M i l a n o , 2 1 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " I p l a s m a d e r i v a t i , p e r n o i p a z i e n t i c o n i m m u n o d e f i c i e n z a p r i m i t i v a , n o n s o n o s e m p l i c e m e n t e d e i m e d i c i n a l i : s o n o u n f i l o s o t t i l e c h e c i t i e n e l e g a t i a u n a q u o t i d i a n i t à , a u n a v i t a , a u n a q u a l i t à d i v i t a c h e , a l t r i m e n t i , s a r e b b e s e g n a t a d a c o n t i n u e e m e r g e n z e , i n f e z i o n i g r a v i e d a u n s e n s o c o s t a n t e d i v u l n e r a b i l i t à . I l p r i m o b i s o g n o , f o r s e i l p i ù u r g e n t e , p e r i p a z i e n t i , è l a c e r t e z z a d e l l a c o n t i n u i t à n e l l ' a c c e s s o a q u e s t i f a r m a c i . O g n i i n t e r r u z i o n e n e l l a f o r n i t u r a , p e r n o i , s i g n i f i c a f a r e u n s a l t o n e l b u i o , t o r n a r e a l l a p a u r a d i c o m p l i c a z i o n i c h e p o s s o n o e s s e r e , p u r t r o p p o , a n c h e l e t a l i . N o n p o s s i a m o p e r m e t t e r c i i n c e r t e z z e o r i t a r d i , p e r c h é i l n o s t r o s i s t e m a i m m u n i t a r i o n o n c i c o n c e d e , a v o l t e , u n a s e c o n d e p o s s i b i l i t à . C ' è p o i u n b i s o g n o p i ù p r o f o n d o , q u e l l o d e l r i c o n o s c i m e n t o s o c i a l e e i s t i t u z i o n a l e . L e n o s t r e s o n o m a l a t t i e i n v i s i b i l i , r a r e e p o c o c o m p r e s e " . L o h a d e t t o A l e s s a n d r o S e g a t o , p r e s i d e n t e A i p - A s s o c i a z i o n e i m m u n o d e f i c i e n z e p r i m i t i v e , p a r t e c i p a n d o a l d i g i t a l t a l k p r o m o s s o d a A d n k r o n o s e d e d i c a t o a l l a d i s p o n i b i l i t à d i p l a s m a i n I t a l i a , m a t e r i a p r i m a p r e z i o s a p e r l a s i n t e s i d i f a r m a c i e s s e n z i a l i i n p e r s o n e c o n m a l a t t i e r a r e g r a v i e i m m u n o d e f i c i e n z e . I l c o m p a r t o d e i p l a s m a d e r i v a t i " è c o m p l e s s o e f r a g i l e - s p i e g a S e g a t o - p e r c h é s i b a s a s u u n m e r c a t o e s t r a t t i v o : d i p e n d e r e " p e r i l 3 0 % " d a l p l a s m a r a c c o l t o i n P a e s i e s t e r n i a l l ' E u r o p a . Q u e s t o c i e s p o n e , c o m e c o m u n i t à d i p a z i e n t i , a r i s c h i e n o r m i . L o a b b i a m o g i à v i s t o d u r a n t e l e c r i s i s a n i t a r i e " , c o m e i l C o v i d , " m a a n c h e i n o c c a s i o n e d i i n t e r r u z i o n i p r o d u t t i v e . L ' I t a l i a , c o m e l ' E u r o p a , c o p r e c i r c a i l 6 0 - 7 0 % d e l p r o p r i o f a b b i s o g n o d i p l a s m a c o n d o n a z i o n i i n t e r n e , m a d i p e n d e p e r i l r e s t o d a l l e i m p o r t a z i o n i , s o p r a t t u t t o d a g l i S t a t i U n i t i . Q u e s t o c r e a u n a f o r t e v u l n e r a b i l i t à n e l l a f i l i e r a e m e t t e a r i s c h i o l e c u r e e l a l o r o c o n t i n u i t à . P e r q u e s t o è i m p o r t a n t e i n v e s t i r e c o n c o n v i n z i o n e e l u n g i m i r a n z a n e l l a r a c c o l t a e t i c a e a u t o n o m a d i p l a s m a " . L a C o m m i s s i o n e e u r o p e a , n e l l ’ i n s e r i r e r e c e n t e m e n t e i p l a s m a d e r i v a t i n e l l a ' U n i o n l i s t o f c r i t i c a l m e d i c i n e s ' , r i c o n o s c e n d o l i c o m e f a r m a c i e s s e n z i a l i , h a " f i n a l m e n t e m e s s o l a l o r o p r o d u z i o n e e l a l o r o d i s p o n i b i l i t à t r a l e p r i o r i t à d e l l ' E u r o p a p e r e v i t a r e n u o v e c a r e n z e , p r o m u o v e r e l a c o l l a b o r a z i o n e t r a i P a e s i e , s o p r a t t u t t o , p e r i n v e s t i r e d i p i ù n e l l a r a c c o l t a d i p l a s m a e n e l l a p r o d u z i o n e e u r o p e a . E ' u n p a s s o a v a n t i c h e d à s p e r a n z a - c o n c l u d e S e g a t o - m a c h e c i r i c o r d a a n c h e q u a n t o s i a i m p o r t a n t e p r o t e g g e r e e s o s t e n e r e t u t t o i l s i s t e m a c h e r e n d e p o s s i b i l i q u e s t e c u r e s a l v a v i t a , a p a r t i r e d a l l a d o n a z i o n e : q u e s t i f a r m a c i n o n s i p o s s o n o c r e a r e i n l a b o r a t o r i o p e r c h é d e r i v a n o d a l p l a s m a u m a n o , d a u n g e s t o d i g e n e r o s i t à " .