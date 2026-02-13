R o m a , 1 3 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " I l p i a n o M a t t e i a l t r o n o n è c h e u n p i a n o p r e d a t o r i o p e r p r e n d e r e r i s o r s e d a l l ’ A f r i c a . L a P r e s i d e n t e M e l o n i c o n t i n u a a p a r l a r e d i c o o p e r a z i o n e m a d i e t r o q u e s t a p r o p a g a n d a s i n a s c o n d e u n a r e a l t à b e n d i v e r s a . P r e n d o n o g a s e p e t r o l i o , s i s o t t r a g g o n o t e r r e a g r i c o l e – s p e s s o i n a r e e d o v e l a f a m e e l a m a l n u t r i z i o n e s o n o e m e r g e n z e q u o t i d i a n e – p e r d e s t i n a r l e a c o l t i v a z i o n i d i b i o c a r b u r a n t i c h e s e r v o n o a g a r a n t i r e e n e r g i a a l l ’ I t a l i a i n v e c e c h e c i b o a l l e c o m u n i t à l o c a l i . Q u e s t o n o n è u n a p p r o c c i o p r e d a t o r i o ? S ì , l o è ” . C o s ì A n g e l o B o n e l l i , d e p u t a t o d i A v s e c o - p o r t a v o c e d i E u r o p a V e r d e . “ L a C o P 3 0 d i B e l é m h a c o n f e r m a t o q u e s t a i m p o s t a z i o n e : t r a l e p o c h e i n i z i a t i v e s u c u i l ’ I t a l i a s i è r e a l m e n t e s b i l a n c i a t a f i g u r a i l ' B e l é m 4 X p l e d g e o n s u s t a i n a b l e f u e l s ' , c h e p u n t a a q u a d r u p l i c a r e l a p r o d u z i o n e g l o b a l e d i b i o c a r b u r a n t i e n t r o i l 2 0 3 5 . U n a s c e l t a c h e r a f f o r z a l a c o r s a a l l e c o l t u r e e n e r g e t i c h e s e n z a a f f r o n t a r e s e r i a m e n t e l e c o n s e g u e n z e s o c i a l i e a l i m e n t a r i n e i P a e s i c o i n v o l t i " . " I t e r r e n i d e s t i n a t i a l l a c o l t i v a z i o n e d e l r i c i n o v e n g o n o d e f i n i t i “ m a r g i n a l i , d e g r a d a t i , s e m i - a r i d i ” , q u a s i a v o l e r e s c l u d e r e q u a l s i a s i c o m p e t i z i o n e c o n l a f i l i e r a a l i m e n t a r e . E p p u r e , s e c o n d o l a F a o , i n K e n y a p i ù d i u n t e r z o d e l l a p o p o l a z i o n e è s o t t o n u t r i t o . E i d a t i r a c c o l t i r a c c o n t a n o a l t r o : p r i m a d e l p r o g e t t o , i l 9 6 % d e i c a m p i d e i c o n t a d i n i e r a c o l t i v a t o c o n m a i s , f a g i o l i , m i g l i o e s o r g o . L ’ i n t r o d u z i o n e d e l r i c i n o , a n c h e i n c o n s o c i a z i o n e , h a c o m p o r t a t o i n m o l t i c a s i u n c r o l l o d e l l e r e s e , r i d u c e n d o s p a z i e p r o d u z i o n e d i c i b o ” .