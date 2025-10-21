M i l a n o , 2 1 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " C h i e d i a m o d i a v e r e s i c u r e z z a , c e r t e z z a e c o n t i n u i t à n e l l a t e r a p i a . D u r a n t e i l C o v i d a b b i a m o c a p i t o c h e t u t t o c i ò n o n è a f f a t t o s c o n t a t o , n o n è a f f a t t o c e r t o , e c h e l a d i s p o n i b i l i t à d i p l a s m a d i p e n d e m o l t o d a i d o n a t o r i i t a l i a n i e , s o p r a t t u t t o , d a l m e r c a t o i n t e r n a z i o n a l e , i n p a r t i c o l a r e d a q u e l l o a m e r i c a n o . P e r q u e s t o c h i e d i a m o u n a p r o g r a m m a z i o n e s t a b i l e s u l l a d i s p o n i b i l i t à d i i m m u n o g l o b u l i n e , p e r g e s t i r e e v e n t u a l i c a r e n z e o s i t u a z i o n i c r i t i c h e . A l c o n t e m p o , c h i e d i a m o u n a m a g g i o r e v a l o r i z z a z i o n e d e l l a d o n a z i o n e v o l o n t a r i a , g r a t u i t a e r i p e t u t a d a p a r t e d e i d o n a t o r i i t a l i a n i , c o n u n a f o r t e a z i o n e d i s t i m o l o a f f i n c h é q u e s t a p r a t i c a c o n t i n u i e c r e s c a " . C o s ì M a s s i m o M a r r a , p r e s i d e n t e C i d p I t a l i a - A s s o c i a z i o n e p a z i e n t i c o n n e u r o p a t i e d i s i m m u n i , p a r t e c i p a n d o o g g i a l d i g i t a l t a l k d e d i c a t o a l t e m a d e l l a d i s p o n i b i l i t à d i p l a s m a i n I t a l i a , r e a l i z z a t o d a A d n k r o n o s . " I p a z i e n t i c h e r a p p r e s e n t i a m o - s p i e g a M a r a - s o n o p e r s o n e a f f e t t e d a p o l i n e u r o p a t i a c r o n i c a i n f i a m m a t o r i a d e m i e l i n i z z a n t e e n e u r o p a t i e d i s i m m u n i " , c h e d e r i v a n o c i o è d a u n ' a l t e r a z i o n e d e l s i s t e m a i m m u n i t a r i o , " e d i p e n d o n o i n t e r a m e n t e d a i p l a s m a d e r i v a t i p e r m a n t e n e r e l a p r o p r i a a u t o n o m i a e , s p e s s o , l a p r o p r i a q u a l i t à d e l l a v i t a " . C e n t r a l e , p e r l ' a s s o c i a z i o n e , è r a g g i u n g e r e " l ' a u t o s u f f i c i e n z a n e l f a b b i s o g n o d i p l a s m a , m a a n c h e l ' a p p r o p r i a t e z z a : c i s o n o p a z i e n t i i n s i t u a z i o n i c l i n i c h e u g u a l i c h e i n a l c u n e p a r t i d ' I t a l i a h a n n o a c c e s s o a l l e i m m u n o g l o b u l i n e , m e n t r e i n a l t r e n o . Q u e s t o n o n è a c c e t t a b i l e - a f f e r m a - L e r e g i o n i c o n u n a g r a n d e r a c c o l t a d i p l a s m a , q u e l l e c h e s u p e r a n o i 2 3 - 2 4 k g p e r 1 . 0 0 0 a b i t a n t i , s o n o s o s t a n z i a l m e n t e a u t o s u f f i c i e n t i n e l c o n s u m o d e l l e t e r a p i e " . M a e s i s t e u n a g r a n d e d i f f e r e n z a i n q u e s t o d a t o t r a i l C e n t r o - N o r d e i l S u d , d o v e i l v a l o r e è p i ù r i d o t t o . I n f i n e , p e r M a r r a , s e r v e " p r o g r a m m a z i o n e : s a p e r e c h e i l f a r m a c o c ' è e c i s a r à . E ' p r e o c c u p a n t e - c o n c l u d e - c h e a o t t o b r e i n o l t r a t o n o n s i a a n c o r a s t a t o a p p r o v a t o i l P i a n o n a z i o n a l e p e r l ' a u t o s u f f i c i e n z a d e l 2 0 2 5 " .