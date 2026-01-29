R o m a , 2 9 g e n ( A d n k r o n o s ) - " È u n f a t t o n o t o c h e l a s o s t e n i b i l i t à d e l s i s t e m a p r e v i d e n z i a l e r i c h i e d e c h e l ’ e t à p e n s i o n a b i l e s i a d a t t i a l p r o g r e s s i v o a u m e n t o d e l l e a s p e t t a t i v e d i v i t a . D a l l a m i a p a r t e p o l i t i c a m i s a r e i a s p e t t a t o q u i n d i u n a t t a c c o a l g o v e r n o p e r l a s c e l t a d e m a g o g i c a d i d i l u i r e s u t r e a n n i l o s c a t t o p r e v i s t o n e l 2 0 2 6 . E i n v e c e n o , l o a c c u s i a m o d e l c o n t r a r i o , e c h i e d i a m o a d d i r i t t u r a d i a b o l i r e i l m e c c a n i s m o a u t o m a t i c o d i a d e g u a m e n t o a l l ’ a s p e t t a t i v a d i v i t a , c o s a c h e i n v e n t ’ a n n i p o r t e r e b b e a + 4 5 0 m l d d i d e b i t o p u b b l i c o . F a t i c o d a v v e r o a c a p i r e " . L o s c r i v e s u i s o c i a l l ' e u r o d e p u t a t o d e l P d G i o r g i o G o r i a p r o p o s i t o d e l l a m o z i o n e a p r i m a f i r m a C h i a r a B r a g a , c a p o g r u p p o P d a M o n t e c i t o r i o , s u l l e p e n s i o n i .