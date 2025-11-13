R o m a , 1 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " S u l t e m a d e l l a r i g e n e r a z i o n e u r b a n a p e n s o c h e n e l l e n o s t r e c i t t à e s i s t o n o e n o r m i s p a z i i n u t i l i z z a t i : e d i f i c i o c c u p a t i , a b b a n d o n a t i , a r e e c h e d e v o n o e s s e r e r e c u p e r a t e . I n q u e s t i l u o g h i s i p o t r e b b e r o c o s t r u i r e n u o v e c a s e , s c u o l e , o p p u r e , s e d i p r o p r i e t à p r i v a t a , s i p o t r e b b e c o n s e n t i r e u n ’ e d i l i z i a a s c o p o p r i v a t o . N o n p a r l i a m o s o l o d e l l e p e r i f e r i e , a n c h e v i c i n o a i c e n t r i u r b a n i , c o m e a c c a d e a R o m a , e s i s t o n o m o l t e a r e e d e g r a d a t e . È q u i n d i n e c e s s a r i o u n g r a n d e l a v o r o d i r i s a n a m e n t o d e l l e p e r i f e r i e e d i r i v a l u t a z i o n e d e l p a t r i m o n i o d e l l ’ e d i l i z i a p o p o l a r e , c h e r i g u a r d a l e a m m i n i s t r a z i o n i l o c a l i , l e r e g i o n i e l o S t a t o " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d i F o r z a I t a l i a M a u r i z i o G a s p a r r i , a R e s t a r t s u R a i 3 . " I l t e m a d e l l a c a s a p u ò e s s e r e a f f r o n t a t o i n m o l t i s s i m i m o d i e p e r n o i r a p p r e s e n t a s e m p r e u n a p r i o r i t à . B i s o g n a i n t e r v e n i r e c o n d e c i s i o n e , r e c u p e r a n d o i r i t a r d i a c c u m u l a t i n e l t e m p o e c o r r e g g e n d o g l i s p r e c h i d i r i s o r s e p u b b l i c h e . L ’ a b b a n d o n o d e l l e c i t t à n o n p u ò e s s e r e t o l l e r a t o , p e r c h é s i c r e a n o s p e s s o s i t u a z i o n i d i e m e r g e n z a e i n c e n d i c o m e q u e l l o a v v e n u t o a T o r C e r v a r a a l c u n i g i o r n i f a a R o m a " , c o n c l u d e .