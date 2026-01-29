R o m a , 2 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ S u l l e p e n s i o n i s i è c o n s u m a t o i l p i ù g r a n d e t r a d i m e n t o d e l l a d e s t r a . A v e v a n o a n n u n c i a t o d i a b o l i r e l a F o r n e r o i n v e c e h a n n o a u m e n t a t o l ' e t à p e n s i o n a b i l e d i t r e m e s i e n e l l a d i s c u s s i o n e d i o g g i , d o v e l e o p p o s i z i o n i i n s i e m e h a n n o c h i e s t o d i b l o c c a r e l ' a u m e n t o d e l l ' e t à p e n s i o n a b i l e . I l g o v e r n o n o n s i è i m p e g n a t o , h a d e t t o c h e m o n i t o r e r a n n o e f o r s e f a r a n n o q u a l c h e i n t e r v e n t o t r o p p o p o c o n o n s i p r e n d o n o i n g i r o l e p e r s o n e c h e l a v o r a n o e c h e s o f f r o n o . ” L o h a d e t t o i l d e p u t a t o A r t u r o S c o t t o , c a p o g r u p p o P d i n c o m m i s s i o n e L a v o r o , a m a r g i n e d e l v o t o f i n a l e a l l e m o z i o n i s u l l e p e n s i o n i . “ I l g o v e r n o M e l o n i - h a a g g i u n t o l ’ e s p o n e n t e d e m – s t a p r o g r a m m a n d o l a r i d u z i o n e d e l p o t e r e d ’ a c q u i s t o d i m i l i o n i d i i t a l i a n i . R i c o r d o i l r i f i u t o d i a p p r o v a r e i l s a l a r i o m i n i m o , i l r i n n o v o d e i c o n t r a t t i d e l p u b b l i c o i m p i e g o c h e r e c u p e r a s o l o u n t e r z o d e l l ’ i n f l a z i o n e p e r d u t a e l e p o l i t i c h e c h e i n c e n t i v a n o l a p r e c a r i e t à . T u t t o q u e s t o p r o d u c e o g g i s a l a r i b a s s i e d o m a n i p e n s i o n i p o v e r e , s o p r a t t u t t o p e r i g i o v a n i e p e r l e d o n n e . S a l v i n i d i s s e ‘ s e n o n a b o l i s c o l a F o r n e r o p r e n d e t e m i a p e r n a c c h i e ’ . B e n e , s e c o n d o l e s t i m e d e l l a C g i l c i s o n o a l m e n o 5 5 m i l a l a v o r a t o r i c h e r i s c h i a n o d a l 2 0 2 7 d i r e s t a r e s e n z a r e d d i t o e s e n z a c o n t r i b u z i o n e , a v e n d o a d e r i t o a m i s u r e d i u s c i t a a n t i c i p a t a . D a l 2 0 2 7 s i l a v o r e r à u n m e s e i n p i ù , d a l 2 0 2 8 d u e m e s i i n p i ù : c h i h a g i à f i r m a t o a c c o r d i r i s c h i a d i r e s t a r e s c o p e r t o p e r t r e m e s i , s e n z a a m m o r t i z z a t o r i s o c i a l i ” . “ N e l M i l l e p r o r o g h e – h a c o n c l u s o S c o t t o - è c o m p a r s o l ’ e n n e s i m o c o n d o n o p e r i d a t o r i d i l a v o r o c h e n o n a p p l i c a n o c o r r e t t a m e n t e i c o n t r a t t i c o l l e t t i v i e v e n g o n o c o n d a n n a t i d a l l a m a g i s t r a t u r a . A n c o r a u n a v o l t a q u e s t a d e s t r a s c e g l i e d i s t a r e d a l l a p a r t e d e g l i s f r u t t a t o r i e n o n d e g l i s f r u t t a t i ” .