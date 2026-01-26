( A d n k r o n o s ) - M i n n e a p o l i s n o n è d i v e n t a t a i l c e n t r o d e l l o s c o n t r o s u l l ’ i m m i g r a z i o n e p e r c a s o . N e l l e u l t i m e s e t t i m a n e , l a c r i s i t r a a u t o r i t à f e d e r a l i e l e a d e r s h i p l o c a l e s i è a l i m e n t a t a c o n u n m i x r a r i s s i m o d i i n g r e d i e n t i : u n ’ e n o r m e i n c h i e s t a s u l l a f r o d e d e i r i m b o r s i l e g a t i a l l a p a n d e m i a , u n a c a t e n a d i u c c i s i o n i d u r a n t e o p e r a z i o n i f e d e r a l i , t r a c u i q u e l l e d i R e n e e N i c o l e G o o d e A l e x P r e t t i , u n a g u i d a p o l i t i c a d e m o c r a t i c a ( a l i v e l l o c i t t a d i n o e s t a t a l e ) c h e c o n t e s t a l ’ i m p o s t a z i o n e d i W a s h i n g t o n e , s u l l o s f o n d o , u n a d e l l e p i ù g r a n d i c o m u n i t à s o m a l e d e g l i S t a t i U n i t i , t r a s f o r m a t a i n b e r s a g l i o s i m b o l i c o . I l r i s u l t a t o è u n l a b o r a t o r i o a d a l t a t e n s i o n e : u n ’ o p e r a z i o n e c h e n a s c e c o m e e n f o r c e m e n t e d i v e n t a p r o v a d i f o r z a p o l i t i c a , c o n u n p o t e n z i a l e e f f e t t o d o m i n o s u a l t r e c i t t à a m e r i c a n e . N e l l o s t a t o c h e v i v e s o t t o z e r o p e r m o l t i m e s i d e l l ’ a n n o s i s t a c o m b a t t e n d o l a b a t t a g l i a d e c i s i v a p e r i l f u t u r o d e l l e s a n c t u a r y c i t i e s a m e r i c a n e , c i o è q u e l l e g i u r i s d i z i o n i l o c a l i ( d i s o l i t o u n a c i t t à , a v o l t e u n a c o n t e a o u n i n t e r o s t a t o ) c h e l i m i t a n o o r i f i u t a n o a t t i v a m e n t e l a c o o p e r a z i o n e c o n i l g o v e r n o f e d e r a l e n e l l e o p e r a z i o n i l e g a t e a l l ’ i m m i g r a z i o n e i r r e g o l a r e . D u r a n t e l a c a m p a g n a p e r l a p r e s i d e n z a e c o l r i t o r n o a l l a C a s a B i a n c a , D o n a l d T r u m p h a f a t t o d e l l ’ i m m i g r a z i o n e u n o d e i p i l a s t r i c e n t r a l i d e l l a s u a a g e n d a p o l i t i c a . U n t e m a c h e i n p a s s a t o n o n e r a a i t r a l e p r i n c i p a l i p r e o c c u p a z i o n i d e g l i e l e t t o r i , p r i m a d e l v o t o d i n o v e m b r e 2 0 2 4 e r a s c h i z z a t o i n v e c e a i p r i m i p o s t i . T r a l e p r o m e s s e d e l c a n d i d a t o T r u m p c ’ e r a n o m i s u r e m o l t o r e s t r i t t i v e s u i c o n f i n i e s u l l ’ i m m i g r a z i o n e i n t e r n a : a d e s e m p i o , l ’ a n n u n c i o d i c o n d u r r e q u e l l a c h e h a d e s c r i t t o c o m e “ l a p i ù g r a n d e o p e r a z i o n e d i d e p o r t a z i o n e n e l l a s t o r i a a m e r i c a n a ” , l a c h i u s u r a d e l l e f r o n t i e r e “ n o n a u t o r i z z a t e ” , l ’ a r r e s t o e l ’ e s p u l s i o n e d i c h i a t t r a v e r s a i l l e g a l m e n t e i c o n f i n i , e l ’ u s o d i s t r u m e n t i l e g a l i c o m e l ’ e x p e d i t e d r e m o v a l p e r a l l o n t a n a r e s e n z a u d i e n z e g i u d i z i a r i e m o l t i m i g r a n t i i r r e g o l a r i . P e r s o s t e n e r e q u e s t e p o l i t i c h e h a p o i e m e s s o u n o r d i n e e s e c u t i v o c h e m i r a a n e g a r e f o n d i f e d e r a l i a l l e s a n c t u a r y c i t i e s e a d a u m e n t a r e l e s a n z i o n i p e r c h i n o n s i r e g i s t r a c o m e i m m i g r a t o i r r e g o l a r e . M a l a m o t i v a z i o n e u f f i c i a l e d e l l ' a m m i n i s t r a z i o n e p e r i l d i s p i e g a m e n t o d i o l t r e 2 . 0 0 0 a g e n t i f e d e r a l i n e l l a " O p e r a t i o n M e t r o S u r g e " è l a l o t t a a l l a f r o d e . L ’ o c c a s i o n e è s t a t a f o r n i t a d a l l o s c a n d a l o " F e e d i n g O u r F u t u r e " , d e f l a g r a t o g i à n e g l i a n n i p r e c e d e n t i m a l e c u i i n d a g i n i h a n n o r a g g i u n t o i l c u l m i n e t r a l a f i n e d e l 2 0 2 5 e l ' i n i z i o d e l 2 0 2 6 . S i t r a t t a d e l l a p i ù g r a n d e f r o d e s u i r i m b o r s i p a n d e m i c i n e l l a s t o r i a d e g l i S t a t i U n i t i : u n b u c o d a c e n t i n a i a d i m i l i o n i d i d o l l a r i s o t t r a t t i a i p r o g r a m m i a l i m e n t a r i f e d e r a l i d e s t i n a t i a i b a m b i n i b i s o g n o s i d u r a n t e l a f a s e p i ù a c u t a d e l l e i n f e z i o n i d a C o v i d - 1 9 . S e c o n d o l ’ a c c u s a , u n a r e t e d i o r g a n i z z a z i o n i n o - p r o f i t f i t t i z i e a v r e b b e f a t t u r a t o m i l i o n i d i p a s t i m a i s e r v i t i . P o i c h é m o l t i d e g l i i n d a g a t i ( 7 8 i n c r i m i n a t i a f i n e 2 0 2 5 ) a p p a r t e n g o n o a l l a c o m u n i t à s o m a l a o s o n o l e g a t i a f i g u r e l o c a l i , l ' a m m i n i s t r a z i o n e h a u t i l i z z a t o q u e s t o s c a n d a l o p e r g i u s t i f i c a r e u n i n t e r v e n t o f e d e r a l e m a s s i c c i o , s o s t e n e n d o c h e i f u n z i o n a r i p u b b l i c i d i M i n n e a p o l i s e d e l l o S t a t o f o s s e r o c o m p l i c i o i n c a p a c i d i g e s t i r e l a c o r r u z i o n e . N o n è p i ù s o l o u n a q u e s t i o n e d i p o l i z i a ; è d i v e n t a t a u n a q u e s t i o n e d i s i c u r e z z a n a z i o n a l e a g l i o c c h i d i W a s h i n g t o n , c o s a c h e p e r m e t t e a l l ' I c e e a l l ' F b i d i a g g i r a r e l e g i u r i s d i z i o n i l o c a l i c o n u n m a n d a t o s e n z a p r e c e d e n t i . I l M i n n e s o t a r a p p r e s e n t a l ' a n t a g o n i s t a p o l i t i c o i d e a l e . L o s c o n t r o i s t i t u z i o n a l e è t o t a l e p e r c h é i v e r t i c i l o c a l i s o n o d e m o c r a t i c i c h e h a n n o m e s s o i d i r i t t i c i v i l i p r i m a d e l l e n o r m e s u l l a s i c u r e z z a o s u l l ’ i m m i g r a z i o n e . N e l l e s c o r s e s e t t i m a n e , i l D i p a r t i m e n t o d i G i u s t i z i a h a c o m p i u t o i l p a s s o s e n z a p r e c e d e n t i d i i n v i a r e m a n d a t i d i c o m p a r i z i o n e ( s u b p o e n a ) a l g o v e r n a t o r e T i m W a l z ( g i à c a n d i d a t o v i c e p r e s i d e n t e c o n K a m a l a H a r r i s ) e a l s i n d a c o d i M i n n e a p o l i s J a c o b F r e y , a c c u s a n d o l i d i " o s t r u z i o n e a l l ' a p p l i c a z i o n e d e l l e l e g g i f e d e r a l i " p e r i l l o r o r i f i u t o d i f a r c o l l a b o r a r e l a p o l i z i a l o c a l e c o n l e s q u a d r e d i d e p o r t a z i o n e . W a l z h a d e f i n i t o g l i a g e n t i f e d e r a l i i n v i a t i d a T r u m p c o m e " u n a f o r z a d i o c c u p a z i o n e v i o l e n t a e n o n a d d e s t r a t a " , c h i e d e n d o n e l ' i m m e d i a t o r i t i r o d o p o l e s p a r a t o r i e . I l c u o r e e m o t i v o e d e m o g r a f i c o d e l l a c r i s i è l a v a s t a c o m u n i t à s o m a l a d e l M i n n e s o t a ( o l t r e 8 0 . 0 0 0 p e r s o n e ) , l a p i ù g r a n d e d e g l i U s a . L a r e t o r i c a p r e s i d e n z i a l e è s t a t a i n c e n d i a r i a , d e f i n e n d o e l e m e n t i d e l l a c o m u n i t à " s p a z z a t u r a " e a c c u s a n d o l i d i a v e r " s a c c h e g g i a t o i l s i s t e m a " . M a c o s a d i c o n o i d a t i s u l l a s i c u r e z z a ? S u d a t i e p e r c e z i o n e c ’ è u n d i b a t t i t o a c c e s o e p o l a r i z z a t o . A l c u n e a n a l i s i , c o m e q u e l l e c i t a t e d a l C i t y J o u r n a l n e l g e n n a i o 2 0 2 6 , s o s t e n g o n o c h e , n o r m a l i z z a n d o i d a t i p e r e t à e s e s s o , i t a s s i d i i n c a r c e r a z i o n e t r a g l i i m m i g r a t i s o m a l i s i a n o d a d u e a q u a t t r o v o l t e s u p e r i o r i r i s p e t t o a i b i a n c h i . I l e a d e r d e l l a c o m u n i t à e l e o r g a n i z z a z i o n i p e r i d i r i t t i c i v i l i d e n u n c i a n o c h e q u e s t e s t a t i s t i c h e s o n o d i s t o r t e d a u n o v e r - p o l i c i n g ( e c c e s s o d i c o n t r o l l o d i p o l i z i a ) s i s t e m i c o . L a c o m u n i t à v i v e o g g i n e l t e r r o r e : m o l t i c i t t a d i n i a m e r i c a n i d i o r i g i n e s o m a l a h a n n o i n i z i a t o a g i r a r e c o n i l p a s s a p o r t o i n t a s c a p e r p a u r a d i e s s e r e f e r m a t i e d e p o r t a t i i l l e g a l m e n t e d u r a n t e i r a i d a t a p p e t o n e i q u a r t i e r i d i C e d a r - R i v e r s i d e . M o l t i n o n e s c o n o n e a n c h e p i ù p e r f a r e l a s p e s a , c o n a l c u n e c h i e s e l o c a l i c h e s i o c c u p a n o d i c o n s e g n a r e v i v e r i a i r e s i d e n t i . I l M i n n e s o t a n o n è u n ' a n o m a l i a , è u n t e s t . N e i p i a n i d e l l ’ a m m i n i s t r a z i o n e , l ' o p e r a z i o n e M e t r o S u r g e è u n a p r o v a g e n e r a l e p e r e s p o r t a r e q u e s t o m o d e l l o i n a l t r e s a n c t u a r y c i t i e s c o m e C h i c a g o o N e w Y o r k , c o s a c h e r i e n t r a p i e n a m e n t e n e l l e p r o m e s s e e l e t t o r a l i d i T r u m p . I l M i n n e s o t a è s t a t o s c e l t o p e r c h é o f f r i v a l a " t e m p e s t a p e r f e t t a " : u n a f r o d e m a s s i c c i a l e g a t a a l l e a u t o r i t à l o c a l i , u n a l e a d e r s h i p d e m o c r a t i c a i n c r i s i ( T i m W a l z h a a n n u n c i a t o c h e n o n s i r i c a n d i d e r à g o v e r n a t o r e ) , u n a m i n o r a n z a v i s i b i l e d a u s a r e c o m e b e r s a g l i o . I l W a s h i n g t o n P o s t h a r a c c o n t a t o i l l a n c i o d i u n ’ o p e r a z i o n e i n M a i n e , c o n a r r e s t i e t e n s i o n e i n c i t t à c o m e P o r t l a n d e L e w i s t o n , c h e h a n n o p o p o l a z i o n i s o m a l e e r i c h i e d e n t i a s i l o , e s p l i c i t a m e n t e n e l s o l c o d e l l a s t r e t t a v i s t a p r i m a a M i n n e a p o l i s .