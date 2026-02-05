R o m a , 5 f e b . ( A d n k r o n o s ) - P g e – P i p e l i n e & G a s E x p o , l a m o s t r a - c o n v e g n o e u r o p e a d e d i c a t a a l l e i n f r a s t r u t t u r e e n e r g e t i c h e d e l m i d s t r e a m , h a c o n c l u s o o g g i l a s u a s e c o n d a g i o r n a t a d i c o n f e r e n z e e s e m i n a r i . I l a v o r i s i s o n o c o n c e n t r a t i s u l l a t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a , s u l l e t e c n o l o g i e t r e n c h l e s s , s u l l a s i c u r e z z a d e l l e p i p e l i n e e s u l l e s o l u z i o n i i n n o v a t i v e p e r l a p r o g e t t a z i o n e e l a g e s t i o n e d e l l e r e t i g a s d e l f u t u r o , c o n i l c o n t r i b u t o d e l l e p r i n c i p a l i a s s o c i a z i o n i d i s e t t o r e e d e i m a g g i o r i p l a y e r n a z i o n a l i e i n t e r n a z i o n a l i . F i t t o a n c h e o g g i i l p r o g r a m m a d e i l a v o r i . N e l c o r s o d e l c o n v e g n o " T e c n o l o g i e t r e n c h l e s s e t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a : o p p o r t u n i t à s t r a t e g i c a p e r p r o g e t t a r e l e r e t i g a s d e l f u t u r o " o r g a n i z z a t o d a I a t t e d e d i c a t o a l r u o l o d e l l e t e c n o l o g i e t r e n c h l e s s e d e l l e s o l u z i o n i N o - D i g , i l c o n f r o n t o s i è c o n c e n t r a t o s u l l ’ u r g e n z a d i a d o t t a r e s o l u z i o n i a b a s s o i m p a t t o p e r l a p o s a e l a r i q u a l i f i c a z i o n e d e l l e i n f r a s t r u t t u r e . " È n e c e s s a r i o u n c a m b i a m e n t o d i m e n t a l i t à s u l l e t e c n o l o g i e t r e n c h l e s s c h e , g r a z i e a l l o r o i m p a t t o r i d o t t o , g a r a n t i s c o n o m a s s i m a f r u i b i l i t à d e l t e r r i t o r i o u r b a n o , s e n z a c r e a r e a l c u n d i s s e r v i z i o a l l a v i a b i l i t à d e l l a r e t e s t r a d a l e e d e g l i s p a z i p u b b l i c i " , s p i e g a F a b i o P o t e s t à , P r e s i d e n t e d i M e d i a p o i n t & E x h i b i t i o n s : " S a r e b b e l ’ o r a d i e v i d e n z i a r e c h e l a t e c n o l o g i a N o - D i g n o n è p i ù u n a n o v i t à t e c n o l o g i c a , m a u n a s o l u z i o n e o r m a i c o n s o l i d a t a d a p i ù d i 3 0 a n n i i n t u t t e l e p a r t i d e l m o n d o e s o p r a t t u t t o n e l N o r d E u r o p a : è g i u n t o q u i n d i i l m o m e n t o d i s o s t e n e r l a s e n z a i n d u g i o , a n c h e a l i v e l l o d e l l e a m m i n i s t r a z i o n i l o c a l i , c h e p o t r e b b e r o a d o t t a r l e , p u b b l i c i z z a n d o n e l ’ u t i l i z z o " . P a o l a F i n o c c h i , S e g r e t a r i o G e n e r a l e d e l l ’ I t a l i a n A s s o c i a t i o n o f T r e n c h l e s s T e c h n o l o g i e s h a p a r l a t o d e i v a n t a g g i d i q u e s t o a p p r o c c i o i n t e r m i n i d i e f f i c i e n z a e s o s t e n i b i l i t à : " D a o l t r e 3 0 a n n i p r o m u o v i a m o l e t e c n o l o g i e t r e n c h l e s s p e r l a p o s a e i l r i s a n a m e n t o d e l l e i n f r a s t r u t t u r e d e i s o t t o s e r v i z i , s e n z a s c a v i o c o n m i n i m o i m p a t t o a c i e l o a p e r t o . S t u d i c o n d o t t i c o n e n t i c o m p e t e n t i d i m o s t r a n o u n a r i d u z i o n e d r a s t i c a d e g l i i m p a t t i s o c i o - a m b i e n t a l i f i n o a l l ’ 8 0 % : m i n o r i m a t e r i e p r i m e , t r a f f i c o v e i c o l a r e e c o n f e r i m e n t i i n d i s c a r i c a . L e a r e e d i c a n t i e r e s o n o r i d o t t e a l m i n i m o , a b b a t t e n d o l ’ i m p a t t o s u l l a c o l l e t t i v i t à . S i g n i f i c a t i v o a n c h e i l r i s p a r m i o e n e r g e t i c o , g r a z i e a u n u s o l i m i t a t o d i m a c c h i n a r i " . L a s u c c e s s i v a t a v o l a r o t o n d a h a r i u n i t o r a p p r e s e n t a n t i d i U n i , C i g , U t i l i t a l i a e I t a l g a s i n u n d i a l o g o s u i p r o f i l i r e g o l a t o r i , s u l l a s i c u r e z z a e s u l l e p i ù r e c e n t i i n n o v a z i o n i , m e t t e n d o i n e v i d e n z a c o m e l e m e t o d o l o g i e s e n z a s c a v o p o s s a n o r i d u r r e t e m p i , c o s t i e i m p a t t i a m b i e n t a l i , g a r a n t e n d o a l c o n t e m p o e l e v a t i s t a n d a r d o p e r a t i v i . N u m e r o s e l e c a s e h i s t o r y c o n d i v i s e : d a l l a t r i v e l l a z i o n e o r i z z o n t a l e c o n t r o l l a t a i l l u s t r a t a d a V e r m e e r I t a l i a a l l a r i a b i l i t a z i o n e d i p i p e l i n e o f f s h o r e p r o p o s t a d a D a n p h i x , f i n o a l l e t e c n o l o g i e U v C i p p e a l l e s o l u z i o n i p e r c o n d o t t e i n p r e s s i o n e p r e s e n t a t e d a B e n a s s i , W p r . S e r v i c e e d E k s o . N e l s e c o n d o c o n v e g n o d e l l a m a t t i n a t a " I l p r o g e t t i s t a d e l l e r e t i d e l s o t t o s u o l o : p o n t e s t r a t e g i c o t r a P u b b l i c a A m m i n i s t r a z i o n e e g e s t o r i p e r i l r i n n o v a m e n t o s o s t e n i b i l e d e l l e i n f r a s t r u t t u r e " m a s s i m a a t t e n z i o n e a l c o n f r o n t o p r o m o s s o d a A s s o P r o R e T I s u q u e s t o i m p o r t a n t e t e m a : l ’ i n c o n t r o h a e v i d e n z i a t o l a n e c e s s i t à d i u n a p i a n i f i c a z i o n e c o o r d i n a t a e d i c o m p e t e n z e t r a s v e r s a l i p e r a c c e l e r a r e i l r i n n o v a m e n t o d e l l e r e t i i n c h i a v e s o s t e n i b i l e e d i g i t a l e . S o n o i n t e r v e n u t i R o b e r t o B e r t e r o , P r e s i d e n t e d i A s s o P r o R e T I , R o b e r t a R o s s i d i H e r a T e c h – A r e a R o m a g n a , M a r c o M a g l i o n i c o , P r o f e s s o r e A s s o c i a t o d e l l ’ U n i v e r s i t à d i B o l o g n a e i r a p p r e s e n t a n t i d i I r e t i – G r u p p o I r e n F r a n c e s c o M a s e t t i e F i l i p p o L o s i , c h e h a n n o c o n d i v i s o e s p e r i e n z e e b e s t p r a c t i c e s u l c o o r d i n a m e n t o d e i c a n t i e r i . L a p r e s e n z a d e l V i c e s i n d a c o d e l C o m u n e d i P i a c e n z a M a t t e o B o n g i o r n i , A s s e s s o r e a i L a v o r i P u b b l i c i , M a n u t e n z i o n e , D e c o r o U r b a n o , S v i l u p p o d e l P a t r i m o n i o e C u r a d e l V e r d e P u b b l i c o , r a p p r e s e n t a u n ’ i m p o r t a n t e t e s t i m o n i a n z a d e l l ’ a t t e n z i o n e d e l l e i s t i t u z i o n i l o c a l i v e r s o s o l u z i o n i e f f i c i e n t i e a d i m p a t t o r i d o t t o , c o m e q u e l l e t r e n c h l e s s . L e d i s c u s s i o n i d e i c o n v e g n i h a n n o t r o v a t o n a t u r a l e c o n t i n u i t à n e l l e t e s t i m o n i a n z e d e i p r o t a g o n i s t i d e l s e t t o r e . I r a p p r e s e n t a n t i d e l l e a z i e n d e p r e s e n t i a P i p e l i n e & G a s E x p o h a n n o i l l u s t r a t o u n a v a s t a g a m m a d i s o l u z i o n i c o n c r e t e - d a i m a c c h i n a r i p e r p e r f o r a z i o n i e m o v i m e n t a z i o n e d e i m a t e r i a l i , a i s i s t e m i p e r l a p o s a , l a m a n u t e n z i o n e e l a p r o t e z i o n e d e l l e t u b a z i o n i - d i m o s t r a n d o c o m e i n n o v a z i o n e , s o s t e n i b i l i t à e d e f f i c i e n z a o p e r a t i v a s i a n o g i à i n t e g r a t e n e l l e a t t i v i t à q u o t i d i a n e s u i c a n t i e r i , s i a i n c o n t e s t i u r b a n i c o m p l e s s i s i a s u g r a n d i i n f r a s t r u t t u r e n a z i o n a l i e i n t e r n a z i o n a l i . L u c a A m e z z a n i , C o m m e r c i a l e E s t e r o d i E l m a P l a t f o r m B a s k e t S . r . l . : " A P i p e l i n e & G a s E x p o p r e s e n t i a m o l ’ i n t e r a g a m m a d i m i n i - g r u , d a l l e p i ù c o m p a t t e f i n o a i m o d e l l i d i m a g g i o r e c a p a c i t à , c o m e l a M c x 9 0 . S i t r a t t a d i m a c c h i n e d i s p o n i b i l i i n d i v e r s e m o t o r i z z a z i o n i , d a l f u l l e l e c t r i c a l l ’ e n d o t e r m i c o , a d a t t e a l a v o r a r e s i a i n a m b i e n t i i n t e r n i s i a e s t e r n i . A c c a n t o a l l e m i n i - g r u , p o r t i a m o a n c h e i l t r a s p o r t e r e l e t t r i c o C R 3 0 , c o n c i n g o l o m a g g i o r a t o p e r o p e r a r e s u t e r r e n i d i f f i c i l i . U n a s o l u z i o n e c o m p l e t a m e n t e e l e t t r i c a , c o n b a t t e r i e m o d u l a r i , p e n s a t a p e r a d a t t a r s i a l l e d i v e r s e e s i g e n z e o p e r a t i v e " . M i c h e l e G u z z o , A m m i n i s t r a t o r e D e l e g a t o e D i r e t t o r e C o m m e r c i a l e , M o r o o k a M i d i E q u i p m e n t : " S i a m o p r e s e n t i a P i p e l i n e & G a s E x p o p e r c h é q u e s t e m a c c h i n e s o n o p a r t i c o l a r m e n t e a d a t t e a l l ’ u t i l i z z o s u p i p e l i n e , a n c h e i n c o n d i z i o n i d i t e r r e n o e p e n d e n z a e s t r e m i . I m p o r t i a m o M o r o o k a i n I t a l i a d a p o c h i a n n i : è u n p r o d o t t o d i n i c c h i a m a l e a d e r a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e , g i à m o l t o d i f f u s o i n E u r o p a e n e g l i S t a t i U n i t i . S i t r a t t a d i d u m p e r d i e s e l S t a g e V , a l t a m e n t e e f f i c i e n t i e c e r t i f i c a t i C E , c a p a c i d i o p e r a r e i n q u a l s i a s i s t a g i o n e e s u q u a l s i a s i f o n d o . S o l u z i o n i c h e p e r m e t t o n o d i r a g g i u n g e r e e l a v o r a r e i n a r e e d o v e a l t r i m e z z i n o n r i u s c i r e b b e r o a d a r r i v a r e " . F r a n c e s c o D e l R i o , P r o d u c t M a n a g e r d i R a c i : " P o r t i a m o p r i n c i p a l m e n t e d u e p r o d o t t i d i p u n t a a l l a q u a r t a e d i z i o n e d i P i p e l i n e & G a s E x p o : l ’ E 4 1 R o l l e r , u n c o l l a r e d i s t a n z i a t o r e a b a s s o c o e f f i c i e n t e d ’ a t t r i t o p e r a t t r a v e r s a m e n t i t u b o - c a m i c i a , e i l C L e a d , u n r i v e s t i m e n t o a n t i c o r r o s i v o p e r t u b a z i o n i i n a c c i a i o a l l - i n - o n e , s e n z a p r e r i s c a l d o n é p r i m e r . V e n d i a m o p r i n c i p a l m e n t e i n I t a l i a ( 7 0 % ) c o n i l 3 0 % a l l ’ e s t e r o . I n t e r m i n i d i s f i d e , p u n t i a m o s u s o s t e n i b i l i t à r i d u c e n d o t e m p i e c o n s u m i e n e r g e t i c i , e g u a r d i a m o a i p r o g e t t i P N R R p e r s t a b i l i z z a r e e a m p l i a r e i l b u s i n e s s " . C h r i s t i a n A r a i z , A r e a S a l e s M a n a g e r d i D e n s o G m b h : " D e n s o G m b h p r o d u c e d a o l t r e u n s e c o l o s o l u z i o n i l e a d e r p e r l a p r e v e n z i o n e d e l l a c o r r o s i o n e s u p i p e l i n e e i n f r a s t r u t t u r e c r i t i c h e . A l l a f i e r a d e l 2 0 2 6 a b b i a m o p r e s e n t a t o i l n u o v o D e n s o l e n M B 6 0 , u n i n n o v a t i v o m e s h - b a c k e d t a p e , a c c a n t o a i n o s t r i p r o d o t t i g i à a f f e r m a t i n e l s e t t o r e . I l m e r c a t o a f f r o n t a s f i d e c r e s c e n t i c o n r i c h i e s t e t e c n i c h e s e m p r e p i ù e l e v a t e , i n p a r t i c o l a r e t e m p e r a t u r e o p e r a t i v e e d i a p p l i c a z i o n e a d a l t a r e s i s t e n z a . S t i a m o s v i l u p p a n d o s o l u z i o n i m i r a t e p e r r i s p o n d e r e a q u e s t e e s i g e n z e e g a r a n t i r e p e r f o r m a n c e o t t i m a l i " . A l e s s a n d r o C e s t a r o , H d d S p e c i a l i s t d i V e r m e e r I t a l i a : " V e r m e e r I t a l i a è l e a d e r n e l l a f o r n i t u r a d i m a c c h i n a r i p e r p e r f o r a z i o n i o r i z z o n t a l i c o n t r o l l a t e ( H d d o T o c ) , d a l l a p i ù p i c c o l a a l l a p i ù g r a n d e , d e d i c a t e a l l a p o s a d i c a v i d o t t i e c o n d o t t e i n t e r r a t e . Q u e s t a t e c n o l o g i a i n n o v a t i v a r i d u c e d r a s t i c a m e n t e g l i s c a v i a c i e l o a p e r t o , g l i i m p a t t i a m b i e n t a l i e i c o s t i r i s p e t t o a i m e t o d i t r a d i z i o n a l i . L e f a s i p r i n c i p a l i c o m p r e n d o n o i l f o r o p i l o t a p e r t r a c c i a r e i l p e r c o r s o , l ' a l l a r g a m e n t o p e r i l d i a m e t r o f i n a l e e l ' i n s t a l l a z i o n e d e l l a t u b a z i o n e . L e n o s t r e m a c c h i n e g a r a n t i s c o n o a n c h e s i s t e m i d i m i s c e l a z i o n e e r i c i c l o d e i f a n g h i d i p e r f o r a z i o n e , i n d i s p e n s a b i l i p e r i l s u c c e s s o d e l l ' o p e r a z i o n e " . L u c a S c e t t i , P r o d u c t M a n a g e r d i E s a b : " E s a b , l e a d e r m o n d i a l e n e l s e t t o r e d e l l a s a l d a t u r a e d e l t a g l i o , p a r t e c i p a a P g e p r e s e n t a n d o l e u l t i m e n o v i t à i n c o n s u m a b i l i e s a l d a t r i c i . I n m o s t r a l a W a r r i o r E d g e , u l t i m o m o d e l l o d i s a l d a t r i c e , i n s i e m e a s o l u z i o n i T i g , e l e t t r o d o e c o n s u m a b i l i s p e c i f i c i p e r p i p e l i n e s . S u l f r o n t e s o s t e n i b i l i t à , c o m e t u t t e l e m u l t i n a z i o n a l i , s t i a m o s v i l u p p a n d o p r o d o t t i a b a s s o c o n t e n u t o d i m a n g a n e s e e s a l d a t r i c i ' g r e e n ' c h e g a r a n t i s c o n o m a g g i o r e e f f i c i e n z a e n e r g e t i c a " . M a t t e o M a r c h e t t i , P r e s i d e n t e M a r c h e t t i A u t o g r u : " A P i p e l i n e & G a s E x p o p r e s e n t i a m o l a n o s t r a c i n g o l a t a C w 2 5 - 3 5 , t o p d i g a m m a d i e s e l c o m p a t t a e f a c i l m e n t e t r a s p o r t a b i l e g r a z i e a i c i n g o l i a c a r r e g g i a t a v a r i a b i l e . S u r i c h i e s t a d e l N o r d E u r o p a e d e l R e g n o U n i t o a b b i a m o s v i l u p p a t o u n a v e r s i o n e i b r i d a , c o n b a t t e r i e a l l i t i o e r a n g e e x t e n d e r d i e s e l . U n a s o l u z i o n e p e n s a t a p e r g a r a n t i r e c o n t i n u i t à o p e r a t i v a a n c h e d o v e n o n è d i s p o n i b i l e l a r i c a r i c a p l u g - i n . I n I t a l i a s t i a m o r e g i s t r a n d o i n t e r e s s e s o p r a t t u t t o n e l s e t t o r e d e l t u n n e l i n g e n e i l a v o r i i n a m b i e n t i c h i u s i " . E l i s a B o r e l l a , R e s p o n s a b i l e C o m m e r c i a l e S . F . E . G r o u p p e r I t a l i a , G r e c i a , P o r t o g a l l o e C i p r o : " A P i p e l i n e & G a s E x p o p r e s e n t i a m o l e n o s t r e s o l u z i o n i p e r l a p r e p a r a z i o n e d e l t u b o a l l a s a l d a t u r a , u t i l i z z a b i l i s i a i n o f f i c i n a s i a i n c a n t i e r e , a n c h e i n c o n t e s t i r e m o t i . I n f i e r a p o r t i a m o t a g l i a t u b i , c i a n f r i n a t r i c i e s i s t e m i a v a n z a t i c h e c o p r o n o o g n i f a s e d i p r e p a r a z i o n e d e l t u b o . L a v e r s i o n e e l e t t r i c a s e r v o a s s i s t i t a , c o n t r o l l a t a d a c o n t r o l b o x , è o g g i q u e l l a p i ù r i c h i e s t a . U n ’ o f f e r t a c o m p l e t a t a d a m a c c h i n e p e r l a s a l d a t u r a , l a r i g a t u r a d e l l e f l a n g e e a c c e s s o r i p e r p i p e l i n e " . F r a n c o S a c c h e t t i , R e s p o n s a b i l e C o m m e r c i a l e d i G e n t i l i T e c h n o l o g y E q u i p m e n t : " I l n o s t r o c l i e n t e , c o n c u i l a v o r i a m o d a c i r c a t r e a n n i , h a s c e l t o u n m e z z o i n n o v a t i v o p e r o p e r a r e f u o r i s t r a d a e g e s t i r e l a m a n u t e n z i o n e d i t u t t o i l p r o p r i o p a r c o v e i c o l i . S i t r a t t a d i u n 4 × 4 c a p a c e d i a r r i v a r e n e i c a n t i e r i p i ù c o m p l e s s i , c o m p l e t a m e n t e i n d i p e n d e n t e g r a z i e a u n a c e n t r a l i n a o l i o d i n a m i c a c h e g e s t i s c e a r i a , o l i o e c o r r e n t e . R e a l i z z a t o s u b a s e I s u z u , i l m e z z o h a u n ’ e s t e n s i o n e d i p o r t a t a f i n o a 3 5 q , c o n c e l l u l a e a l l e s t i m e n t o a l 1 0 0 % i n a l l u m i n i o , r i c i c l a b i l e e s o s t e n i b i l e . A l l ’ i n t e r n o t r o v i a m o t u t t e l e a t t r e z z a t u r e n e c e s s a r i e p e r l a v o r a r e i n a u t o n o m i a t o t a l e . È u n e s e m p i o d i i n n o v a z i o n e , e f f i c i e n z a e a t t e n z i o n e a l l ’ a m b i e n t e " . M i c h e l e M o r t a r i n o , D i r e t t o r e C o m m e r c i a l e d i L o c a t e l l i C r a n e S . r . l . , : " S i a m o q u i c o n u n o d e i n o s t r i m o d e l l i d i p u n t a , u n ’ a u t o g r ù c o n b r a c c i o t e l e s c o p i c o d i 3 7 m e t r i e p o r t a t a d i 5 0 t o n n e l l a t e , i d e a l e p e r l a v o r i d i m a n u t e n z i o n e e s u p p o r t o . L a n o s t r a g a m m a v a d a l l e 1 2 a l l e 1 0 0 t o n n e l l a t e , c o n s o l u z i o n i p e r o g n i t i p o d i c l i e n t e , i n p a r t i c o l a r e p e r i n o l e g g i a t o r i c h e c e r c a n o m e z z i l e g g e r i m a p e r f o r m a n t i . I n o s t r i p r o d o t t i s o n o p r o g e t t a t i p e r i l c o n t r a c t i n g , l a v o r i s t r a d a l i , c o s t r u z i o n i , m a n u t e n z i o n i e a n c h e i l s e t t o r e o i l & g a s , g r a z i e a l l a c a p a c i t à d i a l l e s t i m e n t o e s u p p o r t o d e g l i i m p i a n t i . L o c a t e l l i C r a n e p u n t a s u e f f i c i e n z a , c o s t i c o m p e t i t i v i e m a n u t e n z i o n e s e m p l i f i c a t a , e s p r i m e n d o a l m e g l i o i l m a d e i n I t a l y . G u a r d i a m o a l f u t u r o c o n i n n o v a z i o n e e o t t i m i s m o " . R e n a t o V e l l i E x e c u t i v e M a n a g e m e n t C o n s u l t a n t d i A l l i e d I n t e r n a t i o n a l S . r . l . , : " S i a m o l e a d e r i n E u r o p a n e l l a p r o d u z i o n e d i r a c c o r d i e t u b i s p e c i a l i , c o n L i g h t I n t e r n a t i o n a l c o m e c a p o g r u p p o e n u m e r o s i p r o d u t t o r i a c q u i s i t i n e g l i a n n i , t r a c u i l a M a n d e l l i , g i o i e l l o p i a c e n t i n o d e l l a m e c c a t r o n i c a . Q u e s t a f i e r a c i p e r m e t t e d i e n t r a r e i n c o n t a t t o c o n u n s e g m e n t o m o l t o s p e c i f i c o , q u e l l o d e l l a t r a s m i s s i o n e d e l g a s , u n c o m p a r t o s t r a t e g i c o c h e g u a r d a g i à a l f u t u r o c o n l ’ i n t e g r a z i o n e d e l l ’ i d r o g e n o . T r a i n o s t r i p r o g e t t i p i ù i m p o r t a n t i c i s o n o i l T a p e i l T a n a p , p i p e l i n e c h e c o l l e g a n o l ’ A z e r b a i j a n a l l ’ I t a l i a p a s s a n d o p e r T u r c h i a , G r e c i a e A l b a n i a . S i a m o i n o l t r e f o r n i t o r i a b i t u a l i d e i p r i n c i p a l i d i s t r i b u t o r i e u r o p e i , c o m e S n a m , R e t e G a s N a t i o n a l G r i d n e l R e g n o U n i t o , G a s d e F r a n c e , G a u d i n i n G e r m a n i a e O l a n d a . E s s e r e p r e s e n t i q u i s i g n i f i c a c o n s o l i d a r e r e l a z i o n i i n u n m e r c a t o d i n i c c h i a , c o n u n f o c u s s u i n n o v a z i o n e , s o s t e n i b i l i t à e d e f f i c i e n z a o p e r a t i v a " . L a t e r z a g i o r n a t a d i P i p e l i n e & G a s E x p o 2 0 2 6 p r o s e g u i r à c o n u n f i t t o p r o g r a m m a e s p o s i t i v o , d o v e a z i e n d e e v i s i t a t o r i h a n n o l ’ o p p o r t u n i t à d i c o n f r o n t a r s i d i r e t t a m e n t e s u l l e s o l u z i o n i p i ù i n n o v a t i v e p e r l e r e t i g a s , d a l l a p r o g e t t a z i o n e a l l a m a n u t e n z i o n e . T r a s t a n d , d i m o s t r a z i o n i e i n c o n t r i o n e - t o - o n e , l a f i e r a c o n f e r m a i l s u o r u o l o d i p u n t o d i r i f e r i m e n t o e u r o p e o p e r l ’ i n d u s t r i a d e l m i d s t r e a m , p r o m u o v e n d o s c a m b i c o n c r e t i t r a o p e r a t o r i , f o r n i t o r i e i s t i t u z i o n i e o f f r e n d o u n a p a n o r a m i c a c o m p l e t a d e l l e t e c n o l o g i e e d e i p r o d o t t i c h e p l a s m a n o i l f u t u r o d e l l e i n f r a s t r u t t u r e d e l g a s .