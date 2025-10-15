M i l a n o , 1 5 o t t . ( A d n k r o n o s ) - S i r i n n o v a d a l 6 a l 1 4 d i c e m b r e a F i e r a m i l a n o R h o l ’ a p p u n t a m e n t o c o n A r t i g i a n o i n F i e r a , i l p i ù i m p o r t a n t e e v e n t o a l m o n d o d e d i c a t o a g l i a r t i g i a n i e a l l e m i c r o e p i c c o l e i m p r e s e , c h e q u e s t ' a n n o t a g l i a i l t r a g u a r d o d e l l a t r e n t e s i m a e d i z i o n e . C o n c i r c a 2 . 8 0 0 a r t i g i a n i p r o v e n i e n t i d a c i r c a 9 0 P a e s i , d i s t r i b u i t i s u 9 p a d i g l i o n i , l a m a n i f e s t a z i o n e s i a n n u n c i a r i c c h i s s i m a e p r o m e t t e u n v i a g g i o t u t t o d a v i v e r e t r a o g g e t t i u n i c i , c u l t u r e , s a p e r i e s a p o r i . I n l i n e a c o n i l t e m a d e l l ’ a n n o È i l m o m e n t o d e l l a “ p e r s o n a ” , l a f i e r a c o n t i n u a l a s u a m i s s i o n e d i v a l o r i z z a r e e s o s t e n e r e g l i a r t i g i a n i d i t u t t o i l m o n d o c h e e s p r i m o n o c o n i l p r o p r i o l a v o r o l a b e l l e z z a , l a b o n t à e i l v a l o r e d e l l e a r t i e d e i m e s t i e r i . A d i f f o n d e r e e r a f f o r z a r e q u e s t o m e s s a g g i o è l a n u o v a c a m p a g n a c r o s s m e d i a l e p e r w e b , s t a m p a , r a d i o , T V e a f f i s s i o n i , n a t a d a l l a q u i n t a c o l l a b o r a z i o n e c o n s e c u t i v a c o n I e d - I s t i t u t o E u r o p e o d i D e s i g n . L a c r e a t i v i t à s c e l t a , d a l t i t o l o “ A r t i g i a n o i n f i o r e ” , è f i r m a t a d a T o m m a s o G r i m a n i , g i o v a n e i l l u s t r a t o r e ( c l a s s e 2 0 0 2 ) o r i g i n a r i o d i L o v e r e s u l L a g o d ’ I s e o , e d è f r u t t o d i u n c o n t e s t r e a l i z z a t o t r a 1 5 g i o v a n i t a l e n t i d i d i v e r s i c o r s i T r i e n n a l i e M a s t e r d e l l ’ I s t i t u t o . S u u n s u g g e s t i v o s f o n d o r o s s o l ' i m m a g i n e r a c c o n t a l a c r e a t i v i t à a r t i g i a n a a t t r a v e r s o l a m e t a f o r a d i u n a p i a n t a c o m p o s t a d a o g g e t t i d ' a r t i g i a n a t o , i n n a f f i a t a c o n c u r a d a u n a r t i g i a n o i n e r b a a f f i a n c a t o d a u n a f i g u r a p i ù a n z i a n a , p o n e n d o a l c e n t r o l ' u n i o n e t r a l a t r a d i z i o n e e i l f u t u r o d e l s a p e r f a r e . L a l a m p a d a i n c i m a r a p p r e s e n t a i l r i s u l t a t o d e l p r o c e s s o c r e a t i v o : l ’ i d e a e l ’ o r i g i n a l i t à p r e n d o n o f o r m a g r a z i e a l l a m a e s t r i a e a l l a p a s s i o n e d i u n ' u m a n i t à a l l a v o r o . " A r t i g i a n o i n F i e r a c o n t i n u a a i n v e s t i r e n e l f u t u r o , d e d i c a n d o a t t e n z i o n e a l l e n u o v e g e n e r a z i o n i . A n c h e p e r q u e s t a e d i z i o n e s i r i n n o v a l a p r o f i c u a c o l l a b o r a z i o n e c o n I e d , c o n t a n d o s u l l a c r e a t i v i t à e s u l t a l e n t o d e g l i s t u d e n t i e a l u m n i d e i c o r s i d i G r a p h i c D e s i g n e I l l u s t r a z i o n e e A n i m a z i o n e – h a c o m m e n t a t o A n t o n i o I n t i g l i e t t a , p r e s i d e n t e d i G e . F i . S p a – C o s ì c o m e l ’ i l l u s t r a z i o n e s c e l t a p e r q u e s t a e d i z i o n e , A r t i g i a n o i n F i e r a p r o m u o v e i m p r e s e a r t i g i a n e c h e i n t e r p r e t a n o u n a c o n c e z i o n e d i l a v o r o e d i e c o n o m i a c h e m e t t e a l c e n t r o l a “ p e r s o n a ” e c h e v a l o r i z z a i l s a p e r f a r e , i l r i s p e t t o d e l l e t r a d i z i o n i , l a s o s t e n i b i l i t à , l ' i n n o v a z i o n e , l a q u a l i t à e u n ' a t t e n z i o n e a l l a m a t e r i a p r i m a n e l r i s p e t t o d e l l a n a t u r a . C o n i l s u o g e s t o c r e a t i v o l ' a r t i g i a n o è l a f i g u r a c h e i n m o d o p a r t i c o l a r e i n c a r n a l ' e s p r e s s i o n e a u t e n t i c a d i u n ' u m a n i t à a l l a v o r o . O g g i s c e g l i e r e l a " v i a a r t i g i a n a " s i g n i f i c a a b b r a c c i a r e u n a d i m e n s i o n e d e l l a v o r o p i ù u m a n a e s o s t e n i b i l e c h e r a p p r e s e n t a u n c o n t r i b u t o r e a l e , v i v o , p r e z i o s o : u n p a t r i m o n i o u n i v e r s a l e p e r t u t t a l ’ u m a n i t à " .