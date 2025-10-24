N a p o l i , 2 4 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - " I r i s u l t a t i c h e a b b i a m o r a g g i u n t o s o n o m o l t e p l i c i . L ' e c o s i s t e m a i n f o r m a t i z z a t o d e l m i n i s t e r o d e l L a v o r o è ' g i o v a n e ' m a h a g i à r a g g i u n t o l i v e l l i i m p o r t a n t i d i u t i l i z z o . P a r l i a m o d i o l t r e u n m i l i o n e e m e z z o d i u t i l i z z a t o r i e d è c o m p o s t o p r i n c i p a l m e n t e d a t r e a m b i t i : i l S i i s l , c h e è i l v e r o ' m o t o r e ' c h e m e t t e i n c o m u n i c a z i o n e c v c o n p o s i z i o n i l a v o r a t i v e e a t t u a l e p o l i t i c h e a t t i v e d e l l a v o r o ; p o i l a p i a t t a f o r m a E d o d i e - l e a r n i n g p e r t u t t i c o l o r o c h e s o n o i n c e r c a d i l a v o r o e h a n n o u n a f o r m a d i s u p p o r t o a l l a v o r o c o m e N a s p i , G o l e A d i ; l a t e r z a p i a t t a f o r m a è l ' A p p L i c h e è u n m o t o r e d i i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e m u l t i a g e n t i c a c h e è d e s t i n a t a p r i n c i p a l m e n t e a g l i u n d e r 3 5 e s e r v e p r i n c i p a l m e n t e a d a g g a n c i a r e i g i o v a n i a l m o n d o d e l l a v o r o c o n u n l i n g u a g g i o c h e g l i p e r m e t t a d i e s s e r e i n t e r a t t i v i p e r c e r c a r e d i c a p i r e c h e t i p o d i l a v o r o v o g l i o n o f a r e . S t i a m o p a r l a n d o p e r i l S i i s l d i m i l i o n i d i u t i l i z z a t o r i , p e r E d o d i 3 0 0 m i l a u t e n t i e p e r q u a n t o r i g u a r d a A p p L i c h e è s t a t o l a n c i a t o l a s e t t i m a n a s c o r s a c o n t i a m o 1 0 m i l a a c c e s s i " . C o s ì , c o n A d n k r o n o s / L a b i t a l i a , A n d r e a P i s c o p o , r e s p o n s a b i l e d i r e z i o n e g e n e r a l e p e r l ’ i n n o v a z i o n e d e l m i n i s t e r o d e l L a v o r o , a m a r g i n e d e l s u o i n t e r v e n t o a l l a c o n v e n t i o n n a z i o n a l e d e i c o n s u l e n t i d e l l a v o r o a N a p o l i , p e r i l 6 0 e s i m o a n n i v e r s a r i o d e l C o n s i g l i o n n a z i o n a l e d e i p r o f e s s i o n i s t i .