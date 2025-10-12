R o m a , 1 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " U n a s t r a o r d i n a r i a p a r t e c i p a z i o n e o g g i a l l a m a r c i a d e l l a p a c e P e r u g i a A s s i s i p e r c h é l ' i t a l i a è u n P a e s e c h e r i p u d i a l a g u e r r a , s t a s c r i t t o n e l l a n o s t r a C o s t i t u z i o n e . E q u i n d i n o i c o n t i n u i a m o a m o b i l i t a r c i p e r l a p a c e . P a c e p e r i p a l e s t i n e s i , c h e v u o l d i r e p i e n o r i c o n o s c i m e n t o d e l l o S t a t o d i P a l e s t i n a e f i n e d e l l ' o c c u p a z i o n e i l l e g a l e i n C i s g i o r d a n i a ; p a c e p e r g l i u c r a i n i , u n a p a c e g i u s t a p e r t u t t i q u e i p o p o l i c h e s o n o c o i n v o l t i i n o l t r e 5 0 c o n f l i t t i t e r r i b i l i n e l m o n d o ' ' . C o s ì l a s e g r e t a r i a d e l P d E l l y S c h l e i n d a A s s i s i .