R o m a , 1 0 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " L a n o s t r a a z i e n d a o g g i è i n t e g r a t a n e i s e r v i z i , n e l l a p r o d u z i o n e e n e l l a d i s t r i b u z i o n e l u n g o l ' i n t e r a s u p p l y c h a i n f a r m a c e u t i c a . G u a r d i a m o a l f u t u r o p a r t e n d o d a r a d i c i p r o f o n d a m e n t e s o l i d e , c h e a f f o n d a n o n e l l ' e s p e r i e n z a m a t u r a t a i n s e s s a n t ' a n n i " . L o h a d e t t o P i e r l u i g i P e t r o n e , C e o d i P e t r o n e G r o u p , i n o c c a s i o n e d e l 6 0 e s i m o a n n i v e r s a r i o d e l g r u p p o : " U n t r a g u a r d o i m p o r t a n t e , m a a n c h e u n b a g a g l i o d i c u l t u r a , d i e x p e r t i s e e d i k n o w - h o w c h e a b b i a m o a p p r e s o e c u s t o d i t o g r a z i e a c h i è v e n u t o p r i m a d i n o i " . " I l n o s t r o c o m p i t o - c o n t i n u a P e t r o n e - è t r a s f e r i r e , r a f f o r z a r e e i n n o v a r e q u e s t o p a t r i m o n i o " s i m b o l o d i e c c e l l e n z a i t a l i a n a c h e c o n t i n u a a i n v e s t i r e i n i n n o v a z i o n e , s o s t e n i b i l i t à e c r e s c i t a i n t e r n a z i o n a l e . " S t i a m o i n c e n t i v a n d o l a t e r z a g e n e r a z i o n e c h e s i s t a a f f a c c i a n d o a l l a r i b a l t a e v o g l i a m o c o n t i n u a r e n e l p r o c e s s o d i i n t e r n a z i o n a l i z z a z i o n e c h e c i h a t r a s f o r m a t i . S i a m o p a s s a t i d a u n ' a z i e n d a r e g i o n a l e a u n a r e a l t à n a z i o n a l e - s o t t o l i n e a i l C e o - e n e g l i u l t i m i 1 5 a n n i a b b i a m o s v i l u p p a t o u n a p r e s e n z a i n t e r n a z i o n a l e c h e c i h a p e r m e s s o d i v a l o r i z z a r e q u a n t o c o s t r u i t o d a c h i c i h a p r e c e d u t i , o t t i m i z z a n d o e p o r t a n d o s u l m e r c a t o c o m p e t e n z e s v i l u p p a t e n e l t e m p o " . S u l r i s u l t a t o " c o n t a n o n s o l o i l l e g a m e c o n l a n o s t r a c i t t à e l a n o s t r a r e g i o n e , m a c o n t u t t o i l M e z z o g i o r n o - e v i d e n z i a i l P e t r o n e - S i a m o u n a f a m i g l i a d i f a r m a c i s t i o r g o g l i o s a d e l l e p r o p r i e o r i g i n i e a b b i a m o s c e l t o d i c o n t i n u a r e a i n v e s t i r e i n u n t e r r i t o r i o c h e , n o n o s t a n t e l e d i f f i c o l t à , s t a r i s p o n d e n d o n e l l a g i u s t a d i r e z i o n e " . N a p o l i , o s s e r v a , " s t a v i v e n d o u n m o m e n t o m o l t o b e l l o , è u n a c i t t à c h e a t t r a e t a l e n t i e t r a t t i e n e r i s o r s e f o r m a t e i n u n s i s t e m a u n i v e r s i t a r i o d i g r a n d e v a l o r e . L a F e d e r i c o I I h a a p p e n a c e l e b r a t o g l i 8 0 0 a n n i : è u n p a t r i m o n i o c h e v o g l i a m o c o n t r i b u i r e a v a l o r i z z a r e " . G u a r d a n d o a l f u t u r o , " l a s f i d a è p e r m e t t e r e a l l e e c c e l l e n z e d e l t e r r i t o r i o d i r e s t a r e e d i s e n t i r s i p a r t e d i u n p r o g e t t o c h e g u a r d a o g n i g i o r n o n o n c o m e p u n t o d i a r r i v o , m a c o m e r i p a r t e n z a . O g g i t a n t i g i o v a n i s i a f f a c c i a n o c o n m o t i v a z i o n e e o r g o g l i o . A l o r o - c o n c l u d e P e t r o n e - v o g l i a m o o f f r i r e o p p o r t u n i t à c o n c r e t e e u n a v i s i o n e c a p a c e d i g u a r d a r e l o n t a n o " .