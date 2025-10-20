( A d n k r o n o s ) - F a r m a c i i n s o s t i t u i b i l i e n o n r i p r o d u c i b i l i a r t i f i c i a l m e n t e , i p l a s m a d e r i v a t i r a p p r e s e n t a n o i n m o l t i c a s i l ' u n i c a o p z i o n e t e r a p e u t i c a p e r p a t o l o g i e r a r e e g r a v i c o m e e m o f i l i a e i m m u n o d e f i c i e n z e c o n g e n i t e . I n I t a l i a l ' a u t o s u f f i c i e n z a d e l p l a s m a c o p r e i l 7 0 % d e l f a b b i s o g n o n a z i o n a l e g r a z i e a i d o n a t o r i d i s a n g u e : l ' a n n o s c o r s o c ' è s t a t a l a r a c c o l t a r e c o r d d i o l t r e 9 0 0 m i l a c h i l i . I l r e s t a n t e 3 0 % p e r ò d i p e n d e d a l l e i m p o r t a z i o n i , m a i l c o n t e s t o i n t e r n a z i o n a l e è s e m p r e p i ù c o m p l e s s o . C o m e g a r a n t i r e l a d i s p o n i b i l i t à d i q u e s t i f a r m a c i e i l d i r i t t o a l l a c u r a ? S e n e p a r l e r à d o m a n i , 2 1 o t t o b r e , a l l e 1 0 , n e l D i g i t a l T a l k A d n k r o n o s ' D i s p o n i b i l i t à d i p l a s m a i n I t a l i a . U n t e m a d i s a l u t e p u b b l i c a c h e a t t e n d e r i s p o s t e ' , i n d i r e t t a s u i c a n a l i w e b e Y o u T u b e d i a d n k r o n o s . c o m . I l c o n f r o n t o a r r i v a a p o c h i m e s i d a l l ' i n s e r i m e n t o d e i p l a s m a d e r i v a t i n e l C r i t i c a l M e d i c i n e s A c t d e l l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a , c h e l i h a d e f i n i t i " e s s e n z i a l i e s e n z a a l t e r n a t i v e " . M a p e r a s s i c u r a r n e l a d i s p o n i b i l i t à s e r v o n o i n t e r v e n t i s t r u t t u r a l i e p r o g r a m m a t i c i , a n c h e n e l l a p r o s s i m a l e g g e d i B i l a n c i o . A l d i b a t t i t o p a r t e c i p e r a n n o c l i n i c i , r a p p r e s e n t a n t i d e i p a z i e n t i e d e s p e r t i d e l s e t t o r e s a n i t a r i o e f a r m a c e u t i c o : I s a b e l l a Q u i n t i , p r o f e s s o r e o r d i n a r i o d i M e d i c i n a i n t e r n a S a p i e n z a u n i v e r s i t à d i R o m a ; A l e s s a n d r o S e g a t o , p r e s i d e n t e A i p - A s s o c i a z i o n e i m m u n o d e f i c i e n z e p r i m i t i v e ; M a s s i m o M a r r a , p r e s i d e n t e C i d p I t a l i a - A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a d e i p a z i e n t i d i n e u r o p a t i e d i s i m m u n i ; T o n i n o A c e t i , p r e s i d e n t e S a l u t e q u i t à ; F a b i o C a n d u r a , r e s p o n s a b i l e A r e a p l a s m a C e n t r o n a z i o n a l e s a n g u e , e F r a n c e s c o C a r u g i , p r e s i d e n t e G r u p p o E m o d e r i v a t i F a r m i n d u s t r i a . L ' a p p u n t a m e n t o c o n l a d i r e t t a ' D i s p o n i b i l i t à d i p l a s m a i n I t a l i a . U n t e m a d i s a l u t e p u b b l i c a c h e a t t e n d e r i s p o s t e ' è p e r d o m a n i , a l l e 1 0 , s u i c a n a l i w e b e Y o u T u b e d i a d n k r o n o s . c o m .