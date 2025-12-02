R o m a , 2 d i c . ( A d n k r o n o s ) - S u l l a p e s c a " r i t e n i a m o i n a c c e t t a b i l e l a p r o p o s t a d e l l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a d i q u e s t ' a n n o e l a v o r e r e m o n e l l ' A g r i f i s h d i d i c e m b r e i n c u i s i c o n s o l i d a l a p r o p o s t a o s i m o d i f i c a , c o m e n o i f a r e m o s i c u r a m e n t e " . E ' q u a n t o h a a f f e r m a t o i l m i n i s t r o d e l l ' A g r i c o l t u r a e S o v r a n i t à a l i m e n t a r e F r a n c e s c o L o l l o b r i g i d a a m a r g i n e d e l l ' a s s e m b l e a g e n e r a l e d i A l i s . " A b b i a m o s o s t e n u t o c h e c ' è n e c e s s i t à d i u n a m o r a t o r i a d e l l a r i d u z i o n e d e l l e g i o r n a t e d i p e s c a - h a s p i e g a t o i l m i n i s t r o - p r o p r i o i e r i h o i n c o n t r a t o i l m i o c o l l e g a s p a g n o l o P l a n a s c o n i l q u a l e l o s c o r s o a n n o a b b i a m o c o n d i v i s o , a n c h e i n s i e m e a l l a F r a n c i a , u n a p o s i z i o n e m o l t o f e r m a c h e h a p e r m e s s o d i e v i t a r e r i d u z i o n i c a t a s t r o f i c h e c h e v e n i v a n o p r o p o s t e a l l a c o m m i s s i o n e " . " I n E u r o p a i c o n t r o l l i d o g a n a l i d e v o n o e s s e r e o m o g e n e i . C r e d o s i a a l l a o r i g i n e d e g l i o l a n d e s i u n a f o r m a m e n t i s c h e v e d e n e l t r a d i n g u n e l e m e n t o f o n d a m e n t a l e , s o n o i l 2 ° e s p o r t a t o r e d i a g r o a l i m e n t a r e . . . m a c i s o n o m o l t e t r i a n g o l a z i o n i e o p e r a z i o n i o p a c h e e a b b i a m o d e n u n c i a t o q u e s t o t i p o d i f e n o m e n o , c i s t i a m o b a t t e n d o , e l a s e d e d e l l ' a g e n z i a d o g a n a l e e u r o p e a q u i i n I t a l i a s a r e b b e f o n d a m e n t a l e " .