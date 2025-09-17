R o m a , 1 7 s e t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - A l l o s c o p o d i p r o t e g g e r e i l p o t e r e d ’ a c q u i s t o d e i p e n s i o n a t i e g a r a n t i r e l o r o u n t e n o r e d i v i t a a d e g u a t o e c o s t a n t e n e l t e m p o , t u t t i i p r i n c i p a l i s i s t e m i p e n s i o n i s t i c i i n t e r n a z i o n a l i p r e v e d o n o a d e g u a m e n t i d e g l i a s s e g n i a i p r e z z i e / o a i s a l a r i . I n I t a l i a è d u n q u e a t t u a t a l a c o s i d d e t t a ' p e r e q u a z i o n e a u t o m a t i c a ' , a u m e n t o p e r i o d i c o d e l l ’ a s s e g n o c o l l e g a t o a l l ’ i n f l a z i o n e , n e g l i u l t i m i 3 0 a n n i o g g e t t o d i n u m e r o s i p r o v v e d i m e n t i l e g i s l a t i v i , c h e r a p p r e s e n t a n o d i f a t t o e i n n e g a t i v o u n u n i c u m t r a i P a e s i O c s e ; p r o v v e d i m e n t i s p e s s o p e r f i n o i n c o n t r a d d i z i o n e t r a l o r o m a , i n l i n e a d i m a s s i m a , a c c u m u n a t i d a l p r i n c i p i o s e c o n d o i l q u a l e l e p e n s i o n i d i i m p o r t o i n f e r i o r e t e n d o n o a g o d e r e d i u n m e c c a n i s m o p i ù f a v o r e v o l e e , n e l l a s o s t a n z a , e c o n o m i c a m e n t e p i ù g e n e r o s o . S e , i n a l c u n i p e r i o d i g l i a s s e g n i n o n h a n n o q u i n d i r i c e v u t o a l c u n a p e r e q u a z i o n e , i n a l t r i h a n n o s u b i t o i n d i c i z z a z i o n i d i v a r i a m i s u r a e a p p l i c a t e s e c o n d o c r i t e r i d i f f e r e n t i , c h e s i s o n o t r a m u t a t e i n u n a r i d u z i o n e s t r u t t u r a l e , e n o n p i ù r e c u p e r a b i l e , d e l v a l o r e d e l l e p r e s t a z i o n i . E ' q u e s t a l a f o t o g r a f i a s c a t t a t a d a I t i n e r a r i P r e v i d e n z i a l i e C i d a i n o c c a s i o n e d e l l a c o n f e r e n z a s t a m p a d i p r e s e n t a z i o n e d e l l ’ O s s e r v a t o r i o s u l l a s p e s a p u b b l i c a e s u l l e e n t r a t e ' L a s v a l u t a z i o n e d e l l e p e n s i o n i i n I t a l i a ' : s t u d i o c h e a n a l i z z a g l i e f f e t t i s u l l e r e n d i t e d e i m e c c a n i s m i d i r i v a l u t a z i o n e d e l l e p e n s i o n i a p p l i c a t i n e g l i u l t i m i t r e n t ’ a n n i , c o n c e n t r a n d o s i s o p r a t t u t t o s u l l e n o v i t à i n t r o d o t t e d a l l e p i ù r e c e n t i m a n o v r e f i n a n z i a r i e . " R i s p e t t o a l l e p e r s o n e i n e t à a t t i v a - h a s p i e g a t o A l b e r t o B r a m b i l l a , p r e s i d e n t e d e l C e n t r o s t u d i e r i c e r c h e I t i n e r a r i P r e v i d e n z i a l i e c u r a t o r e d e l l o s t u d i o - i p e n s i o n a t i h a n n o m e n o p o s s i b i l i t à d i d i f e n d e r s i d a l l ’ i n f l a z i o n e , t a n t o c h e i l m a n t e n i m e n t o d e l l o r o p o t e r e d ’ a c q u i s t o è a f f i d a t o q u a s i e s c l u s i v a m e n t e a i m e c c a n i s m i d i i n d i c i z z a z i o n e : e c c o p e r c h é s a r e b b e i n n a n z i t u t t o i m p o r t a n t e a v e r e r e g o l e s t a b i l i n e l t e m p o e , a n c o r a d i p i ù , e q u e " . E p p u r e , c o m e r i l e v a t o n e l c o r s o d e l l a c o n f e r e n z a s t a m p a p r o m o s s a d a C i d a , " m a l g r a d o l ’ a v v i c e n d a r s i d i e s e c u t i v i d i v a r i a a p p a r t e n e n z a p o l i t i c a e t e c n i c a , n e g l i i a n n i t a g l i , b l o c c h i e c o n t r i b u t i d i s o l i d a r i e t à s i s o n o s u s s e g u i t i i n m o d o s i s t e m a t i c o d e t e r m i n a n d o u n a p e r d i t a c r e s c e n t e d e l p o t e r e d ’ a c q u i s t o a n c h e d e l 1 0 - 1 2 % n e l l ’ a r c o d i u n d e c e n n i o , e s o p r a t t u t t o - h a s p e c i f i c a t o C u z z i l l a - d i v e n t a n d o p i ù u n a l e v a c o n t a b i l e c h e u n o s t r u m e n t o d i g i u s t i z i a p r e v i d e n z i a l e " . " P e r l e q u o t e p e n s i o n i s t i c h e c a l c o l a t e c o n i l m e t o d o c o n t r i b u t i v o , d e s t i n a t e a c r e s c e r e n e l t e m p o , i l r a l l e n t a m e n t o o i l c o n g e l a m e n t o , a n c h e t e m p o r a n e o , d e l l a r i v a l u t a z i o n e è d a c o n s i d e r a r s i a l l a s t r e g u a d i u n ’ i m p o s t a . C o n i l p e n s i o n a t o c h e r i c e v e c o s ì n o n s o l o m e n o d i q u a n t o g l i s p e t t e r e b b e m a a n c h e m e n o d i q u a n t o g l i s a r e b b e n e c e s s a r i o p e r c o n t r a s t a r e l ’ a u m e n t o d e i p r e z z i a l c o n s u m o " , p r e c i s a B r a m b i l l a .