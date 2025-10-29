R o m a , 2 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " G r a z i e d a v v e r o a ' C a m p u s S a l u t e ' p e r l ’ i m p e g n o p o r t a t o a v a n t i i n q u e s t i a n n i . 1 5 0 . 0 0 0 v i s i t e m e d i c h e g r a t u i t e d a l 2 0 2 1 , c o n a t t e n z i o n e s p e c i f i c a a l l e p e r i f e r i e e a l l a f a s c e v u l n e r a b i l i , p r e s e n z a i n 1 0 R e g i o n i , c o n u n g r a n d e a p p o r t o n o n s o l o d i m e d i c i e p e r s o n a l e s a n i t a r i o m a a n c h e d i t a n t i s s i m i v o l o n t a r i , s o p r a t t u t t o g i o v a n i . G a r a n t i r e s e r v i z i s a n i t a r i d i q u a l i t à è u n o d e g l i a s p e t t i b a s i l a r i p e r c o n s e n t i r e a l l e a r e e p e r i f e r i c h e e g u a g l i a n z a d i o p p o r t u n i t à e q u a l i t à d e l v i v e r e " . C o s ì A l e s s a n d r o B a t t i l o c c h i o d i F o r z a I t a l i a , p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e P e r i f e r i e , a l t e r m i n e d e l l ’ a u d i z i o n e o d i e r n a c o n P a s q u a l e R i c c i o , p r e s i d e n t e d i C a m p u s S a l u t e . " S i a m o s t a t i p r e s e n t i a l ' C a m p u s s a l u t e ' d i S c a m p i a d i q u a l c h e g i o r n o f a e d o g g i a b b i a m o r i c e v u t o o g g i l ’ i n v i t o a B r u s c i a n o d e l p r e s i d e n t e R i c c i o . S a r e m o p r e s e n t i s u l t e r r i t o r i o a l f i a n c o d e l l e c o m u n i t à l o c a l i e d i r e a l t à d e l t e r z o s e t t o r e c h e , c o m e i n q u e s t o c a s o , r i p o r t a n o p o s i t i v i t à e s p e r a n z a a n c h e i n a r e e m o l t o c o m p l e s s e " , c o n c l u d e .