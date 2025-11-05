R o m a , 5 n o v . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - “ L ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e h a m e s s o i n a t t o u n a r i v o l u z i o n e c h e p o t r e b b e a u m e n t a r e i l P i l i t a l i a n o d e l 1 8 % , m a r i s p e t t o a S t a t i U n i t i e C i n a - d o v e s i i n v e s t e d i p i ù - l ’ E u r o p a è m o l t o i n r i t a r d o . I l c o l l o d i b o t t i g l i a è i l c a p i t a l e u m a n o , m a n c a n o l e c o m p e t e n z e ” . L o h a d e t t o A n d r e a R o s s i , a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o e d i r e t t o r e g e n e r a l e d e l l ’ u n i v e r s i t à C a m p u s B i o - M e d i c o d i R o m a ( U c b m ) , p a r t e c i p a n d o a l c o n v e g n o o r g a n i z z a t o o g g i n e l l a c a p i t a l e d a U n i n d u s t r i a , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n U c b m , ‘ F u t u r e s k i l l s - C a p i t a l e u m a n o e A i p e r i l l a v o r o c h e c a m b i a . D o v e f o r m a z i o n e e i m p r e s a s i i n c o n t r a n o ’ . I l d i a l o g o t r a u n i v e r s i t à e i m p r e s e “ d a p i ù d i v e n t ’ a n n i è u n e l e m e n t o e s s e n z i a l e e s t r a t e g i c o p e r l a n o s t r a u n i v e r s i t à - s o t t o l i n e a R o s s i - s i a m o i n U n i n d u s t r i a p e r q u e s t o m o t i v o ” , d i c e . P e r a n d a r e i n c o n t r o a l c a m b i a m e n t o e c a v a l c a r e l ’ o n d a d e l l a ' r i v o l u z i o n e ' , è n e c e s s a r i o d u n q u e a g g i o r n a r e l e c o m p e t e n z e . “ N o n r i m a n e c h e a t t u a r e u n ' a z i o n e s i s t e m i c a t r a u n i v e r s i t à , i m p r e s e e i s t i t u z i o n i - a v v e r t e R o s s i - D o b b i a m o l a v o r a r e i n s i e m e p e r f o r m a r e l a u r e a t i c h e a b b i a n o l e c o m p e t e n z e n e c e s s a r i e a d a f f r o n t a r e l e s f i d e d i o g g i . V u o l d i r e a n c h e , c o m e A c c a d e m y d e l l ' U n i v e r s i t à , f o r m a r e e r e - s k i l l a r e i l p e r s o n a l e e s i s t e n t e d a t o c h e - c o n c l u d e - c i s o n o p i ù d i 4 m i l i o n i d i l a v o r a t o r i c h e v a n n o a g g i o r n a t i d a u n p u n t o d i v i s t a ” .