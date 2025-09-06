C e r n o b b i o , 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - ' ' I o h o g i à d e t t o c h e , p e r q u a n t o m i r i g u a r d a , è i m p o r t a n t e l a v o r a r e s i c u r a m e n t e a n c h e p e r a m p l i a r e q u e l l e c h e s o n o l e c o n d i z i o n i d i v a n t a g g i o , d i a n t i c i p a z i o n e d e l l ' u s c i t a ' ' d a l l a v o r o . L o a f f e r m a l a m i n i s t r a d e l L a v o r o , M a r i n a C a l d e r o n e , n e l c o r s o d i u n c o l l e g a m e n t o c o n l ' A d n k r o n o s d a l f o r u m T e h a d i C e r n o b b i o . L a p r o p o s t a d i u t i l i z z a r e i l t f r p e r a n t i c i p a r e l ' e t à d e l l a p e n s i o n e ' ' è u n a p r o p o s t a c h e v i e n e d a u n a p a r t e , u n a c o m p o n e n t e d e l g o v e r n o e h o d e t t o c o m e t a l e c e r t o m e r i t a a t t e n z i o n e n e l s e n s o c h e s a r à v a l u t a t a e n e s a r a n n o a n c h e a n a l i z z a t i t u t t i g l i a s p e t t i ' ' , s o t t o l i n e a . ' ' I o s u l t e m a d e l l a p r e v i d e n z a c o m p l e m e n t a r e m i s o n o p i ù v o l t e e s p r e s s a d i c e n d o c h e p e r q u a n t o m i r i g u a r d a è i m p o r t a n t e v a l o r i z z a r e l a s c e l t a d i a d e r i r e a l l a p r e v i d e n z a c o m p l e m e n t a r e ' ' , s p i e g a i l m i n i s t r o . ' ' I o s o n o f a v o r e v o l e a u n n u o v o s e m e s t r e d i s i l e n z i o a s s e n s o , p e r c h é c r e d o c h e s i a i m p o r t a n t e s o p r a t t u t t o p e r l e g i o v a n i g e n e r a z i o n i f a r c o m p r e n d e r e q u a n t o è i m p o r t a n t e o g g i c o s t r u i r e u n s e c o n d o p i l a s t r o p e n s i o n i s t i c o d a c o l l e g a r e a n c h e a d a l t r e g a r a n z i e c h e p o s s o n o ' ' . ' ' C ' è s c a r s a c u l t u r a p e r ò s u l l a p r e v i d e n z a c o m p l e m e n t a r e . C ' è d a f a r e s i c u r a m e n t e , i n q u e s t o c r e d o c h e s i a n e c e s s a r i o a n c h e p o r t a r e s t r u t t u r a l m e n t e a b o r d o s i a l e a s s o c i a z i o n i d a t o r i a l i c h e i s i n d a c a t i . C ' è b i s o g n o d i f a r e t a n t a e d u c a z i o n e i n m a t e r i a p r e v i d e n z i a l e e , q u i n d i , a n c h e u n a n u o v a c a m p a g n a d i i n f o r m a z i o n e e d i d i v u l g a z i o n e , s o p r a t t u t t o o r i e n t a t a a i d i p e n d e n t i d e l l e p i c c o l e e m e d i e i m p r e s e , c h e s o n o q u e l l e c h e m a g a r i h a n n o a n c h e m e n o s t r u m e n t i p e r p o t e r a f f r o n t a r e q u e l l a c h e è l ' i n t e r l o c u z i o n e c o n i t a n t i s s i m i f o n d i d i p r e v i d e n z a c o m p l e m e n t a r i ' ' , s p i e g a l a m i n i s t r a . A n c h e s u q u e l f r o n t e , s e c o n d o C a l d e r o n e è ' ' i m p o r t a n t e r a g i o n a r e m a g a r i s u u n a s e m p l i f i c a z i o n e d e l l e p r o c e d u r e , d i u n ' a r m o n i z z a z i o n e d e l l e p r o c e d u r e p e r c h é t u t t o c i ò c h e a p p a r e b u r o c r a t i c o e c o m p l i c a t o s u l p i a n o p r o c e d u r a l e a l l o n t a n a l e p e r s o n e e s o p r a t t u t t o a l l o n t a n a i g i o v a n i . I g i o v a n i h a n n o b i s o g n o d i i m m e d i a t e z z a , s e m p l i c i t à e a n c h e d i r i s u l t a t i ' ' . I l d i a l o g o c o n i s i n d a c a t i s u c a p o r a l a t o e c o n t r a t t i ' ' v a a v a n t i . I l 9 d i s e t t e m b r e c ' è i l p r o s s i m o i n c o n t r o c o n l e o r g a n i z z a z i o n i d a t o r i a l i e s i n d a c a l i p e r c o n t i n u a r e e c o n c l u d e r e i l p e r c o r s o c h e s t i a m o f a c e n d o s u l f r o n t e d e l l a s i c u r e z z a s u l l a v o r o . A b b i a m o a n n u n c i a t o p r i m a d e l l ' e s t a t e l a p r e s e n t a z i o n e d i u n d e c r e t o c o n d e g l i i m p o r t a n t i p r o v v e d i m e n t i i n m a t e r i a d i s i c u r e z z a s u l l a v o r o ' ' , r i c o r d a i l m i n i s t r o . I n o l t r e è p r e v i s t a l ' a s s u n z i o n e d i p i ù d i 5 0 0 i s p e t t o r i d e l l a v o r o . ' ' S t i a m o l a v o r a n d o f o r t e m e n t e p e r c o n s o l i d a r e p r o p r i o q u e s t i i n t e r v e n t i ' ' , s p i e g a C a l d e r o n e . ' ' Q u i n d i n e l c o n f r o n t o c o n i s i n d a c a t i c o n c l u d e r e m o i l p e r c o r s o s u l l a s i c u r e z z a m a p o i c i c o n f r o n t e r e m o , s i a s u l t e m a p e n s i o n i m a a n c h e s u t u t t i q u e i t e m i c h e p o i s o n o c o l l e g a t i a l l a m a n o v r a d i b i l a n c i o , m a p i ù i n g e n e r a l e a n c h e a l l a c o s t r u z i o n e d i u n m o n d o d i l a v o r o . S i a m o i n f a s e d i a n a l i s i e d i v a l u t a z i o n e a n c h e d i q u e l l i c h e s o n o g l i e s i t i d e g l i i n t e r v e n t i c h e s o n o s t a t i f a t t i i n p a s s a t o e q u e l l i c h e p o t r a n n o e s s e r e a n c h e g l i a s p e t t i c h e v e r r a n n o t r a t t a t i i n f u t u r o ' ' . N e l l a p r o s s i m a m a n o v r a ' ' s o s t e r r e m o i l c e t o m e d i o , s o s t e r r e m o i l l a v o r o , l e f a m i g l i e e q u e s t o è s i c u r a m e n t e l ' i m p e g n o p r i n c i p a l e ' ' . L a t i t o l a r e d e l d i c a s t e r o a s s i c u r a c h e l ' o b i e t t i v o è ' ' m a n t e n e r e u n a c o e r e n z a e a n c h e u n a c o n t i n u a z i o n e s u q u e l l i c h e s o n o d e g l i i n t e r v e n t i i m p o r t a n t i , c h e i l G o v e r n o h a f a t t o n e l c o r s o d e l l e p a s s a t e f i n a n z i a r i e s u l f r o n t e d e l l ' o c c u p a z i o n e , s u l f r o n t e d e l s o s t e g n o a l l a g e n i t o r i a l i t à , q u i n d i a t u t t i q u e l l i c h e s o n o g l i i n t e r v e n t i d a f a r e p e r g e s t i r e a n c h e q u e l l a c h e i n q u e s t o m o m e n t o è u n a d e l l e a l t r e g r a n d i a t t e n z i o n i c h e d o b b i a m o a v e r e ' ' . Q u e s t o è u n p a e s e i n c u i ' ' a b b i a m o u n a n d a m e n t o d e m o g r a f i c o n e g a t i v o , a b b i a m o b i s o g n o i n v e c e d i i n v e r t i r l o , a b b i a m o b i s o g n o d i p o r t a r e p i ù p e r s o n e a l l a v o r o , n o n o s t a n t e i d a t i d e l l ' o c c u p a z i o n e s i a n o d e i d a t i a s s o l u t a m e n t e p o s i t i v i p e r c h é è u n a d i s o c c u p a z i o n e c h e s t r u t t u r a l m e n t e r i m a n e i n t o r n o a l 6 % c h e è p e r f e t t a m e n t e i n m e d i a e u r o p e a ' ' , s o t t o l i n e a C a l d e r o n e . D e g l i i n d i c a t o r i i m p o r t a n t i a r r i v a n o a n c h e a t e s t i m o n i a r e c h e ' ' s t a m i g l i o r a n d o l a p e r f o r m a n c e d e l l a v o r o d e i g i o v a n i e d e l l e g i o v a n i d o n n e , c h e a b b i a m o d e l l e z o n e d e l p a e s e c h e t r a d i z i o n a l m e n t e i n v e c e e r a n o c a r a t t e r i z z a t e d a u n a l t o t a s s o d i d i s o c c u p a z i o n e e c h e i n q u e s t o m o m e n t o i n v e c e s i s t a n n o d i m o s t r a n d o m o l t o d i n a m i c h e s u f o n t e o c c u p a z i o n a l e c o m e i l s u d , l e i s o l e . S o n o t u t t i s e g n a l i i m p o r t a n t i c h e n e c e s s i t a n o c e r t a m e n t e d i s o s t e g n o ' ' . ' ' N e l l a m a n o v r a c i s a r à s i c u r a m e n t e a t t e n z i o n e , a n c o r a u n a v o l t a , p e r t u t t o c i ò c h e p o i p o s s i a m o d e f i n i r e s o s t e g n o a l l e f r a g i l i t à . V o i s a p e t e c h e n o i a b b i a m o c r e a t o l ' a s s e g n o d i i n c l u s i o n e , c h e h a s o s t i t u i t o i l r e d d i t o d i c i t t a d i n a n z a p e r t u t t i c o l o r o i q u a l i h a n n o d e l l e n e c e s s i t à e d e i b i s o g n i d i a i u t o ' ' , r i c o r d a l a m i n i s t r a . ' ' N e l c o r s o d e l t e m p o n o i l ' a b b i a m o a n c h e m i g l i o r a t o , p e r c h é a b b i a m o s e n s i b i l m e n t e r i t e n u t o a n c h e d i d o v e r a m p l i a r e q u e l l e c h e s o n o l e c o n d i z i o n i e i s o g g e t t i c h e n e c e s s i t a n o d i u n s o s t e g n o ' ' , a g g i u n g e C a l d e r o n e . ' ' A b b i a m o i n s e r i t o l e d o n n e v i t t i m e d i v i o l e n z a , a b b i a m o i n s e r i t o a n c h e t u t t i c o l o r o i q u a l i s o n o v i t t i m e d i s f r u t t a m e n t o l a v o r a t i v o , d i t r a t t a ' ' . ' ' N e l l ' u l t i m o d e c r e t o c h e a b b i a m o a p p r o v a t o i n t e m a d i f l u s s i m i g r a t o r i , s u q u e s t o a b b i a m o f a t t o u n p a s s a g g i o i m p o r t a n t e p e r c o n t i n u a r e a d a r e u n a d i m e n s i o n e d i a t t e n z i o n e p r o p r i o a q u e s t i f e n o m e n i e a l c o n t r a s t o d i t u t t o c i ò c h e , s e v o l e t e , i m p o v e r i s c e i l m o n d o d e l l a v o r o . P e r c h é l a l o t t a a l l o s f r u t t a m e n t o l a v o r a t i v o , a l c a p o r a l a t o , a l l ' u t i l i z z o i m p r o p r i o d e i c o n t r a t t i c o l l e t t i v i d e v e e s s e r e u n a n o t a s e n z a c o n f i n e p e r c h é a b b i a m o n e c e s s i t à c e r t a m e n t e d i i n t e r v e n i r e ' ' , c o n c l u d e l a m i n i s t r a .