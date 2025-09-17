R o m a , 1 7 s e t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - “ O g g i , g r a z i e a i d a t i c h e p r e s e n t i a m o , e m e r g e c o n c h i a r e z z a q u a n t o p r o f o n d a s i a l ’ i n g i u s t i z i a s u b i t a d a c h i s o s t i e n e i l P a e s e d a d e c e n n i . N u m e r i c h e p a r l a n o d a s o l i , c h e r a c c o n t a n o u n p a r a d o s s o i n a c c e t t a b i l e e c h e c i o b b l i g a n o a c h i e d e r e s c e l t e p o l i t i c h e c o r a g g i o s e ” . A d i r l o S t e f a n o C u z z i l l a , p r e s i d e n t e d i C i d a , i n o c c a s i o n e d e l l ’ e v e n t o d i p r e s e n t a z i o n e d e l l ’ O s s e r v a t o r i o s u l l a s p e s a p u b b l i c a e s u l l e e n t r a t e ' L a s v a l u t a z i o n e d e l l e p e n s i o n i i n I t a l i a ' . L o s t u d i o , r e a l i z z a t o d a I t i n e r a r i P r e v i d e n z i a l i e C i d a , a n a l i z z a g l i e f f e t t i s u l l e r e n d i t e d e i m e c c a n i s m i d i r i v a l u t a z i o n e d e l l e p e n s i o n i a p p l i c a t i n e g l i u l t i m i t r e n t ’ a n n i , c o n c e n t r a n d o s i s o p r a t t u t t o s u l l e n o v i t à i n t r o d o t t e d a l l e p i ù r e c e n t i m a n o v r e f i n a n z i a r i e . “ L a C o s t i t u z i o n e - p r o s e g u e C u z z i l l a - d i c e c h i a r a m e n t e c h e i l a v o r a t o r i h a n n o d i r i t t o a u n a t u t e l a c h e l i a c c o m p a g n i n e l l a v e c c h i a i a . L e p e n s i o n i n o n s o n o u n p r i v i l e g i o , m a u n s a l a r i o d i f f e r i t o f r u t t o d e l l a v o r o , d e l l e t a s s e e d e i c o n t r i b u t i v e r s a t i e c o m e t a l e v a g a r a n t i t o ” . P e r c o n c l u d e r e C u z z i l l a p o r t a a l c u n i d a t i : “ N e g l i u l t i m i 3 0 a n n i l e p e n s i o n i s o n o s t a t e t r a t t a t e c o m e s t r u m e n t o f i s c a l e e r e d i s t r i b u t i v o , u n v e r o a b u s o . L e c o n t i n u e m a n i p o l a z i o n i h a n n o e r o s o i l p o t e r e d ’ a c q u i s t o f i n o a b r u c i a r e l ’ e q u i v a l e n t e d i u n a n n o i n t e r o d i p e n s i o n e . C h i h a v e r s a t o c o n t r i b u t i p e r u n a v i t a i n t e r a s i è v i s t o c a n c e l l a r e l ’ e q u i v a l e n t e d i u n a n n o d i r e d d i t o ” .