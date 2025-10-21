M i l a n o , 2 1 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - “ L a d o m a n d a d i i m m u n o g l o b u l i n e è a n c o r a i n a u m e n t o , e q u e s t o n o n a v v i e n e s o l o p e r c h é l a v i t a d e i n o s t r i p a z i e n t i s i è a l l u n g a t a , m a a n c h e p e r c h é s t i a m o m i g l i o r a n d o l e n o s t r e c a p a c i t à d i a g n o s t i c h e . O g g i r i u s c i a m o a i d e n t i f i c a r e l ’ i m m u n o d e f i c i e n z a i n m o l t i p i ù p a z i e n t i r i s p e t t o a l p a s s a t o ” . C o s ì I s a b e l l a Q u i n t i , i m m u n o l o g a e p r o f e s s o r e o r d i n a r i o d i M e d i c i n a I n t e r n a , S a p i e n z a U n i v e r s i t à d i R o m a , i n t e r v e n e n d o a l d i g i t a l t a l k ‘ D i s p o n i b i l i t à d i p l a s m a i n I t a l i a . U n t e m a d i s a l u t e p u b b l i c a c h e a t t e n d e r i s p o s t e ’ , r i c o r d a c h e , “ s e c o n d o l o s t u d i o c o n d o t t o n e l n o s t r o c e n t r o - a b b a s t a n z a r a p p r e s e n t a t i v o a n c h e p e r l ’ I t a l i a – i l 2 4 % d e i p a z i e n t i c o n i m m u n o d e f i c i e n z a r i c e v e i m m u n o g l o b u l i n e . S e a m p l i a m o l a p o p o l a z i o n e d e i b e n e f i c i a r i – e s t i a m o d i v e n t a n d o s e m p r e p i ù b r a v i n e l l a d i a g n o s i – l a d i s p o n i b i l i t à d i p l a s m a d e r i v a t i p o t r e b b e n o n e s s e r e a d e g u a t a . Q u e s t a è l a r a g i o n e p e r c u i l a d o m a n d a c o n t i n u a a c r e s c e r e , m e n t r e l ’ o f f e r t a r i m a n e l i m i t a t a ” . L a q u e s t i o n e d e l l a d i s p o n i b i l i t à d e l l a p r e z i o s a m a t e r i a p r i m a d a c u i o t t e n e r e p l a s m a d e r i v a t i è s t a t a a l c e n t r o d e l d i b a t t i t o p r o m o s s o d a A d n k r o n o s , a c u i h a n n o a p a r t e c i p a t o c l i n i c i , r a p p r e s e n t a n t i d e i p a z i e n t i , d e l l e i s t i t u z i o n i s a n i t a r i e e d e l m o n d o f a r m a c e u t i c o . L ’ I t a l i a - è s t a t o r i c o r d a t o n e l c o r s o d e l l ’ i n c o n t r o - è i n g r a d o d i f a r f o n t e a l 7 0 % d e l f a b b i s o g n o d i p l a s m a , g r a z i e a l l a d o n a z i o n e v o l o n t a r i a , p e r i l 3 0 % d i p e n d e a l m e r c a t o i n t e r n a z i o n a l e , i n p a r t i c o l a r e d a g l i S t a t i U n i t i . P e r d i p e n d e r e m e n o d a l m e r c a t o i n t e r n a z i o n a l e , s e c o n d o l ’ i m m u n o l o g a “ d o b b i a m o c a m b i a r e l a p l a t e a d e i d o n a t o r i . C i s e r v o n o d o n a t o r i p i ù g i o v a n i . I n I t a l i a , l a f a s c i a d e g l i s t u d e n t i e d e i g i o v a n i d e v e c a p i r e c o s a s i g n i f i c a d i v e n t a r e u n d o n a t o r e p e r i o d i c o e c o s t a n t e , e q u a l è i l v e r o v a l o r e d e l l a d o n a z i o n e ” . A t a l e p r o p o s i t o l ’ e s p e r t a l a n c i a u n a p r o v o c a z i o n e : “ C h i e d i a m o c h e t u t t i g l i s t u d e n t i i s c r i t t i a l l e f a c o l t à d i m e d i c i n a i n I t a l i a , c h e a s p i r a n o a d i v e n t a r e m e d i c i , d i v e n t i n o d o n a t o r i . S e g i à d a l l e f a c o l t à m e d i c h e p a r t e u n ’ i n i z i a t i v a d i q u e s t o g e n e r e - o s s e r v a - a v r e m o f i n a l m e n t e d o n a t o r i p i ù g i o v a n i c h e c o n t i n u e r a n n o a d o n a r e p e r t u t t a l a v i t a e , s o p r a t t u t t o , c o m p r e n d e r a n n o – e f a r a n n o c o m p r e n d e r e a i l o r o a m i c i – q u a n t o s i a i m p o r t a n t e i l v a l o r e s o l i d a l e d e l l a d o n a z i o n e ” . D a l p l a s m a , “ r i c a v i a m o l e i m m u n o g l o b u l i n e , c i o è d e g l i a n t i c o r p i c h e p r o t e g g o n o d a q u a l u n q u e t i p o d i i n f e z i o n e - i l l u s t r a Q u i n t i - I p a z i e n t i c h e n o n h a n n o a n t i c o r p i — p e r c h é i l l o r o s i s t e m a i m m u n i t a r i o n o n s a p r o d u r l i , s i a p e r c o n d i z i o n i c o n g e n i t e c h e p e r c o n d i z i o n i a c q u i s i t e — s o n o e s p o s t i a l l e i n f e z i o n i . S i a m m a l a n o d i i n f e z i o n i c o n t i n u e , c o n c o n s e g u e n z e i m p o r t a n t i : d a n n i p e r m a n e n t i , b a s s i s s i m a q u a l i t à d i v i t a , a l t o c o s t o p e r i l p a z i e n t e , p e r i l p e s o d e l l a s u a m a l a t t i a , e a n c h e p e r i s i s t e m i s a n i t a r i n a z i o n a l i . P e r q u e s t o v e n g o n o c o n s i d e r a t i p a z i e n t i f r a g i l i ” . “ I n l a b o r a t o r i o s i p u ò p r o d u r r e u n s o l o t i p o d i a n t i c o r p o , m a n o i a b b i a m o b i s o g n o d i m i g l i a i a e m i g l i a i a d i a n t i c o r p i , p e r c h é i g e r m i c o n t r o i q u a l i p o s s i a m o v e n i r e a c o n t a t t o s o n o u n n u m e r o i n f i n i t o - c h i a r i s c e l ’ e s p e r t a - A b b i a m o q u i n d i b i s o g n o d e l p a t r i m o n i o a n t i c o r p a l e d i t a n t i s s i m i d o n a t o r i . L e i n f u s i o n i p e r i o d i c h e d i i m m u n o g l o b u l i n e p r o d o t t e d a l p l a s m a s o n o l ’ u n i c o s i s t e m a c h e a b b i a m o p e r r i p o r t a r e a l i v e l l i s u f f i c i e n t i g l i a n t i c o r p i i n p a z i e n t i f r a g i l i , c h e n o n s o n o i n g r a d o d i c o m b a t t e r e l e i n f e z i o n i . È u n p r o b l e m a d i s a n i t à p u b b l i c a - c o n c l u d e - p e r c h é i p a z i e n t i f r a g i l i s o n o u n a p r i o r i t à a l l ’ i n t e r n o d i q u a l u n q u e s i s t e m a s a n i t a r i o ” .