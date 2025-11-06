R o m a , 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ H o l ' o n o r e d i p r e s i e d e r e l a c o m m i s s i o n e p a r l a m e n t a r e d ’ i n c h i e s t a s u l l e P e r i f e r i e c h e n a s c e d a u n a m i a p r o p o s t a v o t a t a a l l ' u n a n i m i t à d a l l a C a m e r a . Q u e s t o è u n s e g n a l e i m p o r t a n t e d i c o m e i n t u t t e l e l a t i t u d i n i p o l i t i c h e s i c o n d i v i d a u n a t e m a t i c a c o s ì d e l i c a t a . S u s s i s t e l a n e c e s s i t à d i p o r r e l e p e r i f e r i e a l c e n t r o d e l l ' a z i o n e , d e l l ' a t t e n z i o n e , d e l l ' i m p e g n o p o l i t i c o . Q u e s t a c o m m i s s i o n e s t a p o r t a n d o a v a n t i u n g r a n d e l a v o r o d i a p p r o f o n d i m e n t o , d i a n a l i s i , d i p r o p o s t a e d i p r e s e n z a s u i t e r r i t o r i , s o p r a t t u t t o i n q u e l l e a r e e c h e p e r t a n t i , t r o p p i a n n i s o n o s t a t e t r a l a s c i a t e d a l l ' a t t e n z i o n e d e l l e i s t i t u z i o n i ” . C o s ì A l e s s a n d r o B a t t i l o c c h i o , d e p u t a t o d i F I e p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e p a r l a m e n t a r e d i i n c h i e s t a s u l l e P e r i f e r i e , a T g c o m 2 4 .