Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "Durante il Governo Conte 2 le pensioni minime sono cresciute di 2 euro e cinquanta in due anni. Con il nostro Governo sono cresciute di 90 euro in due anni e con la terza legge di Bilancio cresceranno ancora di più. É possibile che non stiamo facendo abbastanza, però non era la sinistra che si doveva occupare dei più fragili? Che cosa è successo, si è ribaltato il mondo, visto che noi abbiamo fatto molto, molto, molto di più per i fragili di quello che abbiamo visto fare alla sinistra al governo?" Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella sua replica alla Camera in vista del Consiglio europeo.
Pensioni: Meloni, 'abbiamo fatto molto di più di sinistra al governo'
22 ottobre, 2025 • 16:30