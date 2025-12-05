R o m a , 5 d i c . ( A d n k r o n o s ) - I l P i l i t a l i a n o è a t t e s o i n c r e s c i t a d e l l o 0 , 5 % n e l 2 0 2 5 e d e l l o 0 , 8 % n e l 2 0 2 6 , d o p o e s s e r e a u m e n t a t o d e l l o 0 , 7 % n e l 2 0 2 4 . L o s c r i v e l ' I s t a t n e l d o s s i e r s u l l e p r o s p e t t i v e d e l l ' e c o n o m i a i t a l i a n a . L ’ i n c r e m e n t o d e l P i l , n e l b i e n n i o d i p r e v i s i o n e , v e r r e b b e s o s t e n u t o i n t e r a m e n t e d a l l a d o m a n d a i n t e r n a a l n e t t o d e l l e s c o r t e ( + 1 , 1 p u n t i p e r c e n t u a l i i l c o n t r i b u t o a l l a c r e s c i t a i n e n t r a m b i g l i a n n i ) , m e n t r e l a d o m a n d a e s t e r a n e t t a f o r n i r e b b e u n a p p o r t o n e g a t i v o ( - 0 , 6 e - 0 , 2 p . p . ) . L o s c e n a r i o p r e v i s i v o p e r l a d o m a n d a e s t e r a s c o n t a l ’ i p o t e s i d i u n ’ a t t e n u a z i o n e d e l c l i m a d i i n c e r t e z z a r e l a t i v o a l l ’ i n d i r i z z o d e l l a p o l i t i c a c o m m e r c i a l e s t a t u n i t e n s e e d i u n a s t a b i l i z z a z i o n e d e l l a d o m a n d a i n t e r n a z i o n a l e , a c c o m p a g n a t a d a l p r o s e g u i m e n t o d i u n a m o d e r a z i o n e d e l l e q u o t a z i o n i d e l l e m a t e r i e p r i m e e n e r g e t i c h e .