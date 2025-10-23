R o m a , 2 3 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - I l m i s m a t c h t r a d o m a n d a e o f f e r t a è i l t a l l o n e d ’ A c h i l l e d i s e t t o r i c o m e r i s t o r a z i o n e e a c c o g l i e n z a . S u c o m e i n t e r v e n i r e a r i g u a r d o , p r e n d e n d o s p u n t o d a l P i a n o M a t t e i , r i s p o n d e G u i d o L a z z a r e l l i , d i r e t t o r e c e n t r a l e P o l i t i c h e d e l L a v o r o e W e l f a r e d i C o n f c o m m e r c i o I m p r e s e p e r l ' I t a l i a i n o c c a s i o n e d e l l a s e c o n d a e d i z i o n e d e l G l o b a l W e l f a r e S u m m i t , i l p r i n c i p a l e a p p u n t a m e n t o i t a l i a n o d e d i c a t o a l l ’ e v o l u z i o n e d e l w e l f a r e , d e d i c a t a a l l e ' E c c e l l e n z e c h e i s p i r a n o ' , o r g a n i z z a t o a V i l l a M i a n i a R o m a . “ E ' u n t e r r e n o - s p i e g a - s i c u r a m e n t e d a e s p l o r a r e e p o r t a c o n s é d e l l e s c o m m e s s e , d e l l e a s p e t t a t i v e , m a a n c h e d e l l e i n c o g n i t e . I l P i a n o M a t t e i s i g n i f i c a f o r m a r e l e p e r s o n e n e l l u o g o d i o r i g i n e , c i s o n o d e i p r o g e t t i i n N o r d A f r i c a c h e r i g u a r d a n o a l c u n e f i g u r e m o l t o r i c e r c a t e d a i n o s t r i s i s t e m i d e l t e r z i a r i o e d e l t u r i s m o , q u e l l i c h e r e g i s t r a n o l a m a g g i o r p a r t e d e i n u m e r i d e l m i s m a t c h ” . “ S t a m a t t i n a - s o t t o l i n e a L a z z a r e l l i - a b b i a m o a s c o l t a t o c h i c i r a c c o n t a v a c o m e , i n a l c u n i p a e s i d e l N o r d E u r o p a , l ’ e q u a z i o n e ‘ a u m e n t o d i i m m i g r a z i o n e - r i s a n a m e n t o d e i c o n t i p r e v i d e n z i a l i d e i P a e s i ’ n o n è c o r r e t t a . Q u i n d i , d o v r e m m o v e d e r e c o m e s i t r a d u c o n o q u e s t i p i a n i , r i s p e t t o a i q u a l i a n c h e C o n f c o m m e r c i o s t a p a r t e c i p a n d o , d a q u i a u n t e m p o m e d i o c h e s a r à n e c e s s a r i o d i s p e r i m e n t a z i o n e p e r v e d e r e s e e f f e t t i v a m e n t e a i u t a n o n e l l a c o p e r t u r a d e l m i s m a t c h ” . “ B i s o g n a a g i r e s u g l i i s t i t u t i c o n t r a t t u a l i c h e a b b i a m o a t t r a v e r s o l a f o r m a z i o n e c o n t i n u a ; b i s o g n a f a r e i n m o d o c h e i n o s t r i c o n t r a t t i d i v e n t i n o p i ù a t t r a t t i v i p e r i g i o v a n i ” , c o n c l u d e .