R o m a , 1 8 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ V o l e v a n o n a s c o n d e r e i l d i s a s t r o s u l l e p e n s i o n i . O r a a b b i a m o c a p i t o p e r c h é l a M e l o n i i e r i h a s c a m b i a t o i l P a r l a m e n t o p e r i l p a l c o d i A t r e j u , è a n d a t a i n t i l t s u i n u m e r i e a t t a c c a v a t u t t i , l e o p p o s i z i o n i , l a m a g i s t r a t u r a , l a c u l t u r a , c h i u n q u e . V o l e v a c o p r i r e u n a l t r o a t t a c c o , q u e l l o a l l e p e n s i o n i d e g l i i t a l i a n i . V o l e v a n o a b o l i r e l a F o r n e r o e o r a l a p e g g i o r a n o , i l g o v e r n o s i s p a c c a e M e l o n i n e l d i s p e r a t o t e n t a t i v o d i c o r r e r e a i r i p a r i s e m i n a s o l o c a o s n e l l a m a n o v r a d i b i l a n c i o , a d i e c i g i o r n i d a l l ’ e s e r c i z i o p r o v v i s o r i o ” . C o s ì i n u n a n o t a P e p p e P r o v e n z a n o d e l l a s e g r e t e r i a d e l P a r t i t o D e m o c r a t i c o .