R o m a , 1 8 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " S u l l e p e n s i o n i l a m a g g i o r a n z a è o r m a i i n e v i d e n t e s t a t o c o n f u s i o n a l e e s u l m a x i e m e n d a m e n t o d e l g o v e r n o s i s t a c o n s u m a n d o u n a g u e r r a f r a t r i c i d a i n t e r n a a l l a L e g a . L a m i n i - r i f o r m a d e l l a p r e v i d e n z a c o n t e n u t a n e l l ’ e m e n d a m e n t o è i n a c c e t t a b i l e n e l m e r i t o e n e l m e t o d o e , n e l c a s o d e i r i s c a t t i d e l l e l a u r e e , i n t r o d u c e u n a n o r m a r e t r o a t t i v a p a l e s e m e n t e i n c o s t i t u z i o n a l e " . C o s ì A n t o n i o M i s i a n i , r e s p o n s a b i l e E c o n o m i a n e l l a s e g r e t e r i a d e l P d . " L a p a r z i a l e m a r c i a i n d i e t r o a n n u n c i a t a i e r i d a l l a p r e s i d e n t e M e l o n i , l i m i t a t a a l l a s o l a r e t r o a t t i v i t à , è u n t e n t a t i v o a f f a n n o s o d i s p e g n e r e l e p r o t e s t e i n t e r n e a l l a m a g g i o r a n z a . O g g i , p e r ò , M a t t e o S a l v i n i – c h e n o n è u n p a s s a n t e m a i l v i c e p r e m i e r d e l g o v e r n o c h e h a p r e s e n t a t o i l m a x i e m e n d a m e n t o – d i s c o n o s c e c o m p l e t a m e n t e q u e l l e s t e s s e n o r m e , d i c h i a r a n d o c h e n o n c i s a r à n é l ’ a l l u n g a m e n t o d e l l ’ e t à p e n s i o n a b i l e n é l a p e n a l i z z a z i o n e d e i r i s c a t t i d e l l e l a u r e e . D i f a t t o è u n a s c o n f e s s i o n e d e l m i n i s t r o d e l l ’ E c o n o m i a , c h e p e r i n c i s o è i s c r i t t o a l p a r t i t o g u i d a t o d a S a l v i n i " . " A q u e s t o p u n t o è e v i d e n t e c h e l a m a g g i o r a n z a n o n s a c o s a f a r e e n o n h a l o s t r a c c i o d i u n a l i n e a c o n d i v i s a . L ’ u n i c a s o l u z i o n e s e n s a t a è r i t i r a r e i l m a x i e m e n d a m e n t o e , s e m m a i , r i p r e s e n t a r l o – s e e q u a n d o l a m a g g i o r a n z a s i s a r à c h i a r i t a l e i d e e – s e n z a l e n o r m e s u l l e p e n s i o n i . C o n t i n u a r e c o s ì s i g n i f i c a p r e n d e r e i n g i r o g l i i t a l i a n i , u s a n d o l a p r e v i d e n z a p e r f a r e c a s s a e p e r r e g o l a r e i c o n t i i n t e r n i a l l a m a g g i o r a n z a " .