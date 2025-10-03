R o m a , 3 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - S e c o n d o i d a t i f o r n i t i d a E m g , n e l l ' i p o t e s i c h e s i t o r n i a v o t a r e p e r i l P a r l a m e n t o i t a l i a n o , i l P a r t i t o L i b e r a l d e m o c r a t i c o r a c c o g l i e r e b b e u n ' i n t e n z i o n e d i v o t o p a r i a l l ' 1 , 1 % . " O g n i b e l v i a g g i o i n i z i a s e m p r e c o n u n p i c c o l o p a s s o " , è i l c o m m e n t o d e l d e p u t a t o e s e g r e t a r i o n a z i o n a l e P l d , L u i g i M a r a t t i n . " A n d i a m o a v a n t i : l ’ o b i e t t i v o f i n a l e n o n è a g g i u n g e r e u n p a r t i t o i n p i ù , m a c o s t r u i r e u n a o f f e r t a p o l i t i c a f o r t e e u n i t a r i a c h e a l l e e l e z i o n i p o l i t i c h e d e l 2 0 2 7 p o s s a o f f r i r e a g l i i t a l i a n i u n ’ a l t e r n a t i v a a q u e s t o c e n t r o d e s t r a e a q u e s t o c e n t r o s i n i s t r a " , c o n c l u d e .