a i m e d i c i n a l i i n a l a t o r i , è i m p o r t a n t e r i c o r d a r e c h e q u e s t i t r a t t a m e n t i h a n n o a n c h e u n i m p a t t o a m b i e n t a l e . L e n u o v e n o r m a t i v e s u l d i v i e t o d e l l e s o s t a n z e P f a s p o t r e b b e r o i n f l u i r e u l t e r i o r m e n t e s u l l a d i s p o n i b i l i t à d e g l i i n a l a t o r i - a v v e r t e - r e n d e n d o l i a n c o r a m e n o a c c e s s i b i l i n e i c o n t e s t i a b a s s e r i s o r s e , p r o p r i o a c a u s a d e l l ' a u m e n t o d e i c o s t i . Q u e s t a s a r à u n a q u e s t i o n e c r u c i a l e d a a f f r o n t a r e n e l p r o s s i m o f u t u r o " . P e r q u a n t o r i g u a r d a i l r u o l o d e l l a f i l a n t r o p i a , " i l s o s t e g n o d o v r e b b e c o n c e n t r a r s i s u t r e a r e e . L a p r i m a - e l e n c a l ' e s p e r t a - è r a f f o r z a r e l a f o r z a l a v o r o s a n i t a r i a , a s s i c u r a n d o n o n s o l o l ' a s s i s t e n z a a l i v e l l o d i c u r e p r i m a r i e , m a a n c h e l a d i s p o n i b i l i t à d i s p e c i a l i s t i , m e d i c i p e d i a t r i c i e p n e u m o l o g i . I n d i v e r s i P a e s i a f r i c a n i n o n e s i s t e n e p p u r e u n o p n e u m o l o g o , n é p e d i a t r i c o n é p e r a d u l t i . C i ò r e n d e i m p o s s i b i l e g a r a n t i r e u n a g e s t i o n e a d e g u a t a d e i c a s i p i ù g r a v i . L a s e c o n d a è p o t e n z i a r e l a c a p a c i t à d i r i c e r c a , c o l m a n d o l e g r a v i l a c u n e n e i d a t i e p i d e m i o l o g i c i e n e g l i s t u d i s u l c a r i c o d e l l e m a l a t t i e r e s p i r a t o r i e c r o n i c h e i n A f r i c a . Q u e s t o r i c h i e d e p r o g r a m m i d i f o r m a z i o n e e s o s t e g n o a l l a r i c e r c a . L a t e r z a è i n t e g r a r e i s e r v i z i c l i n i c i n e i c o n t e s t i a b a s s e r i s o r s e , c o s ì d a m i g l i o r a r e l ' a c c e s s o a l l e t e r a p i e e a s s i c u r a r e c h e c h i s o f f r e d i q u e s t e m a l a t t i e r i c e v a i t r a t t a m e n t i n e c e s s a r i " . " Q u e s t i - c o n c l u d e M a s e k e l a - s o n o a m b i t i i n c u i l a f i l a n t r o p i a p u ò f a r e d a v v e r o l a d i f f e r e n z a . E , c o n u n i m p e g n o m u l t i f a t t o r i a l e , s a r à p o s s i b i l e m i g l i o r a r e l a g e s t i o n e d e l l e m a l a t t i e r e s p i r a t o r i e c r o n i c h e i n A f r i c a " .