R o m a , 1 7 s e t . ( A d n k r o n o s ) - U n c a s t ' a l l s t a r ' s a l i r à s u l p a l c o d i p i a z z a d e l P l e b i s c i t o a N a p o l i , o g g i 1 8 s e t t e m b r e a l l e 2 0 . 3 0 , p e r r i c o r d a r e P i n o D a n i e l e , a 7 0 a n n i d a l l a n a s c i t a d e l g r a n d e a r t i s t a n a p o l e t a n o e a 1 0 a n n i d a l l a s u a s c o m p a r s a . U n c o n c e r t o - o m a g g i o c h e è g i à s o l d o u t . M a p e r c h i n o n s a r à a N a p o l i d o m a n i , l o s p e t t a c o l o , i n t i t o l a t o ' P i n o È – I l V i a g g i o d e l M u s i c a n t e ' , a n d r à i n o n d a s a b a t o 2 0 s e t t e m b r e i n p r i m a s e r a t a s u R a i 1 e R a i P l a y . L a s e r a t a s a r à c o n d o t t a d a F i o r e l l a M a n n o i a , a n c h e d i r e t t r i c e a r t i s t i c a d e l l ’ e v e n t o , i n s i e m e a C a r l o C o n t i . T r a g l i a r t i s t i a t t e s i s u l p a l c o : E l i s a , G i o r g i a , E m m a , E l o d i e , G e o l i e r , M a h m o o d , S a l m o ( c h e i n t e r p r e t e r à C h e D i o t i b e n e d i c a ) , G i u l i a n o S a n g i o r g i , F r a n c e s c o D e G r e g o r i , D i o d a t o , I r a m a , N o e m i , T h e K o l o r s , S e r e n a B r a n c a l e , R a f , R o n , R o c c o H u n t , C l e m e n t i n o , A l e x B r i t t i e d E n z o A v i t a b i l e . F r a n c e s c o D e G r e g o r i c a n t e r à ' P u t e s s e e s s e r e a l l e r o ' , E l i s a i n t e r p r e t e r à ' Q u a n d o ' , G i o r g i a ' S e m i v u o i ' , M a h m o o d ' T e r r a m i a ' , E m m a ' S t a r e b e n e a m e t à ' , G i u l i a n o S a n g i o r g i ' J e s o ’ p a z z o ' . I l b r a n o ' ’ O s c a r r a f o n e ' s a r à e s e g u i t o d a C l e m e n t i n o e R o c c o H u n t , a c c o m p a g n a t i d a T u l l i o D e P i s c o p o . G r a n d e a t t e s a a n c h e p e r l ’ e s i b i z i o n e d i G e o l i e r c o n ' N a p u l e è ' . “ E ' u n o n o r e e s s e r e q u a a N a p o l i , c i t t à c h e a m o f o l l e m e n t e , a p a r l a r e d i P i n o D a n i e l e , c h e a m o f o l l e m e n t e , d i f a r e q u e s t a s e r a t a c o n F i o r e l l a M a n n o i a , d i f a r l a d i f r o n t e a i f i g l i d i P i n o i n q u e l l a p i a z z a d o v e n e l 1 9 8 1 P i n o f e c e u n g r a n d i o s o c o n c e r t o c o n l a c i t t à r e d u c e d a l t e r r e m o t o ” , h a d e t t o C a r l o C o n t i n e l c o r s o d e l l a c o n f e r e n z a s t a m p a d i p r e s e n t a z i o n e d e l l a s e r a t a o m a g g i o . “ S a r à u n a s e r a t a d i v e r s a , n o i c h i e d e r e m o a o g n u n o c o s a P i n o è p e r c i a s c u n o d i l o r o e p o i c a n t e r a n n o ” , s p i e g a C o n t i , a g g i u n g e n d o : “ V o g l i o p a r a f r a s a r e i l t i t o l o d i u n f i l m d i u n t o s c a n o ( B e n i g n i ) e d i u n n a p o l e t a n o ( T r o i s i ) : ' N o n c i r e s t a c h e f a r e u n g r a n d e s p e t t a c o l o ' ! " , h a c o n c l u s o C o n t i . “ P r e p a r a t e i f a z z o l e t t i , s a r à u n a s e r a t a d i e m o z i o n i , m i e m o z i o n o a n c h e a d e s s o , s a r à u n a s e r a t a i m p o r t a n t e , l ì c i s a r à u n p e z z o d e l n o s t r o e d e l m i o c u o r e ” , h a d e t t o d a l c a n t o s u o F i o r e l l a M a n n o i a , d i r e t t r i c e a r t i s t i c a , p r e s e n t a t r i c e e c a n t a n t e a l l a s e r a t a o m a g g i o p e r P i n o D a n i e l e , i n p r o g r a m m a d o m a n i s e r a a P i a z z a P l e b i s c i t o , a N a p o l i . “ C o n P i n o h o f a t t o u n a l u n g a t o u r n é e , c i s i a m o f r e q u e n t a t i , v o l u t i b e n e , è u n a c o s a i n p i ù , n o n s o l o c a n t e r ò l e s u e c a n z o n i , l o p o r t o d e n t r o a l c u o r e ” , h a a g g i u n t o l a c a n t a n t e r o m a n a . “ H o c o n t a t t a t o m u s i c i s t i , c a n t a n t i e n o n h o m a i s e n t i t o c o m e i n q u e s t o c a s o g e n t e c h e s i e m o z i o n a v a e c h e s e n t i v a l a r e s p o n s a b i l i t à d i q u e l l o c h e s i v a a f a r e d o m a n i s e r a . H o v i s t o t e c n i c i e m u s i c i s t i p i a n g e r e , n o n m i e r a m a i s u c c e s s o . N e s s u n o c o m e P i n o è e n t r a t o n e l c u o r e d e l l a m u s i c a , n e s s u n o c o m e l u i " , h a c o n c l u s o M a n n o i a . L o s h o w a n d r à i n o n d a s a b a t o 2 0 s e t t e m b r e i n p r i m a s e r a t a s u R a i 1 , s u R a i P l a y e i n s i m u l c a s t s u R a i R a d i o 2 .