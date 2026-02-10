R o m a , 1 0 f e b . - ( A d n k r o n o s ) - U n i n v e s t i m e n t o s u p e r s o n e , c o m p e t e n z e e o c c u p a z i o n e q u a l i f i c a t a . P h i l i p M o r r i s I t a l i a a n n u n c i a l ’ a v v i o d i u n a n u o v a S a l e s A c a d e m y c h e p o r t e r à a l l ’ i n g r e s s o i n a z i e n d a d i 2 0 0 r i s o r s e p e r u n p e r c o r s o d i f o r m a z i o n e e s v i l u p p o d e l l a d u r a t a d i 2 4 m e s i . O b i e t t i v o u l t i m o : a t t r a r r e t a l e n t i p e r c o s t r u i r e i p r o f e s s i o n i s t i d e l b u s i n e s s d e l f u t u r o . L e n u o v e r i s o r s e s a r a n n o i n s e r i t e n e l r u o l o d i B u s i n e s s B u i l d e r e c o i n v o l t e n e l l e a t t i v i t à d e l l a f i l i e r a c o m m e r c i a l e d e l l ’ a z i e n d a , a s u p p o r t o d e l p r o c e s s o d i t r a s f o r m a z i o n e d e l b u s i n e s s v e r s o i p r o d o t t i s e n z a f u m o . L ’ i n i z i a t i v a s i i n s e r i s c e i n u n c o n t e s t o o c c u p a z i o n a l e c h e v e d e P h i l i p M o r r i s I t a l i a c o n t a r e o l t r e 3 . 2 0 0 d i p e n d e n t i n e l l e d u e a f f i l i a t e i t a l i a n e e u n a f i l i e r a i n t e g r a t a d e l M a d e i n I t a l y c h e c o i n v o l g e p i ù d i 4 4 . 0 0 0 p e r s o n e a l i v e l l o n a z i o n a l e . “ L e p e r s o n e s o n o i l v e r o m o t o r e d e l l a t r a s f o r m a z i o n e d e l l a n o s t r a a z i e n d a e d e l l a s u a c o m p e t i t i v i t à ; p e r q u e s t o , p u r i n u n c o n t e s t o g l o b a l e c o m p l e s s o , c o n t i n u i a m o a i n v e s t i r e n e l P a e s e e n e l c a p i t a l e u m a n o ” . h a d i c h i a r a t o P a s q u a l e F r e g a , P r e s i d e n t e e A m m i n i s t r a t o r e D e l e g a t o d i P h i l i p M o r r i s I t a l i a , c h e h a a g g i u n t o : “ C o n q u e s t o p r o g r a m m a i n t e n d i a m o a t t r a r r e e v a l o r i z z a r e n u o v i t a l e n t i , o f f r e n d o o p p o r t u n i t à d i l a v o r o e d i f o r m a z i o n e d i a l t o l i v e l l o ” . L a S a l e s A c a d e m y è p r o g e t t a t a p e r s v i l u p p a r e c o m p e t e n z e p r o f e s s i o n a l i , c o m m e r c i a l i e r e l a z i o n a l i a d a l t o v a l o r e a g g i u n t o , a c c o m p a g n a n d o l e n u o v e r i s o r s e i n u n p e r c o r s o s t r u t t u r a t o d i c r e s c i t a e s p e c i a l i z z a z i o n e . I l p r o g r a m m a f o r m a t i v o p r e v e d e m o d u l i d e d i c a t i a l l a c o m p r e n s i o n e d e l l e p r i o r i t à d i b u s i n e s s , c o r s i o p e r a t i v i s u l l ’ u t i l i z z o d e i p r i n c i p a l i s i s t e m i e t o o l a z i e n d a l i , l o s v i l u p p o d i c o m p e t e n z e f u n z i o n a l i e r e l a z i o n a l i , o l t r e a u n f o c u s s u l l a c a p a c i t à d i c o m u n i c a r e i n m o d o c h i a r o , f a t t u a l e e d e f f i c a c e . P e r L e a n d r o M a g g i , D i r e t t o r e P e o p l e & C u l t u r e d i P h i l i p M o r r i s I t a l i a , “ L a f o r m a z i o n e r a p p r e s e n t a u n p i l a s t r o c e n t r a l e d e l l a n o s t r a s t r a t e g i a : c o n l a S a l e s A c a d e m y o f f r i a m o u n p e r c o r s o d i a p p r e n d i m e n t o s t r u t t u r a t o , i n l i n e a c o n l ’ e v o l u z i o n e d e l m e r c a t o e c o n l e e s i g e n z e d i s v i l u p p o d e l l e p e r s o n e . L a t r a s f o r m a z i o n e d i P h i l i p M o r r i s p a s s a i n f a t t i a n c h e d a l l a c a p a c i t à d i s v i l u p p a r e c o m p e t e n z e n u o v e e s e m p r e p i ù s p e c i a l i s t i c h e ” . C o n q u e s t a i n i z i a t i v a , s i s o t t o l i n e a , " P h i l i p M o r r i s I t a l i a r a f f o r z a i l p r o p r i o i m p e g n o a f a v o r e d e l l ’ o c c u p a z i o n e q u a l i f i c a t a e d e l l o s v i l u p p o d e i t a l e n t i , c o n f e r m a n d o s i u n a t t o r e i n d u s t r i a l e c a p a c e d i g e n e r a r e v a l o r e e c o n o m i c o e s o c i a l e p e r i l P a e s e " . I l p r o c e s s o d i s e l e z i o n e , a c u r a d e l d i p a r t i m e n t o P e o p l e & C u l t u r e , è g i à a t t i v o a t t r a v e r s o i l s i t o d i P h i l i p M o r r i s I n t e r n a t i o n a l e l e p i a t t a f o r m e L i n k e d I n e I n d e e d .